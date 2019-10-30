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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:адвокат (1197) ГПУ (9436) Небесная Сотня (269) преступления против Майдана (27) Кизь (1) Донской (1) Мысяк Виктор (1)

 Мысяк - правая рука Кизя, уже занимался делами Майдана и полноценно участвовал в их саботаже, - адвокаты семей Небесной сотни

Представители Адвокатской совещательной группы, которая объединяет адвокатов семей Небесной сотни, раскритиковали назначение Виктора Мысяка главой Департамента процессуального руководства над "делами Майдана".

Такое заявление обнародовано на facebook-странице "Адвокатской совещательной группы", передает Цензор.НЕТ.

"Крайне удивляет назначения Мысяка. Это абсолютно неприемлемо, если генпрокурор действительно нацелен на эффективное расследование дел Майдана и достойное представление обвинения в суде.

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Виктор Мысяк - в роли протеже Сергея Кизя уже возглавлял управление процессуального руководства по делам Майдана, созданное Юрием Луценко в августе вместо ликвидированного отдела прокуроров. И за это время запомнился только как правая рука Кизя, полноценно участвовал в саботаже дел", - говорится в заявлении.

Назначение Мысяка адвокатская группа связывает с нежеланием расследовать дела Майдана.

"Во-первых он сам и является лицом, которое препятствовало расследованию в прошлом, Во-вторых, его назначение - знак для следователей и прокуроров, что реальной цели достичь результатов в расследованиях дел Майдана у руководства ГПУ нет", - отмечается в сообщении.

В то же время, адвокаты полностью поддержали назначение заместителем руководителя Департамента Алексея Донского.

Мысяк - правая рука Кизя, уже занимался делами Майдана и полноценно участвовал в их саботаже, - адвокаты семей Небесной сотни 01

Напомним, представители Адвокатской совещательной группы ранее настаивали на необходимости немедленного принятия мер по недопущению развала расследования дел Майдана, которое связывали с лишением прокуратуры функций следствия, а также передачей материалов в НАБУ и ГБР.

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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка 29 октября подписал приказы о назначении Виктора Мысяка руководителем Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, а Алексея Донского - его заместителем.

После увольнения Сергея Кизя журналисты BIHUS.info напомнили, чем он запомнился: "Рябошапка таки это сделал! И месяца не прошло после сюжета Данила Мокрика о зашкваре зама генпрокурора Кизя, а его уже уволили! Он достался господину Рябошапке "в наследство" от Луценко, который назначил его перед увольнением. Напомним, что учудил Кизь всего за два месяца в должности: закрыл дело Калетника по "законам 16 января", попросил Канаду снять санкции с одиозного Портнова, переколбасил подразделение дел Майдана. А раньше, до назначения замом, Кизь навредил спецоперации НАБУ по паспортному делу Дины Пимаховой (а она ему в это время помогла получить загранпаспорта на всю семью)".

Теперь он подал иск к Генеральной прокуратуре о восстановлении в должности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156733
 
 
 Топ комментарии
 
73/43%зебілів, ви же галасували проти Пороха і Луценка! Ну, шо, нагаласували? Ще не дійшло, що фактично проголосували за Хуйла?
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Портнов!
Ты?
Не холодно сегодня на острове?
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От потому что у власти кизяки все 30 лет ,мы так и живём ..
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Та не може бути.
ЯНеЛох самий чесний народний президент зі своїм прокурором!
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Адвокаты, назначенные властью Порошенко 5 лет сливают это расследование, изображая бурную деятельность. Поэтому они против того, что дело будет расследовать ГБР - на сегодня самый честный антикоррупционный следственный орган.
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Портнов!
Ты?
Не холодно сегодня на острове?
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Вряд ли портянка. Скорее всего, это Мысяк - правая рука Кизя, либо Кизяк - левая рука Мыся...
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Посмотрим по результату расследования. В расстрелах Майдана по большому счету нечего и расследовать. Кто заказчики и исполнители? Янукович, Азаров, министр тогдашний МВД, СБУ, Беркут, депутаты коалиции Рады при Януковиче, которые голосовали за применение оружия. Что тут расследовать? Но расследуют 6 лет, потому что НЕТ ЖЕЛАНИЯ наказать виновных.
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Мысяк и кизяк....- Сказка без счастливого конца.
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Да слили уже давным давно то самое "дело майдана" еще в 2014-м году. И правды вряд ли кто когда либо по нему узнает.
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Правду все давно знают.
На Ютубе можно посмотреть признание грузинских снайперов израильской прокуратуре.
Только, нынешняя власть точно не посадит ни беню, ни миху.
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У них не было желания хфамилии поменять ?
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От потому что у власти кизяки все 30 лет ,мы так и живём ..
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73/43%зебілів, ви же галасували проти Пороха і Луценка! Ну, шо, нагаласували? Ще не дійшло, що фактично проголосували за *****?
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Не бывает у настоящих панов, таких фамилий Мысяк - правая рука Кизя, уже занимался делами Майдана и полноценно участвовал в их саботаже, - адвокаты семей Небесной сотни - Цензор.НЕТ 1740
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Нічого дивного шо зе призначив саботажника. Він і сам більше антимайданівець за світоглядом.
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а что делать у власти правительство народной измены , как говорил троцкий .а вообще почитайте лозунги и проговорки большевиков .
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Почитать фамилии так это какая то ОПГ, а не прокуратура.
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