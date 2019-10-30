 Восстановление контроля над Донбассом и Крымом должно быть на украинских условиях, - Вакарчук

Восстановление контроля над Донбассом и Крымом "должно быть по четкому плану, на украинских условиях". Об этом в Фейсбуке написал лидер партии "Голос", народный депутат Украины Святослав Вакарчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Именно для написания таких условий партия "Голос" инициировала временную специальную парламентскую комиссию по вопросам восстановления территориальной целостности Украины. Именно в рамках работы комиссии нужно начинать обсуждение такого плана", – написал Вакарчук.
Здача ворогові начальником ввірених йому військових сил, а також не зумовлене бойовою обстановкою залишення
ворогові укріплень, бойової та спеціальної техніки чи інших засобів ведення війни, якщо зазначені дії вчинені
не з метою сприяння ворогові, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
персонаж Потапа и Насти ?
Подумайте, чому одночасно риють тунелі, запускають супутники для доступу в Інтернет з любої точки Землі та надшвидко готують колонізацію Марсу. Схоже на те, що Заходу відомо про всесвітній катаклізм, який станеться в найближчі роки чи десятиліття, і це намагання вдіяти хоч щось, щоб врятувати цивілізацію. Можливо, йдеться про майбутнє зіткнення Землі з астероїдом.
Все что идет на стол зе, сначала идет через фильтр в кремле, а потом что позволит москва и идет на стол зе. ТВАРЬ ДОЛЖНА ЗДОХНУТЬ.
Оно летало в москву под видом в японию, как летало в париж-москва перед выборами согласовывать дальнейшие действия. Когда соловей-дерьмо начало обсирать зе, мол москва приняла зе что он их кинул, зе тут же слетал в москву под видом в японию.И ватная пропаганда перестала обсирать зе. Посмотрите последние ватные высеры, они защищают зе, причем как лживые кацапы это всегда делают.
Разбиваем палатки на майдане. Потому что тварь будет сдавать по чуть-чуть, в парашке наинструктировали. Как в парашке каждый день по копейке подымают цены на бензин. Когда насобирается условных 10 копеек это дерьмо зачищается.Держим его родных в заложниках, если шаг в сторону москвы - вы знаете что делать(если он выставит охрану или спрячет детей то точно зе путинский).Иначе чекисты вас вырежут за майдан и ато.Как они сделали в дыры и крыме.На кону миллион жизней, потому одно предательсткое дерьмо с выводком дебилов этого не стоит.Возвращаем грыцака и порошенка за 2-3 часа пока натовские корабли прикрывают, добробаты с джавелинами со стороны крыма, белоруссии(там где ***** лукашенко провел танковые бетонные тропы к границе), тн приднестровья, армия держит восток. Все нападки на порошенка это запутинские.
Остальные ваши детские мечты даже комментировать не хочется. Не будет Запад ничего описанного вами делать, Запад хочет реализации Минска-2. ТЧК.
Меркель куплена, она и так многостволочка, и поддерживает украину лишь когда кацапы замного светятся в сми с преступлениями. Если преступления менее заметны, она всецело тянет за парашкой.
Макрон упирался, но после серии буйства управляемых с мацквы желтых желетов и сжения нотердама это тварь полностью подчинилась путину.
И зе со своей сворой предателей под видом дебилов в той же обойме. Потому партию дураков с главным дураком нужно зачистить с дезинфекацией.
Наприклад : регіонали ...
Треба будувати свою країну без Лугандона. Якщо Україна досягне рівня Польщі, то Лугандон сам буде проситься повернутись і тоді вже на українських умовах.
Все що робить зараз влада отамана ЗЕ, це як в медецині схоже на те щоб пришити назад ногу у якої гангрена, від таких дій загине весь організм тобто наша держава. Можливо це і є мета клоуна.
"украинским властям необходима четкая стратегия линии поведения.
Восстановление контроля над Донбассом и Крымом "должно быть по четкому плану, на украинских условиях"?
Что такое стратегия линии поведения? Какой может быть четкий план на украинских условиях, если крымчанам вовсе не хочется этих условий и Россия без боя ничего не отдаст? Вакарчук когда то имел четкий план если не войны, то хоть драки?
Одни глупым гудением воздух сотрясают, другие разносят, все при деле, а плитку на Майдане никто не в силах восстановить, так дробленые куски и болтаются под ногами. Эвропа, бл...
совесть, доброта-Даны нам
сверху неспроста.В процессе
жизненных деяний,Пройдя
судьбы круг испытанийИ сохранив
в себе начала,О чем природа
умолчала,Собрав в
себе полей незримых-Вселенной
разума гонимых,Вдруг
сердце мыслью обожжет-И многим лишь потом
дойдет,Что
часть души и часть себяОтдАли не того
любя,.Что
справедливость только сон,И миром
правит не закон,А лишь
противовесов фон,Что соткан
мир с добра и зла -Без
равновесья будет мгла,Что нет добра
всегда без зла!Нужны и
сладости и плети ,Ведь
лжи так много в этом свете. И рядится в добро то
зло,Что больше
зла всем принесло!Христово слово "Возлюби"
Не значит
требую кровИ, Не может
Вера и Христос
Войною
разрешать вопрос,А тот
священник в сутанеЧто славит
нацию в войнеНести не
может в мир любовь И зло
рождаем сами вновь.
Добро и зло несем мы сами
Своими личными сердцамиСвоими личными весамиМы строим мир вокруг себя
Добро и Зло в себе творя !