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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3498) история (1641) язык (3474)

 Стратегия национального единства в Украине должна строиться на базе истории, языка и ценностей, - Зеленский

Национальное единство на базе исторического прошлого, языка, гражданских и человеческих ценностей необходимо для сохранения государства и решения других вызовов, которые стоят перед Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский заявил, выступая в среду на Форуме единства в Мариуполе.

"Мы можем с вами принять хоть десять стратегий национального единства, но без реальных действий мы никогда ни одной из них не достигнем. Единство - это главная тема этого Форума, сейчас оно жизненно необходимо и для сохранения страны, и для совместного решения других вызовов", - отметил президент.

Глава государства уверен, что крепким фундаментом для национального единства является не только язык и историческое прошлое.

"Объединяющими факторами для построения новой сильной Украины должны стать ценности. Ценности - это самое главное, они объединят нас ради совместного будущего: ценности свободы, ценности демократии, ценности гражданского общества и правового государства, ценности достойной жизни, добра, толерантности, порядочности, уважения к закону, в частной собственности и самая главная ценность, которую мы утрачиваем, - это уважение друг к другу", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинскому обществу нужно договориться между собой по вопросу возвращения Донбасса и Крыма, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3156745
 
 
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да, еще веры и армии...
тобто - армія, мова, віра
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історія от пуйла, ценності от Коломойского , язик ... покажи язик і скажи Нелох-
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«Час $100»: На заседании Рады «слуга народа» Яременко договаривался о встрече с проституткой

Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко вчера во время работы в сессионном зале Парламента переписывался в онлайн-сети знакомств.

Среда, 30 октября 2019, 10:27

Деликатную переписку сфотографировал корреспондент #Букв.

Так, в смартфоне нардепа есть два чата со знакомствами: "Сеть знакомств Мам…" и "Loveeto".
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походу ему не нравились "Армія, Віра, Мова", а нравятся другие... ценности
Стратегия национального единства в Украине должна строиться на базе истории, языка и ценностей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8792
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Над чем из вышеупомянутого Янелох не стебался?
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"Стратегия национального единства в Украине должна строиться на базе истории, языка и ценностей
Ценності луччі дєржать в апшорах на Кіпрє і в нєдвіжимості за кардонам"
Зе Нєлох І
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сраный клоун и моральный уродец Зеленский, решил заняться национальными ценностями..
ущипните меня!!!
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«Развести, как котят»: як Київ підставив штаб ООС із таємним розведенням військ у Золотому Олександр Міхельсон
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Дурила из дурил, а вон как заговорил...Ценности - это самое главное. Но за этим в прокуратуру. Там, помнится, тоже уважают ценности. Вспомнил про историю и язык. Правда непонятно, куда ирод девал армию и веру. Но и они найдутся, если правильно подойти к вопросу.
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Дык всегда в истории разнокалиберных лохов строили в колонны по 4 в ряд с киркой или копьем на плече на базе специально для них придуманных языков, историй и ценностей, а сами строящие говорили на любых языках, изучали истинную историю и разделяли ту общую ценность, что лохов они должны строить в колонну по 4 в ряд.
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