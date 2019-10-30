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 16 студентов из Украинской Академии лидерства с острым гастроэнтеритом госпитализированы в инфекционную больницу Мариуполя, - ГСЧС

16 студентов Украинской Академии лидерства госпитализированы в инфекционное отделение Мариупольской больницы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"30 октября в ГСЧС поступила информация, что в инфекционное отделение Мариупольской больницы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит госпитализированы 16 студентов Украинской Академии лидерства", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящеее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

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Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский, делясь впечатлениями о том, как прошел форум RE:THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе сообщил на своей странице в Facebook, что слушал презентацию проектов от студентов Украинской Академии лидерства.

"Слушал презентации проектов от студентов Украинской академии лидерства и, знаете, не сомневаюсь, что с Украины уже скоро будут брать пример! Хочу, чтобы такой была вся страна, чтобы Украина была заряжена такой энергией. Надо, чтобы такие люди получали качественное образование, чтобы они чувствовали себя свободными, чтобы были все возможности. Они будут оставаться здесь и построят Украины будущего, которой мы все будем гордиться", — писал Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3156703
 
 
 Топ комментарии
 
Академия лидерства!!!! Карл!!!! Академия???!!!! Интересно, сколько эти лохи платят за этот диплом и чему их там учат???? Лидировать в чем???? В какой отрасли они будут специалистами??????
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опять отравление в Мариуполе.. а ведь там недавно был Зеленый Шаурмян..
совпадение?! .. не думаю..
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неЛох-42 бідоносець. Де з"являється - чекай якоїсь біди.
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опять отравление в Мариуполе.. а ведь там недавно был Зеленый Шаурмян..
совпадение?! .. не думаю..
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неЛох-42 бідоносець. Де з"являється - чекай якоїсь біди.
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Академия лидерства!!!! Карл!!!! Академия???!!!! Интересно, сколько эти лохи платят за этот диплом и чему их там учат???? Лидировать в чем???? В какой отрасли они будут специалистами??????
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Лідерські навички набути неможливо- це в крові повинно бути.
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не миють руки перед їдою, повкакувалися.
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В них потім буде диплом недержавного зразка і вони стануть прем'єрами. 16 студентов из Украинской Академии лидерства с острым гастроэнтеритом госпитализированы в инфекционную больницу Мариуполя, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4341
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Туди після трускавецьких курсів без екзаменів приймають.
З їхнього сайту:"Українська академія лідерства - це 10-місячна освітня програма розвитку для випускників шкіл віком від 16 до 20 років. Навчання триває 6 днів на тиждень, а студенти проживають у кампусах Академії. Програма допомагає молоді знайти своє призначення, пізнати країну та світ, усвідомлено обрати майбутню професію та розкрити лідерські якості.
В основі навчання - три елементи розвитку: фізичний, емоційний та інтелектуальний."
По ходу,школярам по ушам їздили,майбутні депутати вже готові.
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їх вчать говорити, жестикулювати, ногу на ногу, лікті на коліна: нас ждет экономический прорыв, мы на пороге громадного успеха! На Швондєрів їх вчать.
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Відкриття: зараз 20-річні не знають таблицю множення. Добра половина. Не вважають за потрібне. Попутно: фізику не знають - зачем, географію не вчили - я пока туда не еду, математику - есть калькулятор, економіку - там все понятно и так, вони не вчать нічого, сидять у смартфонах, вони просто барани. Вони не знають ні столицю Польщі, ні Німеччини, хто така Анна Кареніна чи будь хто чи будь що.
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Стосовно географії, так цей момент вже давно з"ясований ," Куда нужно, извозчик довезёт"...
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Что Вы юродствуете? Не смешно! Наоборот глупо и отвратительно! Отравились дети, пусть не ваши, но дети. И почему они "лохи"? Кто вам дал право оскорблять? Тем более незнакомых? Тем более что они не могут вам ответить? При чём тут чему их учат? Если очень интересно, то есть интернет, любой не "лох" умеет им пользоваться, а Вы?????
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Знания не в интернете - знания в голове , в интернете информация - а вы умеете информацией пользоваться?,а головой? ,в смысле не только в нее есть или краситься.
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так говорили в медичному навіть викладачі: то вчить, той стане лікарем, хто нічого не вчить - буде головним лікарем
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Ты ненавидишь Украину и украинцев? Так и говори. Если нет.Тогда почему тебя так прет от реальности нашей жизни? Да ,мы не можем так быстро как поляки уйти от совка и проклятые олигархи держат всех в плену, и ,,добрые соседи,, не отпускают. Но у нас есть мечта -быть свободными. Мы будем свободной страной ! Слава Украине! Будем и мы лидеровать ,будет и на нашей улице праздник!
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З великим відривом лідирують студенти академії лідерства! Це вони мабуть від зєбубочки заразились, коли він робив вигляд слухає презентацію, а сам лише насилу терпів з розстебнутими штанями, аби перерви дочекатися! 16 студентов из Украинской Академии лидерства с острым гастроэнтеритом госпитализированы в инфекционную больницу Мариуполя, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2677
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Мон шер Гамлєт! Ходімо в кабінєт. Канхвету дам тобі я посмоктати. Канхвета очєнь класна, Тузік вкусний. (с)
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Митець, таких як грибов, називає коротким словом)
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Прізвище Грибов пишеться з великої букви так само як і Порошенко, свою клікуху хер Носковський можешь шрайбати як хочеш
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Нафиг киве Марик? Кива сам себе дрочит ну или в крайнем случае модель с АдессЫ!
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Привести к болезни может употребление в пищу сирых и плохо термически обработанных продуктов питания, плохо вымытых овощей и фруктов. (с)

Так и не научили в академии будущих лидеров нации руки перед едой мыть и туалетной бумагой пользоваться.
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а может их там учат руки не обсцикать? 16 студентів Української Академії лідерства з гострим гастроентеритом госпіталізовано до інфекційної лікарні Маріуполя, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4796
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Одна маленькая бактерия уложила на больничные койки сразу 16 человек. Ей пофик на лозунги, речи, призывы, даже комфортно. Потому что пока трепят языками, вместо того чтобы работать, ей хорошо живётся и размножается в этом хаосе и бесконтрольности, в этом "царстве" санитарного невежества, и пофигизма власти по отношению к здоровью населения, его праву покупать безопасные продукты питания и питаться в общепите без риска отравления и инфекций. Каждый день новые массовые отравления, заражения... Плюс ко всему вспышки инфекционных заболеваний, которых небыло уже более 15 лет!!! Нет вакцин, нет сывороток!!! Гондурас? Ангола? Мозамбик? Нет, это Украина, "малята".
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Это Бактерия Расстроилась, что Мариуполь станет хабом , она надеялась на порно а оказалось айти. Ну а вспышки они всегда были, и ляпы с вакцинами были. Все циклично, назад в 90-е.
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Таки пішла на користь майбутнім "лідерам" халявна шаурма від Вофкі ********. Тепер вони "лідери" по бігу на горщики і метанню лайна на дальність 😃
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То, что сколько в последнее время дрыщут порохоботы, рано или поздно должна была появиться какая-то инфекция 16 студентів Української Академії лідерства з гострим гастроентеритом госпіталізовано до інфекційної лікарні Маріуполя, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9536
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Супрун и компании уже нет, почти пол года другие тела восседают в удобных креслах министерства здравоОХРАНЕНИЯ, но ситуация та же, охранять здоровье граждан никто не торопится. На повестке дня лишь тендеры, закупки, делёж бюджетных денег и портфелей, переписывание бумажек и вечная "реформа". Что-то не так в нашем "королевстве"?!
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Лидеры !
Надо м ы т ь тщательнее руки перед едой и

и не есть сырой капусты на ночь !
16 студентів Української Академії лідерства з гострим гастроентеритом госпіталізовано до інфекційної лікарні Маріуполя, - ДСНС - Цензор.НЕТ 440
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лидерства? даже так?! и диплом лидера дают?
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Написали бы сразу - лидеры обосрались. .Жизнь,как всегда, дает тонкий намек на толстые обстоятельства.
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Просто им надо быть скромнее с выбором названия своей конторы. Но если они научат своих ребят снимать рюкзаки в транспорте, громко не матюкаться и слушать когда тебе говорят, а не рыться в своём телефоне - это уже хорошо.
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