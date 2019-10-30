 Мысяк - правая рука Кизя, уже занимался делами Майдана и полноценно участвовал в их саботаже, - адвокаты семей Небесной сотни

Такое заявление обнародовано на facebook-странице "Адвокатской совещательной группы", передает Цензор.НЕТ.
"Крайне удивляет назначения Мысяка. Это абсолютно неприемлемо, если генпрокурор действительно нацелен на эффективное расследование дел Майдана и достойное представление обвинения в суде.
Виктор Мысяк - в роли протеже Сергея Кизя уже возглавлял управление процессуального руководства по делам Майдана, созданное Юрием Луценко в августе вместо ликвидированного отдела прокуроров. И за это время запомнился только как правая рука Кизя, полноценно участвовал в саботаже дел", - говорится в заявлении.
Назначение Мысяка адвокатская группа связывает с нежеланием расследовать дела Майдана.
"Во-первых он сам и является лицом, которое препятствовало расследованию в прошлом, Во-вторых, его назначение - знак для следователей и прокуроров, что реальной цели достичь результатов в расследованиях дел Майдана у руководства ГПУ нет", - отмечается в сообщении.
В то же время, адвокаты полностью поддержали назначение заместителем руководителя Департамента Алексея Донского.
Напомним, представители Адвокатской совещательной группы ранее настаивали на необходимости немедленного принятия мер по недопущению развала расследования дел Майдана, которое связывали с лишением прокуратуры функций следствия, а также передачей материалов в НАБУ и ГБР.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка 29 октября подписал приказы о назначении Виктора Мысяка руководителем Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, а Алексея Донского - его заместителем.
После увольнения Сергея Кизя журналисты BIHUS.info напомнили, чем он запомнился: "Рябошапка таки это сделал! И месяца не прошло после сюжета Данила Мокрика о зашкваре зама генпрокурора Кизя, а его уже уволили! Он достался господину Рябошапке "в наследство" от Луценко, который назначил его перед увольнением. Напомним, что учудил Кизь всего за два месяца в должности: закрыл дело Калетника по "законам 16 января", попросил Канаду снять санкции с одиозного Портнова, переколбасил подразделение дел Майдана. А раньше, до назначения замом, Кизь навредил спецоперации НАБУ по паспортному делу Дины Пимаховой (а она ему в это время помогла получить загранпаспорта на всю семью)".
Теперь он подал иск к Генеральной прокуратуре о восстановлении в должности.
ЯНеЛох самий чесний народний президент зі своїм прокурором!
Ты?
Не холодно сегодня на острове?
На Ютубе можно посмотреть признание грузинских снайперов израильской прокуратуре.
Только, нынешняя власть точно не посадит ни беню, ни миху.