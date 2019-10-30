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 Политика Украины
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Все про:ВР (23895) ВСК (189) лес (431) ратификация (385)

 Рада сегодня рассмотрит создание ВСК по трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, вопросы вырубки лесов и переименование Переяслав-Хмельницкого

Сегодня Верховная Рада рассмотрит вопросы ратификации, переименования, создания следственной комиссии и шесть законопроектов. Повестка заседания опубликована на сайте парламента.

В начале заседания Рада планирует ратифицировать соглашения об избежании двойного налогообложения с Великобританией, Малайзией и Кипром, затем - рассмотреть создание временной следственной комиссии по фактам массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года и ненадлежащего исполнения обязанностей правоохранительными органами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В первом чтении парламент планирует рассмотреть четыре законопроекта:

- 2187, о сохранении культурных ценностей - предлагаются изменения о назначении руководителей учреждений культуры, находящихся на временно оккупированных территориях;

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- 1122, об упорядочивании ценообразования и недопущении повышения тарифов на природный газ;

- 1155, об установлении моратория на сплошную вырубку лесов;

- 2173, о дополнительных гарантиях сохранения лесов.

Во втором чтении Рада планирует рассмотреть два законопроекта:

- 0873, о введении запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона;

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- 0939, об участии местных организаций партий в соответствующих местных выборах.

Также Рада рассмотрит переименование Переяслав-Хмельницкого в Переяслав и переименование трех сел.

Источник: https://censor.net.ua/n3156709
 
 
 Топ комментарии
 
А когда создадут ВСК по статье 111 ККУ "Державна зрада" в отнощении гражданина Зеленского? Вчера факт государственной измены был зафиксирован документально.
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Ну да, это же трагедия, что погибли сепары и любители руцкага мира
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"недопущении повышения тарифов".. Рада сегодня рассмотрит создание ВСК по трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, вопросы вырубки лесов и переименование Переяслав-Хмельницкого - Цензор.НЕТ 6927
ТАРІФ це система правил для створення ЦІНИ.
ЯКИМ ЧИНОМ МОЖНО "ПІДНЯТИ ПРАВИЛА"?

та коли ж ті ідійоти що таке пишуть повиздихають... Рада сегодня рассмотрит создание ВСК по трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, вопросы вырубки лесов и переименование Переяслав-Хмельницкого - Цензор.НЕТ 6925

бо це-Ж дебільство тупориле а-ля Орвелл1984="наваяз" НЕВИЛІКОВНЕ!! Рада сегодня рассмотрит создание ВСК по трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, вопросы вырубки лесов и переименование Переяслав-Хмельницкого - Цензор.НЕТ 9435
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Привід, щоб надати згорілим одеським зєпарам звання Героя України.
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ТРАГЕДИЯ???? Где такое слово подобрали для сепаров и фашистов?
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Ну да, это же трагедия, что погибли сепары и любители руцкага мира
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Люди гибнуть за Метал, а твари горят!.. Рада сьогодні розгляне створення ТСК щодо трагедії 2 травня 2014 року в Одесі, питання вирубки лісів та перейменування Переяслава-Хмельницького - Цензор.НЕТ 9195

Люди в теме меня поймут...
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А когда создадут ВСК по статье 111 ККУ "Державна зрада" в отнощении гражданина Зеленского? Вчера факт государственной измены был зафиксирован документально.
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Первую победу над фашизмом называют трагедией.
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такі да..як би ті шлємазли,які САМІ-СЕБЕ запалили,бо"оборонялись"від людей ПІДПАЛЕНИМИ пляшками,не були настільки тупими та хуцпатими то в Одесі була б біда ще гірша ніж в Донбасі..бо фашисти=фєдєрасти мали б коридор з маріонетками в придністров'ї..
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А шо по расстрелу Майдана уже закончили?😎 Возможно, если бы сепоров не спалии, была бы еще одна свободная республика ОНР😂
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"недопущении повышения тарифов".. Рада сегодня рассмотрит создание ВСК по трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, вопросы вырубки лесов и переименование Переяслав-Хмельницкого - Цензор.НЕТ 6927
ТАРІФ це система правил для створення ЦІНИ.
ЯКИМ ЧИНОМ МОЖНО "ПІДНЯТИ ПРАВИЛА"?

та коли ж ті ідійоти що таке пишуть повиздихають...

бо це-Ж дебільство тупориле а-ля Орвелл1984="наваяз" НЕВИЛІКОВНЕ!!
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А шо по расстрелу Майдана уже закончили?😎 Возможно, если бы сепоров не спалии, была бы еще одна свободная республика ОНР😂
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Будуть саджати? (дерева) Задовбали з ціми лісами, доки все платне воно дороге і корумповане... купити трохи шальовки, забити тина, чи ще щось пілагодити вже розкішь для пенсіонера. Що вже казати про дрова. Будь яка заборона лише збільшить вартість того дерева... а омолоджувати ліси це навіть і не пагано, доречі в Україні майже не залишилося здорових дубів, і на це ніхто не звертає уваги.
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переяслав давно пора переименовать в Переяслав-Мальдивский в честь отца нации и святого покровителя украины пети вальцмана
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https://youtu.be/dn7opDCmlu4

Як на мене, саме об'єктивне розслідування подій 2 травня.
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«Об избежании двойного налогообложения с Кипром»?Ой как интересно...Это наверное имел ввиду Зеленский когда говорил что олигархам придётся делиться?А с Кипром делиться,тогда понятно.
Товарищи избиратели ЗЕ,я искренне поздравляю вас с очередной победой над мародёром,бедностью и прочей лабудой.
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