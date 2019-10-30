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 Происшествия, Общество
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Все про:Киевская область (1792) курение (217) патрульная полиция (1336)

 За курение в запрещенных местах правоохранители Киевщины уже оштрафовали более 1000 человек

Более 1000 нарушителей за курение табачных изделий в запрещенных местах привлекли к ответственности патрульные полицейские Киевщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении пресс-службы патрульной полиции Киевской области.

"С начала года стражи порядка составили 1079 административных материалов по ст. 175-1 (курение табачных изделий в запрещенных местах) КоАП", - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что патрульные осуществляют надзор за поведением граждан, уделяя особое внимание курению табачных изделий в запрещенных законом местах.

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Кроме того, правоохранители назвали ТОП-5 мест, где чаще всего употребляют табачные изделия, а также курят электронные сигареты и кальяны, что запрещено законом: лифты и таксофоны; територия и помещения учебных заведений; подъезды жилых домов; подземные переходы; стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств.

За курение в запрещенных местах правоохранители Киевщины уже оштрафовали более 1000 человек 01

Источник: https://censor.net.ua/n3156737
 
   
 Топ комментарии
 
Отето полиция работает! Просто суперкопы! Рюкзакову-орден на всё пузо!
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Лучше бы ловили воров и вандалов!
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А когда патрульные курят и пьют кофе на улице возле магазина, кто следит за их поведением. Совок продолжается- на витрине все нарядно, а в реале бандиты в погонах.
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Отето полиция работает! Просто суперкопы! Рюкзакову-орден на всё пузо!
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Да ну, те же могут и хлебало расквасить, и пекаль отобрать.
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еще за пердение в маршрутках штрафуйте. спец.обученные полицейские будут вынюхивать гражданам штаны и вручать повестку на субботник по "посадкам"(деревьев, а не свинарчуков) За курение в запрещенных местах правоохранители уже оштрафовали более 1000 человек - Цензор.НЕТ 5790
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в автокатастрофах с пьяними неадекватаими погибло наверняка за приводимый период в полне сравниомм соответствии ... как с этим быть
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О как ылита ПЕСиковская возбудилась
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- Прошу прощения за беспокойство, но я выхожу на
следующей остановке. Будьте любезны, позвольте пройти...
- Ну, ты интеллигент сраный, что ли?
- Отнюдь нет. Такое же быдло, как и Вы За куріння в заборонених місцях правоохоронці Київщини вже оштрафували понад 1000 осіб - Цензор.НЕТ 3767
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А когда патрульные курят и пьют кофе на улице возле магазина, кто следит за их поведением. Совок продолжается- на витрине все нарядно, а в реале бандиты в погонах.
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Нда….. Вместо того, чтобы уменьшать уголовщину, они курцов ловят...…
Вот вам и Не Лох.
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Так мусорам только дай повод ,они бы и расстреливали на месте с удовольствием ... За курение в запрещенных местах правоохранители Киевщины уже оштрафовали более 1000 человек - Цензор.НЕТ 747
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Хай ще акцизні марки в курців на пачках перевіряють, за контрабас штрафи мабуть більші.
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Круто !!!! Серьезная работа !!!! Киевские менты самые работящие !!!!
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Это 5 минут работы для всей областной милиции, а остальное время сами курят в общественных местах.
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