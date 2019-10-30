 16 студентов из Украинской Академии лидерства с острым гастроэнтеритом госпитализированы в инфекционную больницу Мариуполя, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"30 октября в ГСЧС поступила информация, что в инфекционное отделение Мариупольской больницы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит госпитализированы 16 студентов Украинской Академии лидерства", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящеее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

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Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский, делясь впечатлениями о том, как прошел форум RE:THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе сообщил на своей странице в Facebook, что слушал презентацию проектов от студентов Украинской Академии лидерства.

"Слушал презентации проектов от студентов Украинской академии лидерства и, знаете, не сомневаюсь, что с Украины уже скоро будут брать пример! Хочу, чтобы такой была вся страна, чтобы Украина была заряжена такой энергией. Надо, чтобы такие люди получали качественное образование, чтобы они чувствовали себя свободными, чтобы были все возможности. Они будут оставаться здесь и построят Украины будущего, которой мы все будем гордиться", — писал Зеленский.