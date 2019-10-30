 Мысяк - правая рука Кизя, уже занимался делами Майдана и полноценно участвовал в их саботаже, - адвокаты семей Небесной сотни

Такое заявление обнародовано на facebook-странице "Адвокатской совещательной группы", передает Цензор.НЕТ.

"Крайне удивляет назначения Мысяка. Это абсолютно неприемлемо, если генпрокурор действительно нацелен на эффективное расследование дел Майдана и достойное представление обвинения в суде.

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Виктор Мысяк - в роли протеже Сергея Кизя уже возглавлял управление процессуального руководства по делам Майдана, созданное Юрием Луценко в августе вместо ликвидированного отдела прокуроров. И за это время запомнился только как правая рука Кизя, полноценно участвовал в саботаже дел", - говорится в заявлении.

Назначение Мысяка адвокатская группа связывает с нежеланием расследовать дела Майдана.

"Во-первых он сам и является лицом, которое препятствовало расследованию в прошлом, Во-вторых, его назначение - знак для следователей и прокуроров, что реальной цели достичь результатов в расследованиях дел Майдана у руководства ГПУ нет", - отмечается в сообщении.

В то же время, адвокаты полностью поддержали назначение заместителем руководителя Департамента Алексея Донского.

Напомним, представители Адвокатской совещательной группы ранее настаивали на необходимости немедленного принятия мер по недопущению развала расследования дел Майдана, которое связывали с лишением прокуратуры функций следствия, а также передачей материалов в НАБУ и ГБР.

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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка 29 октября подписал приказы о назначении Виктора Мысяка руководителем Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, а Алексея Донского - его заместителем.

После увольнения Сергея Кизя журналисты BIHUS.info напомнили, чем он запомнился: "Рябошапка таки это сделал! И месяца не прошло после сюжета Данила Мокрика о зашкваре зама генпрокурора Кизя, а его уже уволили! Он достался господину Рябошапке "в наследство" от Луценко, который назначил его перед увольнением. Напомним, что учудил Кизь всего за два месяца в должности: закрыл дело Калетника по "законам 16 января", попросил Канаду снять санкции с одиозного Портнова, переколбасил подразделение дел Майдана. А раньше, до назначения замом, Кизь навредил спецоперации НАБУ по паспортному делу Дины Пимаховой (а она ему в это время помогла получить загранпаспорта на всю семью)".

Теперь он подал иск к Генеральной прокуратуре о восстановлении в должности.

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