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 Одесская компания "Гефест" выступила партнером международного инвестфорума

Строительная компания "Гефест" выступила партнером международного инвестиционного форума RE: THINK в Мариуполе.


Мероприятие торжественно открыл Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНИАН.

В Форуме приняли участие руководители компании "Гефест" Пантелеймон и Василис Бумбурас.

"Инвестиционный форум в Мариуполе - это по праву знаковое мероприятие для Восточной Украины и страны в целом. Около 600 гостей, среди которых топовые украинские и иностранные бизнесмены, дипломаты, министры, политики, руководители городов и регионов.

Мы были рады выступить в качестве партнеров и лично принять участие в Форуме такого уровня", - отметил исполнительный директор строительной компании "Гефест" Василис Бумбурас.

По мнению одесских бизнесменов, украинский бизнес переживает непростой период. Впрочем, как и вся страна. Но, если стоит задача существенно поднять планку и улучшить инвестиционный климат в Украине, то вектор задан верный.

"То, о чем говорил Президент на открытии, очень отзывается на примере нашего бизнеса. Строительная компания "Гефест" прошла серьезный путь становления. Я и моя семья переехали в Украину из Греции почти 25 лет назад. Мы создавали все практически с нуля. Это был непростой период. Достаточно вспомнить экономический кризис, а также различные ситуации политической нестабильности, которые так или иначе отражались на развитии всего украинского рынка и инвестиционной привлекательности в целом. И при всем этом, из маленькой строительной фирмы, "Гефест" превратился в преуспевающего игрока на строительном рынке", - отметил Президент строительной компании "Гефест" Пантелеймон Бумбурас.

Одесская компания Гефест выступила партнером международного инвестфорума 01
Одесская компания Гефест выступила партнером международного инвестфорума 02
Одесская компания Гефест выступила партнером международного инвестфорума 03

Недавно СК "Гефест" выкупила крупную греческую компанию-подрядчика EKATEL S.A. с офисом в Афинах.

Фирма обладает необходимыми лицензиями и сертификатами для участия в международных тендерах в странах Европы. Кроме того, в капитале EKATEL S.A. числятся ряд строительных площадок, около 100 единиц спецтехники.

Общая площадь объектов "Гефест, которые сейчас находятся в стадии строительства, составляет более 400 000 кв. м.

Компания планирует выкупить ряд площадок, в том числе, и в Мариуполе.

По мнению Василиса Бумбураса, это позволит создать новые рабочие места, развить городскую инфраструктуру и повысить привлекательность города.

 Новость публикуется на правах рекламы

Источник: https://censor.net.ua/n3156728
 
 
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Был в Донецке тоже Гефест. Не знаю,выжили ли они. Ковкой занимались.
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Гефест компания Боделана, спайка коммуняцких бандитов и международной мафии обосновавшиеся в Одессе. Зеленский так же как и Порошенко поддерживает и растит банду Галантерника-Труханова-Боделана.
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