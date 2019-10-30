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Все про:Болгария (351) депортация (320) Россия (74141) шпионаж (829)

 МИД Болгарии дал подозреваемому в шпионаже российскому дипломату 24 часа, чтобы покинуть страну

Министерство иностранных дел Болгарии дало подозреваемому в шпионаже российскому дипломату 24 часа, чтобы покинуть страну. Это произошло после того, как Москва не удовлетворила запрос отозвать дипломата до 28 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Посольство России в Болгарии подтвердило, что получило письменную ноту с требованием для одного из девяти своих первых секретарей покинуть страну. В дипломатическом представительстве пообещали, что лицо уедет из страны до дедлайна.

МИД Болгарии, офис прокурора и российское посольство не раскрывают имени дипломата.

28 октября досудебное расследование в отношении россиянина прекратили из-за его дипломатического иммунитета.

По данным правоохранителей, сотрудник посольства проводил тайные встречи с болгарскими чиновниками, включая человека, который имел доступ к секретной информации о делах Болгарии, НАТО и Европейского союза. Дипломат пытался передать данные другой стране.

По данным издания Mediapool, это первый публичный случай депортации российского дипломата с 2001 года.

Напомним, ранее стало известно, что агентство национальной безопасности Болгарии заподозрило первого секретаря посольства РФ в шпионаже.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156712
 
 
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душать фашистів=фєдєрастів по усьому світу МИД Болгарии дало подозреваемому в шпионаже российскому дипломату 24 часа, чтобы покинуть страну - Цензор.НЕТ 7096 І ЛЮДЕЙ ЦЕ ТІШИТЬ
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що, болгари, не хочте в СРСР? а прийдеться
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Это наверно "новости мира". Бутусов, если ты не знал, в мире кроме рашки есть еще куча стран.
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"Апять "русафобию" разводят!!! И кто? "Братушки", которых "старший брат" спасал от турецкого владычества... (Был такой известный юрист, А.Ф. Кони (Генеральный прокурор Российской империи), так он, в переписке с товарищем, отметил, что при турках-"угнетателях" болгары ходили в кожаной обуви - постолах-"топанках", и сапогах, а "неугнетаемые русские" - в лаптях из лыка...)
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