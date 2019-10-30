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 28 октября возле Петровского на Донбассе наблюдатели слышали 7 выстрелов, - ОБСЕ

СММ ОБСЕ зафиксировала в понедельник нарушения режима прекращения огня в нескольких километрах от участка разведения сил в районе Петровского на Донбассе.

Об этом сообщается в ежедневном отчете СММ ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"28 октября, осуществляя мониторинг примерно в 2 км к северу от н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), наблюдатели слышали 6 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии ориентировочно 1-1,5 км на юго-восток и 1 выстрел из стрелкового оружия примерно за 1-2 км на юг", - говорится в отчете.

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Кроме того, находясь неподалеку, примерно в 2 км к северо-востоку от Богдановки (подконтрольна правительству, 41 км к юго-западу от Донецка), наблюдатели слышали и видели взрыв артиллерийского снаряда, ориентировочно в 3-5 км на северо-запад.

"По оценке, все указанные нарушения режима прекращения огня произошли за пределами участка разведения, но в радиусе 5 км от его края", - отмечают в СММ ОБСЕ.

В целом в понедельник на Донбассе миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав 55 взрывов - против около 140 за предыдущие сутки.

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В Луганской области наблюдатели выявили больше нарушений "тишины" по сравнению с минувшими сутками, при этом не зафиксировав ни одного взрыва (в предыдущие сутки - один взрыв).

Источник: https://censor.net.ua/n3156713
 
 
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Слышали но не видели, если надо будет то скажут что стреляло ВСУ...
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Обсє вже переписує номери зброї у бяйців ЗСУ.
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Всего 7 выстрелов, так мало, что их можно не считать.
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Блін, у мене враження таке, що зелене цунамі після початку виводу українських військ з української території під Золотим-4 злякалося зробленого і почало вмикати задню. Про це свідчить ранкова за, ва штабу ООС. Але це не дивно. Дивно що те ж саме відбувається з ОБСЄ. Напевне обстріл і порушення тиші нам досить серйозні, або ж кацапи досить нагло пішли вперед. А відповідальність за ці дії на тане. І дурна голова не буде помягшуючою обставиною.
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а шо нет партий, волонтеров, заинтересованных сил в состоянии про финансировать массовое количество видеороликов в 5-10-30 километровой зоне отведения от золотого, петровского - "войска станут около вас, при заварухе ваши дома будут гореть, будут разбомблены"
пусть луганские разбираются с луганскими
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Borislav Bereza
1 год ·

Интересный анализ того, какие населенные пункты мы оставляем.
А вообще у меня вызывает недоумение факт, что украинская армия оставляет украинские населённые пункты на основании условий поставленых государством-агрессором.

"Суммарно у нас получилось 35 населенных пунктов, которые должны оставить ВСУ в случае полного отвода.
А хуже всего то, что даже если боевики "Л-ДНР" перестанут стрелять сейчас и это приведет к так называемому разведению сил, нет никаких гарантий того, что после ухода украинских войск они не возобновят обстрелы и под их прикрытием не займут оставленные украинскими защитниками обустроенные позиции."
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