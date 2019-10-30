 16 студентов из Украинской Академии лидерства с острым гастроэнтеритом госпитализированы в инфекционную больницу Мариуполя, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"30 октября в ГСЧС поступила информация, что в инфекционное отделение Мариупольской больницы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит госпитализированы 16 студентов Украинской Академии лидерства", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в настоящеее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский, делясь впечатлениями о том, как прошел форум RE:THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе сообщил на своей странице в Facebook, что слушал презентацию проектов от студентов Украинской Академии лидерства.
"Слушал презентации проектов от студентов Украинской академии лидерства и, знаете, не сомневаюсь, что с Украины уже скоро будут брать пример! Хочу, чтобы такой была вся страна, чтобы Украина была заряжена такой энергией. Надо, чтобы такие люди получали качественное образование, чтобы они чувствовали себя свободными, чтобы были все возможности. Они будут оставаться здесь и построят Украины будущего, которой мы все будем гордиться", — писал Зеленский.
совпадение?! .. не думаю..
З їхнього сайту:"Українська академія лідерства - це 10-місячна освітня програма розвитку для випускників шкіл віком від 16 до 20 років. Навчання триває 6 днів на тиждень, а студенти проживають у кампусах Академії. Програма допомагає молоді знайти своє призначення, пізнати країну та світ, усвідомлено обрати майбутню професію та розкрити лідерські якості.
В основі навчання - три елементи розвитку: фізичний, емоційний та інтелектуальний."
По ходу,школярам по ушам їздили,майбутні депутати вже готові.
Так и не научили в академии будущих лидеров нации руки перед едой мыть и туалетной бумагой пользоваться.
Надо м ы т ь тщательнее руки перед едой и
и не есть сырой капусты на ночь !