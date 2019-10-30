EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  2135  72
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (3498) Крым (22002) Донбасс (19776)

 Украинскому обществу нужно договориться между собой по вопросу возвращения Донбасса и Крыма, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что в Украине необходимо выработать консенсус в вопросе возвращения Донбасса и Крыма, потому что есть очень разные точки зрения по этому вопросу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал в среду на Форуме единства в Мариуполе.

"Украинскому обществу нужно договориться между собой, и это очень важно, потому что сегодня внутри Украины есть абсолютно разные видения вопроса возвращения Донбасса и Крыма", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моя главная задача - ментально вернуть жителей оккупированных территорий в Украину, - Сивохо

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что Украина при поддержке Всемирного Банка запускает Фонд международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса.

Источник: https://censor.net.ua/n3156742
 
 
 Топ комментарии
 
уже давно все обговорено..те кто хочет в паРашу..должен уехать..
 показать весь комментарий
 
агаю. эта зеленая сволочь подводит нас к референдуму и к легализации ОРДЛО через референдум и дальнейшей федерализации..
 показать весь комментарий
 
Именно так! Он, падла, хочет снять с себя ответственность за последствия.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
уже давно все обговорено..те кто хочет в паРашу..должен уехать..
 показать весь комментарий
 
 
Як в тому анекдоті " Мы с мужем посоветывались, и я решила..."
 показать весь комментарий
 
1 вариант. Вернуть Донбасс. Провести выборы и получить контроль над границей и территорией. Придется договариваться с жителями и восстанавливать инфраструктуру с помощью других стран. С Московии снимут санкции за Донбасс. В Украину пойдут инвестиции, рост экономики и доходов населения.

2 вариант. Не возвращать Донбасс. Вести окопную войну, будет гибнуть несколько тысяч человек ежегодно, экономика воюющей Украины будет уничтожаться. Запад рано или поздно прекратит поддержку и снимет санкции с Московии.
 показать весь комментарий
 
агаю. эта зеленая сволочь подводит нас к референдуму и к легализации ОРДЛО через референдум и дальнейшей федерализации..
 показать весь комментарий
 
 
Именно так! Он, падла, хочет снять с себя ответственность за последствия.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
и ето правильно. как думаешь, какой % твоих сограждан аплодировал геройским котлам?
 показать весь комментарий
 
 
Зеб, там была паРаша, как и на разведении сил или ты и там её не заметил?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ну какой я тебе зеб? я - сепар и ватник Українському суспільству потрібно домовитися між собою щодо питання повернення Донбасу і Криму, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4027
 показать весь комментарий
 
https://youtu.be/cqTDmrCCLN4 Сколько терпеть это унижение? российские буряты разворужают наших военных
 показать весь комментарий
 
 
Домовитися з ким і як? Сходку десь посередені організувати? Що ти мелеш ідіот?
 показать весь комментарий
 
 
Глава партии "Голос" Святослав Вакарчук заверил с трибуны Верховной Рады, что имеет доказательства того, что разведение сил в Золотом начали с нарушением семидневного режима прекращения огня.

На брехні почата справа закінчиться тільки поразкою... брехнею почали вибори , брехнею продовжуєте стелити доріжку *****... Турборежим та брехня , присвоєння не своїх економічних досджень та законопрректів ... Нелошарна команда вправно з цим вправляється
 показать весь комментарий
 
 
согласен с Вами. За что мы воюем не понятно. Там миллионы людей которые хотят в Россию и нас ненавидят.
 показать весь комментарий
 
 
Ты, клоун, на трон выцарапался, так что отвественность на всех не размазывай.
 показать весь комментарий
 
 
А на кого возложить, если получается пшик из-за самолюбования?
 показать весь комментарий
 
 
А что тут договариваться?
73% ничего возвращать не хотят, а хотят платить сепаратюгам репарации, компенсации, зарплаты, пенсии и восстанавливать все порушенное на Донбассе за свой счет.

 показать весь комментарий
 
 
Не понял НАХ ,шо тут договариваться ,это территории оккупированы и должны быть освобождены а каким образом это вопрос ВЛАСТИ а не общества ..
 показать весь комментарий
 
 
ми з зебілами-капітулянтами ніколи не домовимося. Капітуляція - це не для нас і не про нас.
 показать весь комментарий
 
 
Так 73% и голосовали за мир любой ценой против партии войны, как её назвал Зелемойский. Может и не он первый назвал, а опять сплагиатил...
 показать весь комментарий
 
 
Ну а законы когда выполнять начнём или только продолжение болтовни до бесконечности?
 показать весь комментарий
 
 
Колючая проволока и минные поля.
Стена не помешала бы.
Как Сектор Газа.
 показать весь комментарий
 
 
Там весь "Сектор" меньше чем пол твоего города, а с засРашкой у тебя как из Харькова до Львова и назад. Кстати, когда добровольцы в 2014 рыли окопы на границе, по Дергачевскому и Волчанскому р-ну, ты принимал участие?
 показать весь комментарий
 
 
Нет, окопы не рыл.
Мы тогда бусик для АТО покупали и забили его разными полезными вещами.
Этот бусик потом в 92-ю попал и где-то года 2 трудился.
 показать весь комментарий
 
ХА ХА ХА
всё понятно всем и давно! КРЫМ и ДОМБАБВЕ хотит чтобы им Украина заплатила а Украина наоборот хотит чтобы КРЫМ и ДОМБАБВЕ заплатили Украине! Вот и вся так сказать политика и проблематика!!
 показать весь комментарий
 
Зеленский на крючке у ФСБ, так что он будет выполнять все,что скажут в кремле от капитуляции до ликвидации украинской государственности....
 показать весь комментарий
 
 
сначала лично Зеленский сдаёт Украину с потрохами, а потом её жители должны по этому факту договариваться?.. Украинскому обществу нужно договориться между собой по вопросу возвращения Донбасса и Крыма, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8682
 показать весь комментарий
 
 
А якщо обчество скаже нафіг ті бібізяни лугандонські, що тоді робитимеш? А про Крим забудь поки не здохне *********.
 показать весь комментарий
 
 
Точно. Это ж украинское общество начало войну и оккупировало часть Украины. С ним и надо договориться.
 показать весь комментарий
 
 
Лишний раз убедился яке воно ТУПЕ...УБОГЕ...ДУРНОВАТЕ....и МАЛОРОСЬКЕ
 показать весь комментарий
 
 
Записывай: Крым - Украина, Донецк - Украина.
 показать весь комментарий
 
 
Зачем договариваться ? Объявите бывших донецких олигархов устроителями этого шабаша (причем это будет чистой правдой) и посадите их. Объявив их преступниками-сепаратистами. Тогда и никакого внутреннего конфликта нет. А придуркам из дыры сообщить,что их обманули. Вот и вся песня.Наказать главных.Простить кто не воевал.
 показать весь комментарий
 
 
вот тут не согласен .... на то они и элита которая должна брать на себя ответственность за такие решения и заниматься просветительной работой ...
 показать весь комментарий
 
 
милый МОЙ. а общество это ты и тебе подобные!? ты посмотри, что твой идол со дружками вытворяет! или смотрелки выше этикетки на бутылке пива не поднимаются? ты хоть суть статьи понял, электорат?
 показать весь комментарий
 
сьогодні всередині України є абсолютно різні бачення питання повернення Донбасу і Криму", - сказав ЗеленськийДжерело: https://censor.net.ua/ua/n3156742

Звичайно.Українське і жидо-кацапське.
 показать весь комментарий
 
 
Я с собой договорился,пошли они нафик ,мне этот геморрой до конца жизни не нужен Українському суспільству потрібно домовитися між собою щодо питання повернення Донбасу і Криму, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5992
 показать весь комментарий
 
 
Общество, в большинстве своем, едино в этом вопросе.
Радикалы - против.
Их мало, но они сбиваются в стаи и громко воют, чтобы их боялись.
 показать весь комментарий
 
 
Какие, например, радикалы? Те, которые выступали за конфедерацию с паРашей, а теперь у них новое видение - какие картинки демонстрировать? Может националисты устроили "гражданскую войну" на Донбассе?
 показать весь комментарий
 
 
спочатку потрібно з влади прибрати
мутних і одіозних схемщиків і корупціонерів
богдана і аваківа,
виключити людей коломойського :
дуписнського, смаглюк, аллахвердієву,
куніцького та інш.


інакше не буде довіри до влади
незалежно від того, що влада робить
 показать весь комментарий
 
 
73% доверили уму, честности и мудрости Зелемойского и незачем им теперь решать за него - что ему делать, ему 42 года и он президент, а не лох...
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский пытается снять с себя ответственность и переложить ее на украинское общество.
Вова, украинское общество давно договорилось между собой, - оккупанты уходят из Крыма и Донбасса, - Украина возвращается. Без всяких особых статусов и иностранных военных баз!
 показать весь комментарий
 
 
Точно як то робить пуйло перекладаючи відповідальність на госдуру, пересічних кацапів. Бо Зедебіл грає по сценарію кремля.
 показать весь комментарий
 
ВозвращЄніЄ повинно бути тільки на умовах держави Україна. Ніяких АсАбливих статусАв! Складання дебілами зброї, посадка всіх винних, а хто вбивав на пожиттєве! На каЛєНЯХ вимолювати прощення у дітей, матерів, дружин загиблих наших воїнів! Тільки так! Всі падлюки які топтали державні прапори на всяких мітингах в 2014-м повинні до кінця віку горбатитись на відновленні інфраструктур за похльобку!
 показать весь комментарий
 
 
одному мне ни разу не стало понятно, а кто собственно, по мнению "уриста", с кем и о чем должен договариваться и, главное, что потом?
 показать весь комментарий
 
 
Я наприклад не збираюся домовлятися з терористами
 показать весь комментарий
 
 
а воевать на передовой с ними вы собираетесь???
 показать весь комментарий
 
 
Зеб, а ты не заметил - как Порошенко воевал против паРаши и где?
Зеб, а ты не услышал своего мессию, что он сказал, что решать дипломатическим путём, правда разводом или разведением, не знаю - что будет точнее описывать ситуацию?
 показать весь комментарий
 
 
Так , будемо воювати , як то робили з 2014 .Як не ми то хто ? Ти того не зрозумієш , бо ти кацап.
 показать весь комментарий
 
 
арахис боб шуга, что вы всё как один воевать людей отправляете? сам то видать не сильный воин! граждане в тылу тоже пользу для армии приносят. а охраняют страну люди по доброй воле, а не по принуждению как ты предлагаешь!
 показать весь комментарий
 
Окупований Донбас -то вірусне захворювання ***** , яку потрібно лікувати ізольованно від здорової частини не окупованної України, А Зедебіл маніакально тягне заражену частину України до здорової -де логіка ? Щоб та зараза розповзлася по всій Україні ? Зедебіла потрібно -ЗУПИНИТИ негайно !!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
С порохоботами не договорятся,у них одна манечка педро
 показать весь комментарий
 
 
Так их же 8%, как 73% утверждают, чего же ты их боишься и во сне вздрагиваешь, только они тебе приснятся?
 показать весь комментарий
 
 
Питання тільки одне - навіщо нам такий Даунбас ? Вони вже раз зрадили і ще не один раз зрадять. При їхньому сприянні і участі вони ж все зруйнували і розікрали, для чого Україні цей депресивний регіон він ненавидить все українське, державу, армію , мову ... А їх ще фінансувати за рахунок держави України?! Це майже нічим не відрізняється від планів Кремля по фінансуванню сепаратистів за рахунок українців. Вони в нас стріляють , вбивають а ми ще і платимо. Ну ось живе ж Україна без "годувальників". Уже 5 років живе і жива, і не розвалилася, і нормально себе почуває. . "Путін приді" хай фінансує і амністує в мокшанських болотах. Хай самі фінансують, будують, ремонтують, відновлюють, ніяких субвенцій
 показать весь комментарий
 
 
Стоит уже договорится между собой и сменить этого левка-дурка.
 показать весь комментарий
 
 
73% будут любой ценой отстаивать свой ум и позицию, в которой их развели, как лохов, чтобы теперь Зелемойский не учудил... (Из опыта наблюдения за лукашистами)
 показать весь комментарий
 
Шмаркля вже дупою відчуває, що обсирається, тому намагається перенести відповідальність з себе, недолугого неЛоха, на український народ.
 показать весь комментарий
 
Думаю що, гостре харчове отруєння переконає студентів в правильності майбутнього напрямку.
 показать весь комментарий
 
Не Лох, о чем договариваться?
Донбасс, Крым - это Украина!!!

Это ты, отступаешь и предаешь нас!

Какую позицию ты хочешь выработать? Мы - за освобождение нашей земли, нет отступлению.
А у тебя позиция рака, в которую "вдувает" уйло.
Нам не по пути!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх