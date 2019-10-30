EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  2224  51
Материалы по теме:
Все про:Вакарчук (267) Крым (22002) Донбасс (19776)

 Восстановление контроля над Донбассом и Крымом должно быть на украинских условиях, - Вакарчук

Вместо односторонних шагов по разведению войск украинским властям необходима четкая стратегия линии поведения.

Восстановление контроля над Донбассом и Крымом "должно быть по четкому плану, на украинских условиях". Об этом в Фейсбуке написал лидер партии "Голос", народный депутат Украины Святослав Вакарчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Именно для написания таких условий партия "Голос" инициировала временную специальную парламентскую комиссию по вопросам восстановления территориальной целостности Украины. Именно в рамках работы комиссии нужно начинать обсуждение такого плана", – написал Вакарчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это ошибка, - Вакарчук о разведении сил и средств в Золотом

Источник: https://censor.net.ua/n3156723
 
   
 Топ комментарии
 
РФ ничего не вернет! Украине, чтобы вернуть территории, нужно развалить РФ, а по другому никак не вернуть! Нужно сделать так, чтобы Запад понял опасность РФ для них и развалил санкциями РФ!!!
 показать весь комментарий
 
УК України Стаття 427. Здача або залишення ворогові засобів ведення війни
Здача ворогові начальником ввірених йому військових сил, а також не зумовлене бойовою обстановкою залишення
ворогові укріплень, бойової та спеціальної техніки чи інших засобів ведення війни, якщо зазначені дії вчинені
не з метою сприяння ворогові, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
 показать весь комментарий
 
Легко говорить правильные фразы, можно еще создать комиссию, но пускай поедет и сам договорится с теми, кто плевал с большой горы на эти условия.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
УК України Стаття 427. Здача або залишення ворогові засобів ведення війни
Здача ворогові начальником ввірених йому військових сил, а також не зумовлене бойовою обстановкою залишення
ворогові укріплень, бойової та спеціальної техніки чи інших засобів ведення війни, якщо зазначені дії вчинені
не з метою сприяння ворогові, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
 показать весь комментарий
 
 
тут фишка в том, что все по завялениям будет разобрано. Ты ст. 17 Конституции лучше почитай и 102 тоже
 показать весь комментарий
 
Вакарчук прав, но он с его партией должен что-то делать, чтобы препятствовать этой зеленой плесени, которая разъедает страну изнутри и идет на ошейнике и поводке у Путина.
 показать весь комментарий
 
 
Схоже, що потрібен час для розуміння людьми : -хто є хто...
 показать весь комментарий
 
Шутите? Слабоумие не лечится, оно врожденное в 99% случаев и время не поможет. Нужно умным людям поднимать вопросы, разъяснять ситуацию и стоять за страну.
 показать весь комментарий
 
 
Ну и кто с "той стороны" согласится с вот этой идеей Вакарчука: "Восстановление контроля над Донбассом и Крымом "должно быть по четкому плану, на украинских условиях""? Мечтатель!
 показать весь комментарий
 
Агрессор ни на что в пользу Украины не согласится,но это не значит, что нужно ему уступать и прыгать перед ним как Моська. 6 лет война, кровь, убийства, разруха, переселения и пришла Моська, чтобы все пересрать и сдать врагу без боя.
 показать весь комментарий
 
 
Что ты знаешь про котлы? ПОчитай сначала значение этого слова, потом почитай кто такие, те кто не имеет своих мыслей и повторяет чужие и примени на себе
 показать весь комментарий
 
 
Лариса fb3d953c Вот Слава "что-то делает" - в ФБ пишет, в Минске выступает с концертом, комиссию создает, за страну тужится - суетится, одним словом, под клиентом.
 показать весь комментарий
 
Я фермер с Коломойского нарайона. В Раду попал, потому что специалист-аграрий, - нардеп из "СН" Тимофийчук.

персонаж Потапа и Насти ? Відновлення контролю над Донбасом і Кримом має відбуватися на українських умовах, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 2746
 показать весь комментарий
 
 
Донбасс можно было вернуть в 2015 году, проведя выборы. Но Порошенко это было невыгодно - получить 3 миллиона избирателей Донбасса голосующих против Порошенко. Разговоры про "возврат на условиях Украины" - отговорки не желающих мира и возврата Донбасса. Тот, кто не хочет делать, всегда находит отговорки, чтобы этого не делать.
 показать весь комментарий
 
Ти або людина з низьким інтелектом , або пуйловська шавка. Які вибори Там що можна було поставити палатки БППчи БЮТ чи Самопочі чи будь якої іншої проукраїнської партії. Чи там працювали якісь українські СМІ. Чи там могли якось працювати виборчі комсіії. Чи хтось міг з проукраїнських кандидатів приїхати на якісь зустрічі з виборцями щоб не плавати випотрошеним в річці. Чи там працювали якісь українські СМІ.То вибори кого? Мотороли та Захарченка , чи відразу Пуйла?
 показать весь комментарий
 
 
Написание вами будет иметь судебную перспективу при смене власти в стране! Бывший первый Генеральный прокурор Украины (1991-1993), Судья Конституционного Суда Украины (2006-2015[1]) Шишкин давал интервью многим изданиям! Он то точно знает!!! Жаль, что не только руководство страны, здесь все ясно! Но и военачальники пропустили это а зря!!! Донести для них ещё не поздно!!
 показать весь комментарий
 
Какое восстановление, зебил летал в парашку под видом в японию, получил инструвкции по сливу.
 показать весь комментарий
 
 
РФ ничего не вернет! Украине, чтобы вернуть территории, нужно развалить РФ, а по другому никак не вернуть! Нужно сделать так, чтобы Запад понял опасность РФ для них и развалил санкциями РФ!!!
 показать весь комментарий
 
 
Запад все розуміє і діє. Проте проблема в тому, що у Заходу є ще й інші проблеми, глобального характеру, які загрожують цивілізації. Про деякі ми знаємо, як про глобальне потепління, а про дещо вкрай загрозливе широкий загал може і не знати... Але здогадуватись.
Подумайте, чому одночасно риють тунелі, запускають супутники для доступу в Інтернет з любої точки Землі та надшвидко готують колонізацію Марсу. Схоже на те, що Заходу відомо про всесвітній катаклізм, який станеться в найближчі роки чи десятиліття, і це намагання вдіяти хоч щось, щоб врятувати цивілізацію. Можливо, йдеться про майбутнє зіткнення Землі з астероїдом.
 показать весь комментарий
 
Не вийде колонізувати Марс. Даремно. Люди там не зможуть жити. І ніякі технології не допоможуть. Максимум - невеличка група с постійним забезпеченням с Землі.
 показать весь комментарий
 
 
Колонія на Марсі має проіснувати автономно 2-3 покоління і повернутися, поки під час десятиліть зими після падіння метеориту умре цивілізація, а Земля знову розігріється і оживе.
 показать весь комментарий
 
Можливо, тому й Німеччина "запасається" газом і відпрацьовує навалу біженців, тренує держструктури. Можливо, тому Трамп і будує "стіни". Бо Землю, ймовірно, очікують роки холоду і темряви. Якщо скласти "незрозумілі" дії світових лідерів, як пазл, то стає зрозуміло, що це, можливо, підготовка до "чогось такого".
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тварь зе = кацапская. Доказательство постановочные волохатые микрофоны, набор лучших моментов "нелох" с имитацией добробатов, бабки "училки" несуществующей школы - однозначный чекисткий почерк. Гончарук правительство назначенное в москве и подтвержено коломойским. СН фракция дебило-прокацапская.ВСЕ ДЕРЬМО НУЖНО ЗАЧИСТИТЬ. ВСЕ ЗЕ ДЕРЬМО НУЖНО ЗАЧИСТИТЬ и проденфицировать, чтобы ни одного рыла не осталось.
Все что идет на стол зе, сначала идет через фильтр в кремле, а потом что позволит москва и идет на стол зе. ТВАРЬ ДОЛЖНА ЗДОХНУТЬ.
Оно летало в москву под видом в японию, как летало в париж-москва перед выборами согласовывать дальнейшие действия. Когда соловей-дерьмо начало обсирать зе, мол москва приняла зе что он их кинул, зе тут же слетал в москву под видом в японию.И ватная пропаганда перестала обсирать зе. Посмотрите последние ватные высеры, они защищают зе, причем как лживые кацапы это всегда делают.
Разбиваем палатки на майдане. Потому что тварь будет сдавать по чуть-чуть, в парашке наинструктировали. Как в парашке каждый день по копейке подымают цены на бензин. Когда насобирается условных 10 копеек это дерьмо зачищается.Держим его родных в заложниках, если шаг в сторону москвы - вы знаете что делать(если он выставит охрану или спрячет детей то точно зе путинский).Иначе чекисты вас вырежут за майдан и ато.Как они сделали в дыры и крыме.На кону миллион жизней, потому одно предательсткое дерьмо с выводком дебилов этого не стоит.Возвращаем грыцака и порошенка за 2-3 часа пока натовские корабли прикрывают, добробаты с джавелинами со стороны крыма, белоруссии(там где ***** лукашенко провел танковые бетонные тропы к границе), тн приднестровья, армия держит восток. Все нападки на порошенка это запутинские.
 показать весь комментарий
 
 
Даже здесь на Цензоре было сказано о том, что школа и учителя существуют, а вы продолжаете нагло врать.

Остальные ваши детские мечты даже комментировать не хочется. Не будет Запад ничего описанного вами делать, Запад хочет реализации Минска-2. ТЧК.
 показать весь комментарий
 
Школа существует, но не работает, училки с российскими паспортами. ТРИ ТЧК
 показать весь комментарий
 
 
Враньё! https://www.obozrevatel.com/politics/shkola-isnue-vchiteli-ne-separi-zyavilisya-novi-detali-poizdki-zelenskogo-v-zolote.htm
 показать весь комментарий
 
У путина личный президент в сша под название ТРАМП ПУТИНСКИЙ, 40 путинских конгрессменов, которые засветились с азовом, назвав их террористами лишь за то что они воюют с парашкой, под приводом какого залетного, который написал в фейсбуке что был в украине и во многих других странах и расстрелял 50 исламистов в мечети в новой зеландии.Почерк как по маркову в италии - все еле-еле висит без доказательств, а доказательства многократно притянуты за уши и по безпределу.
Меркель куплена, она и так многостволочка, и поддерживает украину лишь когда кацапы замного светятся в сми с преступлениями. Если преступления менее заметны, она всецело тянет за парашкой.
Макрон упирался, но после серии буйства управляемых с мацквы желтых желетов и сжения нотердама это тварь полностью подчинилась путину.
И зе со своей сворой предателей под видом дебилов в той же обойме. Потому партию дураков с главным дураком нужно зачистить с дезинфекацией.
 показать весь комментарий
 
 
Ещё один деятель: давайте делать чёрти что, только не выполнять законы.
 показать весь комментарий
 
 
Какте такие законы? Указ клоуна в роли президента?
 показать весь комментарий
 
 
Вы удивитесь но в Украине есть законы, например об обороне. Но президенты его игнорируют, не смотря на то что являются гарантами законов, терцелосности и тд. К чему призывает и этот деятель просто к пустопорожней болтовне.
 показать весь комментарий
 
Легко говорить правильные фразы, можно еще создать комиссию, но пускай поедет и сам договорится с теми, кто плевал с большой горы на эти условия.
 показать весь комментарий
 
 
З" ними" домовлятися можуть лише ті , кого допускають до московіїї.
Наприклад : регіонали ...
 показать весь комментарий
 
Навіщо ви йшли в Раду? Де ваша АКТИВНА позиція? Що ви сидите, як миші, чи мямлите?
 показать весь комментарий
 
 
Все как хочется,не получится. Но все зависит от ума нашего руководства и сплоченности союзников. Можно все. Если сильно хотеть.
 показать весь комментарий
 
 
С початку треба мати Українську ВР,а не вештатися депутатам до РФ.
 показать весь комментарий
 
 
А что Славко собцтвенно конкретно предлагает? Если исключительно "на украинских условиях", то надо наконец-то разрывать отношения с Кацапией и жечь Лугандон напалмом. Но так же в Мацкве хрен погастролируешь, да и хозяин Кнур явно будет против
 показать весь комментарий
 
 
НЕТРЕБА "жечь Лугандон напалмом." , треба побудувати стіну, ров, і т.п., як Північна Корея з Південною.
Треба будувати свою країну без Лугандона. Якщо Україна досягне рівня Польщі, то Лугандон сам буде проситься повернутись і тоді вже на українських умовах.
Все що робить зараз влада отамана ЗЕ, це як в медецині схоже на те щоб пришити назад ногу у якої гангрена, від таких дій загине весь організм тобто наша держава. Можливо це і є мета клоуна.
 показать весь комментарий
 
Можливо як варіант й так, хоча я прихильник поступового вичавлення дамбацького бидла з Дамбацу та України при умові визволення звідтіля купки нормальних людей, вимушених жити серед цього непотребу. Але тоді не треба патякати про українські умови.
 показать весь комментарий
 
Надо выставить ультиматум Москве, или она сдается, или Украина переходит к решительным действиям.
 показать весь комментарий
 
 
Иди картоху перебирай, а то вся сгниет до весны.
 показать весь комментарий
 
его в презы он ваще не шурум бурум даже как певец спекся давно))
 показать весь комментарий
 
Политикам платят за поддержку бизнеса спонсоров партии за счет контролируемых государством ресурсов, но для этого политики что то должны гнать массе, чтоб не скучала, поэтому политики постоянно говорят фразы, вообще не имеющие смысла. Например, что значит:
"украинским властям необходима четкая стратегия линии поведения.
Восстановление контроля над Донбассом и Крымом "должно быть по четкому плану, на украинских условиях"?
Что такое стратегия линии поведения? Какой может быть четкий план на украинских условиях, если крымчанам вовсе не хочется этих условий и Россия без боя ничего не отдаст? Вакарчук когда то имел четкий план если не войны, то хоть драки?
Одни глупым гудением воздух сотрясают, другие разносят, все при деле, а плитку на Майдане никто не в силах восстановить, так дробленые куски и болтаются под ногами. Эвропа, бл...
 показать весь комментарий
 
 
Равновесие Надежда,
совесть, доброта-Даны нам
сверху неспроста.В процессе
жизненных деяний,Пройдя
судьбы круг испытанийИ сохранив
в себе начала,О чем природа
умолчала,Собрав в
себе полей незримых-Вселенной
разума гонимых,Вдруг
сердце мыслью обожжет-И многим лишь потом
дойдет,Что
часть души и часть себяОтдАли не того
любя,.Что
справедливость только сон,И миром
правит не закон,А лишь
противовесов фон,Что соткан
мир с добра и зла -Без
равновесья будет мгла,Что нет добра
всегда без зла!Нужны и
сладости и плети ,Ведь
лжи так много в этом свете. И рядится в добро то
зло,Что больше
зла всем принесло!Христово слово "Возлюби"
Не значит
требую кровИ, Не может
Вера и Христос
Войною
разрешать вопрос,А тот
священник в сутанеЧто славит
нацию в войнеНести не
может в мир любовь И зло
рождаем сами вновь.
Добро и зло несем мы сами
Своими личными сердцамиСвоими личными весамиМы строим мир вокруг себя

Добро и Зло в себе творя !
 показать весь комментарий
 
Трава должна быть зеленой, а небо синим. Возьмите меня в депутаты. Похоже для этого вообще мозгов не нужно.
 показать весь комментарий
 
Та в дсному випадку Вакарчук правий, але треба щоб його депутати і в освіту не лізли із такими правками до Закону, якщо ні хріна там не шарять!
 показать весь комментарий
 
Ух, как ботня разухабилась! Языки у пуйла в жопе, руки на "клаве" и тык-дык,тык-дык...
 показать весь комментарий
 
Ого! Ось і вирішення всього - створити комісію, висунути найвигідніші українські умови, обговорити, випити по чарочці, закусити, потанцювати.... Й поспівати можна. Хором. Як же ж добре на дивані!!! Тільки яким чином Путін про ці українські умови дізнається, га? Щоб їх негайно і слухняно виконувати? У Славка у фейсбуці прочитає? Отож....
 показать весь комментарий
 
 
Вакарчук - політик меганульового рівня. Скажи мені, чому не можу забути те, чого нема.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх