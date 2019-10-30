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 Политика Украины, Экономика
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Все про:дороги (1847) концессия (33) Мининфраструктуры (641) Криклий (34)

 Мининфраструктуры планирует построить 4 концессионные дороги, - Криклий

Министерство инфраструктуры Украины разрабатывает проекты концессионных дорог M-06 Львов-Стрый, M-09 Львов-Тернополь, M-05 Киев-Белая Церковь и M-10 Львов-Краковец.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе Первого инвестиционного форума RE:think. Invest in Ukraine в Мариуполе.

Ведомство готовит также пакет концессионных конкурсов в портах "Мариуполь", "Бердянск", "Одесса" и паромного комплекса в порту "Черноморск".

Кроме того, по словам Криклия, министерство помогает местным общинам подготовить концессию аэропортов "Херсон", "Черновцы", "Запорожье" и терминал Cargo в аэропорту "Белая Церковь". Помимо этого готовятся концессионные проекты железнодорожных вокзалов Харькова, Днепра, Хмельницкого, Николаева и Чопа.

Напомним, 18 октября Кабмин вернул "Укрзализныцю" в сферу управления Мининфраструктуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин определил границы территории морского порта Мариуполь, - Криклий

Источник: https://censor.net.ua/n3156732
 
 
 Топ комментарии
 
Ви жартуєте? Держава розробляє - платить за проект... Держава будує - платить...
А якесь чмо бере в концесію і стриже гроші?)
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Ахахахахах ну что гои, сейчас и дороги приватизируют.
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Закінчилась епоха бідності!
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Совет форумчанПравила форума
 
А шо сейчас нет дороги Киев-БЦ? Или они хотят ищо одну построить?
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Таксистка, не пропусти заказ, не отвлекайся. С 1 января получишь кассовый аппарат, будешь платить налоги, и твоя мечта о новеньком ВАЗ 2110, цвета баклажан, развеется как сигаретный дым.
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Чмо вонючее, ты там что-то грозилось? Когда вылезешь из под юбки своей толстожопой жоны?
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Бычара, как прошла смена, сколько награчевала? Делаешь горловой за отдельную таксу.
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Все, что ты можешь, это гавкать в интернете, ховаясь за монитор. Вероятно, ты озлоблен на мир, а особенно на таксистов, после того как таксисты надавали тебе на клык за обосранную обшивку сидения и отсутствие денег. А может кто-то уже тебя вытащил за хобот и разорвал пасть за безотвественный гавкот. С тех пор масть твоя - петухан, который ссыться ответить за базар. Впрочем, скотобаза свиняче-порохатая, я тебе еще сделал комплимент. Петушиность - это у тебя наследственное. И быть тебе пидором всегда как существу без чести, ссащему ответить за хамство в сети
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Ви жартуєте? Держава розробляє - платить за проект... Держава будує - платить...
А якесь чмо бере в концесію і стриже гроші?)
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Ахахахахах ну что гои, сейчас и дороги приватизируют.
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Овруч - Новоград Волынский отремонтируйте!!!
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зекономика:самые ласые кусочки - себе, любимым. Киев - Белая Церковь уже построена без вас, Одесса-Николаев делайте.
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Киев-Белая Церковь

Это параллельно или на основе существующей? Если второе, то, честно говоря, вечный ремонт достал. Только закончили и вроде пробок поубавилось и тут на тебе.
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На основе существующей дороги...
У меня только один вопрос...
При покупке бенза я плачу налог на дороги...
С какого х.. я должен их дальше платить?))))
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Привет опять вечный ремонт и постоянное подорожание проезда.
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конечно на *** строить дороги в индустриальной части Украины, лучше мы построим дороги в западной части они же там нужнее
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Схема строительства этих дорого простая:
Государство отводит (покупает под них землю), потом платит деньги за проектно-изыскательские работы, потом бюджет выделяет 98% средств на строительство дорог с самым современным покрытием.... После чего объявляется тендер на 99 летнюю концессию который выигрывает Коломойша, за 2% достраивает дорогу и потом доит ее долго и нудно... потом доят его дети и внуки...
Если думаете что это нереальная схема, тогда поинтересуйтесь как получили в пожизненное пользование государственные газовые скважины: Шуфричи, Бойки, Фирташи и еще куча рыгоанального отребья... думаете они за свои деньги хоть один сантиметр пробурили? Фиг там они получили их готовыми - правда сами ввели в эксплуатацию...
Вот и все что вам нужно знать про украинские концессии...
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Интересно какие условия концессии.Будут ли концессионеры выкупать землю?
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