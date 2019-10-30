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 "Мы должны решать проблемы не по телефону, а смотря друг другу в глаза", - Зеленский о встрече в "нормандском формате"

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что переговоры в Нормандском формате нужны для того, чтобы решать проблемы не вопрос не в ходе разговоров лидеров по телефону, а смотря друг другу в глаза.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил выступая в среду на Форуме единства в Мариуполе.

"Встреча в Нормандском формате должна состояться, потому что мы должны решать проблемы не по телефону, а смотря друг другу в глаза", - сказал Зеленский.

Напомним, вчера, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

Ранее, председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что встреча в нормандском формате состоится после отвода войск.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путь ко встрече в нормандском формате открыт, но политические вопросы - только после контроля за границей, - Украина на переговорах в Минске

Источник: https://censor.net.ua/n3156740
 
 
 Топ комментарии
 
Снова обкурилась?
"Глаза в глаза, ладонь в ладонь и это навечно.
Спасибо, что делаешь счастливой.
Между нами космос и бесконечность..."
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ой, дурааак...
а может наоборот - он самоотверженный патриот и добивается встречи чтобы убить хуйла??
хотя нет, показалось...
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Поважаю людей з почуттям гумору.
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живенько там себе представил эту сценку про "смотря друг другу в глаза":
- я вам не ЛОХ!
- я вам не ПУЙЛО!
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Будет играть с ввп в удава и кролика - типа, кто моргнет первым? Будем надеяться, что клоун переиграет.
Друг мой футболист учил: "Не бойся -

Он к таким партнёрам не привык.

Ты за тылы и центр не беспокойся,

А играй по краю - напрямик!.."
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