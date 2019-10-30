 Мининфраструктуры планирует построить 4 концессионные дороги, - Криклий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе Первого инвестиционного форума RE:think. Invest in Ukraine в Мариуполе.
Ведомство готовит также пакет концессионных конкурсов в портах "Мариуполь", "Бердянск", "Одесса" и паромного комплекса в порту "Черноморск".
Кроме того, по словам Криклия, министерство помогает местным общинам подготовить концессию аэропортов "Херсон", "Черновцы", "Запорожье" и терминал Cargo в аэропорту "Белая Церковь". Помимо этого готовятся концессионные проекты железнодорожных вокзалов Харькова, Днепра, Хмельницкого, Николаева и Чопа.
Напомним, 18 октября Кабмин вернул "Укрзализныцю" в сферу управления Мининфраструктуры.
А якесь чмо бере в концесію і стриже гроші?)
Это параллельно или на основе существующей? Если второе, то, честно говоря, вечный ремонт достал. Только закончили и вроде пробок поубавилось и тут на тебе.
У меня только один вопрос...
При покупке бенза я плачу налог на дороги...
С какого х.. я должен их дальше платить?))))
Государство отводит (покупает под них землю), потом платит деньги за проектно-изыскательские работы, потом бюджет выделяет 98% средств на строительство дорог с самым современным покрытием.... После чего объявляется тендер на 99 летнюю концессию который выигрывает Коломойша, за 2% достраивает дорогу и потом доит ее долго и нудно... потом доят его дети и внуки...
Если думаете что это нереальная схема, тогда поинтересуйтесь как получили в пожизненное пользование государственные газовые скважины: Шуфричи, Бойки, Фирташи и еще куча рыгоанального отребья... думаете они за свои деньги хоть один сантиметр пробурили? Фиг там они получили их готовыми - правда сами ввели в эксплуатацию...
Вот и все что вам нужно знать про украинские концессии...