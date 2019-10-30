 Украинскому обществу нужно договориться между собой по вопросу возвращения Донбасса и Крыма, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал в среду на Форуме единства в Мариуполе.

"Украинскому обществу нужно договориться между собой, и это очень важно, потому что сегодня внутри Украины есть абсолютно разные видения вопроса возвращения Донбасса и Крыма", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моя главная задача - ментально вернуть жителей оккупированных территорий в Украину, - Сивохо

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что Украина при поддержке Всемирного Банка запускает Фонд международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса.