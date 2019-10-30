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 Киевские новости
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 С сегодняшнего дня вход на станцию метро "Золотые ворота" будут закрывать по утрам из-за ремонта

С 30 октября по утрам в рабочие дни с 8:10 до 9:20 будут закрывать на вход станцию метро "Золотые ворота".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Киевского Метрополитена в Facebook.

"Мы начинаем последовательный ремонт всех эскалаторов на станции "Золотые ворота". Проведение таких работ требует изменения в графике работы станции.

С 30 октября по утрам в рабочие дни с 8:10 до 9:20 станцию будут ​​закрывать на вход. В это время два рабочих эскалатора наклона (один в ремонте) будут поднимать пассажиров на выход. Переход будет работать в обычном режиме.

В остальное время станция будет работать в обычном режиме", - сказано в сообщении.

Отмечается, что плановый капитальный ремонт шести эскалаторов на "Золотых воротах" продлится до 9 февраля 2021 года.

С сегодняшнего дня вход на станцию метро Золотые ворота будут закрывать по утрам из-за ремонта 01

Источник: https://censor.net.ua/n3156710
 
 
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Я подумал проливы Босфор и Дарданеллы будут закрываться.
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