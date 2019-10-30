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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2227) игорный бизнес (287) Загребельская (58)

 Наказания за преступления в сфере игорного бизнеса должны предусматривать не штрафы, а реальные сроки, - Загребельская

Законо проект о легализации игорного бизнеса предусматривает наказание за преступления в этой сфере в виде штрафов, что является неэффективным.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.

"Проект закона о легализации азартного бизнеса предусматривает наказание за преступления в этой сфере в виде штрафов. Это смешно и неэффективно. Государство будет тратить годы на доказательства факта совершения преступления, и даже получив обвинительный приговор вряд ли удастся взыскать хоть несколько десятков тысяч гривен", - отметиле Загребельская.

По ее словам, она понимает аргументацию "против" Главного научно-экспертного управления Верховной Рады Украины и Министерства юстиции Украины.

"Ведь ответственность за ведение нелегального азартного бизнеса в виде реальных больших сроков - это как бы тоже самое, что за занятие любым лицензированным бизнесом без лицензии сажать за решетку. Но только "как бы тоже самое". Потому что азартный бизнес - это аддиктивный товар, который способен вызвать болезненную зависимость с летальным исходом. Это наркотик, а за нелегальный оборот наркотических средств в Уголовном кодексе Украины предусмотрены реальные немалые сроки", - подчеркнул Загребельская.

"Поэтому я уверена, если немного подумать и найти ответ на вопрос "почему да?", а не "почему нет?", то законодатели найдут совместно с Управлением и Минюстом правовую модель, которая позволит легально вооружить до зубов государство для борьбы с нелегальным азартом, который обязательно будет испытывать ее на прочность", - подытожила она.

Напомним, проект закона о государственном регулировании в сфере игорного бизнеса, который фактически легализует этот вид деятельности в Украине, зарегистрирован в парламенте 18 октября.

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Наказания за преступления в сфере игорного бизнеса должны предусматривать не штрафы, а реальные сроки, - Загребельская 01

Источник: https://censor.net.ua/n3156722
 
   
 Топ комментарии
 
Да кто же Авакова посадит...？ Он же памятник...😀
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Да че выдумывать колесо......
Возьмите проанализируйте практику известных игорных стран - США, Монако, Макао.
Или опять хотите под флагом "мы не такие как все" забацать себе неплохую кормушку?
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Да кто же Авакова посадит...？ Он же памятник...😀
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Наказания в виде штрафов наглядно показывает кому служат зеленые слуги, а служат они сатане. Разрешили игорный бизнес и дали штрафы в наказание, на смех людям.
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так я уже запутался ..игорный бизнес хотят открыть или еще раз закрыть ???
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Игромания куда опаснее наркомании ибо человек попадает в зависимость в здравом уме и трезвой памяти. Если есть опасения о невозможности взыскать штраф, то о каком уголовном сроке может идти речь.
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Да че выдумывать колесо......
Возьмите проанализируйте практику известных игорных стран - США, Монако, Макао.
Или опять хотите под флагом "мы не такие как все" забацать себе неплохую кормушку?
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Однажды, прогуливаясь по скверу, что напротив главного корпуса университета, я обратил внимание на двух пожилых мужчин, которые сидели рядом на скамейке и о чём-то спокойно разговаривали. Подойдя ближе, я услышал, что они сообщают друг-другу ходы шахматной партии. ОНИ ИГРАЛИ В ШАХМАТЫ БЕЗ ДОСКИ. рядом с каждым лежала трость. Они были слепы! Затем один из них произнёс :"Сдаюсь!", достал из кармана купюру и отдал другому. После чего оба поднялись, попрощались и пошли в противоположные стороны, постукивая тросточками по тротуару
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Не. надо ввести расстрел и 4 поколения детей потом рабами чтоб отработали. а то как же так?
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А ви огородіть Україну колючим дротом і всі відразу будуть посажені.
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это не критика ...... домашнюю работу делать нужно товарищам ... хочу конкретные примеры из законодательства стран в которых уже легализован игорный бизнес .... очень много всяких мнений и нет ни каких подтверждающих примеров и аналитики
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