 Одесская компания "Гефест" выступила партнером международного инвестфорума



Мероприятие торжественно открыл Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНИАН.

В Форуме приняли участие руководители компании "Гефест" Пантелеймон и Василис Бумбурас.

"Инвестиционный форум в Мариуполе - это по праву знаковое мероприятие для Восточной Украины и страны в целом. Около 600 гостей, среди которых топовые украинские и иностранные бизнесмены, дипломаты, министры, политики, руководители городов и регионов.

Мы были рады выступить в качестве партнеров и лично принять участие в Форуме такого уровня", - отметил исполнительный директор строительной компании "Гефест" Василис Бумбурас.

По мнению одесских бизнесменов, украинский бизнес переживает непростой период. Впрочем, как и вся страна. Но, если стоит задача существенно поднять планку и улучшить инвестиционный климат в Украине, то вектор задан верный.

"То, о чем говорил Президент на открытии, очень отзывается на примере нашего бизнеса. Строительная компания "Гефест" прошла серьезный путь становления. Я и моя семья переехали в Украину из Греции почти 25 лет назад. Мы создавали все практически с нуля. Это был непростой период. Достаточно вспомнить экономический кризис, а также различные ситуации политической нестабильности, которые так или иначе отражались на развитии всего украинского рынка и инвестиционной привлекательности в целом. И при всем этом, из маленькой строительной фирмы, "Гефест" превратился в преуспевающего игрока на строительном рынке", - отметил Президент строительной компании "Гефест" Пантелеймон Бумбурас.







Недавно СК "Гефест" выкупила крупную греческую компанию-подрядчика EKATEL S.A. с офисом в Афинах.

Фирма обладает необходимыми лицензиями и сертификатами для участия в международных тендерах в странах Европы. Кроме того, в капитале EKATEL S.A. числятся ряд строительных площадок, около 100 единиц спецтехники.

Общая площадь объектов "Гефест, которые сейчас находятся в стадии строительства, составляет более 400 000 кв. м.

Компания планирует выкупить ряд площадок, в том числе, и в Мариуполе.

По мнению Василиса Бумбураса, это позволит создать новые рабочие места, развить городскую инфраструктуру и повысить привлекательность города.

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