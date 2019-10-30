 За курение в запрещенных местах правоохранители Киевщины уже оштрафовали более 1000 человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении пресс-службы патрульной полиции Киевской области.

"С начала года стражи порядка составили 1079 административных материалов по ст. 175-1 (курение табачных изделий в запрещенных местах) КоАП", - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что патрульные осуществляют надзор за поведением граждан, уделяя особое внимание курению табачных изделий в запрещенных законом местах.

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Кроме того, правоохранители назвали ТОП-5 мест, где чаще всего употребляют табачные изделия, а также курят электронные сигареты и кальяны, что запрещено законом: лифты и таксофоны; територия и помещения учебных заведений; подъезды жилых домов; подземные переходы; стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств.





