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 РФ начала самые масштабные со времен "холодной войны" военные учения с подводными лодками, - норвежская разведка

Норвежская разведка сообщила, что Россия начала крупнейшие со времен "холодной войны" военные учения с подводными лодками в Северной Атлантике, в частности с атомными.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщает норвежская телерадиовещательная корпорация "NRK".

"Это крупнейшая российская операция с подводными лодками с начала 1990-х годов и времен "холодной войны". Это операция, чтобы показать свою военную силу", - говорится в сообщении.

В операции принимают участие 10 российских подводных лодок, 8 из них - атомные. Ожидается, что военные учения продлятся 60 дней.

По информации разведки, лодки постараются максимально далеко уплыть в западную часть Атлантического океана так, чтобы их не обнаружили.

"Служба разведки сообщает, что целью России является показать, что она способна угрожать восточному побережью США, попадая глубже в Атлантику", - пишет издание.

Напомним, ранее стало известно, что российский спецназ заметили на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156715
 
 
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