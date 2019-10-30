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 Политика Украины
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 Зеленский озвучил четыре составляющие будущей государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в Украине должна появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, он в среду в Мариуполе на Форуме Единства.

"После пяти лет войны должна наконец-то появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и, напоминаю, Крыма", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что данная стратегия должна включать четыре обязательных составляющих, одна из которых – прозрачность и публичность.

"Государство должно не только объяснять свои шаги, оно должно найти правильные пути вместе с обществом, инициировать масштабный национальный диалог", - пояснил Зеленский.

Второй составляющей будущей стратегии, по мнению президента, должна стать системная информационная политика со стороны государства, "но и медиа должны, в хорошем смысле слова, воспитывать читателя и зрителя, повышать медиаграмотность людей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинскому обществу нужно договориться между собой по вопросу возвращения Донбасса и Крыма, - Зеленский

Зеленский добавил, что третей составляющей является реализм. "Ошибочно думать, что мы быстро и легко вернем Крым военным путем. Нужно понимать, что уже завтра на оккупированной территории Донбасса все люди не заговорят на украинском языке. Мы не должны радовать себя этими иллюзиями", - констатировал президент.

Зеленский подчеркнул, что подход по реинтеграции Донбасса и Крыма должен быть взвешенный и прагматичный.

"Четвертая составляющая – это имплементация. Способность государства воплощать стратегии в жизнь", - заключил он.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что Украина при поддержке Всемирного Банка запускает Фонд международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса.

Источник: https://censor.net.ua/n3156749
 
   
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Это набор пустых звуков ртом от пассажира...и ничего более..
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згоден
Втім, зебільне бла-бла-бла - не вперше. Але ж як йому 73/43%зебілів вірить...
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вот тут ссср запахло ... медиа должны воспитывать .. серьезно?
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Забалтывает тему своего предательства. Зеленский -ставленник олигархов Украины. Олигархи и коррупционеры хотят срочно в русский мир. Говорят там барыши больше и гарантии на ненаказуемое воровство до конца жизни.
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Президент отметил, что данная стратегия должна включать четыре обязательных составляющих, одна из которых - прозрачность и публичность. Источник: https://censor.net.ua/n3156749
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Коли чуєш подібне, то читаєш визначення демагогії:

Демаго́гія (дав.-гр. δημαγωγία - дослівно «веду народ» , aбо «керівництво народом») - маніпуляція інформацією, набір ораторських і полемічних прийомів і засобів, що дозволяють ввести аудиторію в оману і схилити її на свій бік. Найчастіше застосовується для досягнення політичних цілей, в рекламі і пропаганді.
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