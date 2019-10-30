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 Общество, За рубежом
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Все про:Израиль (978) консульство (369)

 Израиль временно закрыл посольства и консульства по всему миру

Израиль объявил о временной приостановке своих посольств и консульств по всему миру.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лб.ua, об этом пишет 9tv.co.il.

Начиная с 1:00 по времени Израиля и до получения новых объявлений все дипломатические миссии будут закрыты для посетителей. Причиной является забастовка, объявленная рабочим комитетом Министерства иностранных дел и Министерства обороны Израиля.

По словам представителей комитета, такие действия стали единственно возможным шагом протеста против решения Министерства финансов сократить расходы израильских дипломатов и представителей по всему миру и попытаться применить новые правила отчетности задним числом.

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"Из-за решения Министерства финансов Израиля... применить одностороннюю процедуру, которая меняет протокол, который был в течение нескольких десятилетий, мы вынуждены закрыть дипломатическую миссию. Консульские услуги не будут предоставляться, и никто не будет иметь права въехать в посольство / консульство. Израильские дипломаты обязаны постоянно пытаться усилить силу и стойкость Израиля. К сожалению, решение Министерства финансов не оставляет нам другого выбора, как принять вышеупомянутые меры, поскольку жизненным интересам государства Израиль нанесен ущерб", - сообщили в посольстве Израиля в Украине.

Когда забастовка прекратится и израильские представительства вновь откроют свои двери, неизвестно.

Напомним, что посольство Израиля в Украине находится на бульваре Леси Украинки.

Источник: https://censor.net.ua/n3156714
 
 
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Колись обов'язково почнеться.
Принаймі - в Україні...
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Ай, "измена"!!! А если сейчас закипит "Майдан", куда "Блазню" с "блазенятами" бежать? Да и самому "папе"?.....
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Живуть же люди ....
А тут, доки зберуться то вже на цвінтар час прийшов
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Слуги не нашого народу і там скорочують фінансування?
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Израиль должен знать,что не Кабала, Ага Бала-Господина дите(Зевса дите). А город этот выдуманный в ИндоПэриджане=ГрекоАнаре(Рим)=Од(АзАта)ЭрБэйДжане раньше наз-ся Куткашин, а ЕЩЕ РАНЬЩЕ ШИРАЗ ( а не тот фальшивый в Иране).Есть еще более ДРЕВНЕЕ НАЗВАНИЕ-пока не говорим.НЕЧЕГО НА НЕГО ГЛАЗ СТАВИТЬ.Это СВЯТОЙ ДЛЯ НАС ГОРОД!
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