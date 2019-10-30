 Украинскому обществу нужно договориться между собой по вопросу возвращения Донбасса и Крыма, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал в среду на Форуме единства в Мариуполе.
"Украинскому обществу нужно договориться между собой, и это очень важно, потому что сегодня внутри Украины есть абсолютно разные видения вопроса возвращения Донбасса и Крыма", - сказал Зеленский.
Напомним, ранее Зеленский сообщил, что Украина при поддержке Всемирного Банка запускает Фонд международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса.
2 вариант. Не возвращать Донбасс. Вести окопную войну, будет гибнуть несколько тысяч человек ежегодно, экономика воюющей Украины будет уничтожаться. Запад рано или поздно прекратит поддержку и снимет санкции с Московии.
На брехні почата справа закінчиться тільки поразкою... брехнею почали вибори , брехнею продовжуєте стелити доріжку *****... Турборежим та брехня , присвоєння не своїх економічних досджень та законопрректів ... Нелошарна команда вправно з цим вправляється
73% ничего возвращать не хотят, а хотят платить сепаратюгам репарации, компенсации, зарплаты, пенсии и восстанавливать все порушенное на Донбассе за свой счет.
Стена не помешала бы.
Как Сектор Газа.
Мы тогда бусик для АТО покупали и забили его разными полезными вещами.
Этот бусик потом в 92-ю попал и где-то года 2 трудился.
всё понятно всем и давно! КРЫМ и ДОМБАБВЕ хотит чтобы им Украина заплатила а Украина наоборот хотит чтобы КРЫМ и ДОМБАБВЕ заплатили Украине! Вот и вся так сказать политика и проблематика!!
Звичайно.Українське і жидо-кацапське.
Радикалы - против.
Их мало, но они сбиваются в стаи и громко воют, чтобы их боялись.
мутних і одіозних схемщиків і корупціонерів
богдана і аваківа,
виключити людей коломойського :
дуписнського, смаглюк, аллахвердієву,
куніцького та інш.
інакше не буде довіри до влади
незалежно від того, що влада робить
Вова, украинское общество давно договорилось между собой, - оккупанты уходят из Крыма и Донбасса, - Украина возвращается. Без всяких особых статусов и иностранных военных баз!
Зеб, а ты не услышал своего мессию, что он сказал, что решать дипломатическим путём, правда разводом или разведением, не знаю - что будет точнее описывать ситуацию?
Донбасс, Крым - это Украина!!!
Это ты, отступаешь и предаешь нас!
Какую позицию ты хочешь выработать? Мы - за освобождение нашей земли, нет отступлению.
А у тебя позиция рака, в которую "вдувает" уйло.
Нам не по пути!