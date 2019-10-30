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 Политика Украины
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Все про:ветераны (609) Тейлор (111) Коляда Оксана (13)

 Нам необходимо иметь свои собственные мощности для лечения и реабилитации ветеранов, - Коляда

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор обсудили проблемы ветеранов и внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, передает Цензор.НЕТ.

На встрече также присутствовала директор миссии USAID Сьюзан Фритц, занимающаяся вопросами физической реабилитации и лечением ветеранов.

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Коляда поблагодарила американских коллег за поддержку и рассказала о планах развития системы ветеранских реабилитационных центров.

"Нам необходимо иметь свои собственные мощности для лечения и реабилитации ветеранов, в том числе обеспечить психологической поддержкой их семьи и мы работаем над этим. В частности именно вопросами психологической поддержки, лечения ПТСР профильно займется Центр психического здоровья и реабилитации ветеранов в Пуще Водице, где также будет работать тренинговый центр для психологов. А также госпиталь в Клеване, где также будет центр для именно семейной реабилитации ветеранов", - рассказала Коляда.

Стороны также обсудили планы по внедрению платформы "Е-ветеран", которую поддерживает правительство США.

Источник: https://censor.net.ua/n3156707
 
 
 Топ комментарии
 
Як Вам такий крок? Схоже в плані звіздєца вова нелох уже перевершує свого кумира вову хуйла)))
Нам необходимо иметь свои собственные мощности для лечения и реабилитации ветеранов, - Коляда - Цензор.НЕТ 5492
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Это не "крок" это зебильное обострение!!! Нам необходимо иметь свои собственные мощности для лечения и реабилитации ветеранов, - Коляда - Цензор.НЕТ 9267
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в заповедных зонах есть масса сиротских поместий олигархата и их подпевал вполне пригодных для организации санаториев для ветеранов..
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6 месяцев зеленого беспридела!!! Кроме громких заяв еще будут какието шаги???
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Як Вам такий крок? Схоже в плані звіздєца вова нелох уже перевершує свого кумира вову *****)))
Нам необходимо иметь свои собственные мощности для лечения и реабилитации ветеранов, - Коляда - Цензор.НЕТ 5492
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Это не "крок" это зебильное обострение!!! Нам необходимо иметь свои собственные мощности для лечения и реабилитации ветеранов, - Коляда - Цензор.НЕТ 9267
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А чаво ж не упоминаешь, что и за предыдущие пять годков в этом направлении ничего не было сделано? Нам необходимо иметь свои собственные мощности для лечения и реабилитации ветеранов, - Коляда - Цензор.НЕТ 4066
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А ти мабуть - "пессцикопіхота"? Тоді це кардинально міняє справу, засцика!Нам необходимо иметь свои собственные мощности для лечения и реабилитации ветеранов, - Коляда - Цензор.НЕТ 7605
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Та ти шо! Де я поставив самолайк? Підкажи! Я просто забув, що ти цей, з партії лохів 42 річних.
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Засцика, я знаю мінімум чотири твоїх ніка тут на форумі, а їх в тебе ідіота явно набагато більше. І коли тобі ідіоту немає що відповісти по суті заданого мною запитання до Нам необхідно мати власні потужності для лікування та реабілітації ветеранів, - Коляда - Цензор.НЕТ 5415 Eugeniusz 1, ти починаєш словесний флуд.
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Вообще то я о тебе упоминул лишь о заданом тебе мной вопросом, а не о чем либо ином.
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а зачем ему тогда отвечаешь? Ты устал иди отдохни. Шаурмы поешь.
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И по этому это ты "обдовбаний", коль не в состоянии прочесть о чем речь в написаном мной предложении, коль ставишь лайк откровенному идиоту кацахолу-саше паламарчуку за его высер.
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Оо Боже ты вообще с кем переписываешся...
Я лучше пойду я не спец по обострениям и переработке!
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Главзебил освободил Золотое от украинских военных, чем тебе не достижение.
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Украинская армия не успевает освобождать населенные пункты Украины от самих себя... Нам необхідно мати власні потужності для лікування та реабілітації ветеранів, - Коляда - Цензор.НЕТ 6040
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в заповедных зонах есть масса сиротских поместий олигархата и их подпевал вполне пригодных для организации санаториев для ветеранов..
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Пора. Пора вводить ответственность за попытки создать хаос в Украине, за весь этот срач и оскорбления против людей которые занимают высокие посты в государстве.
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