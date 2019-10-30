 Разведение сил в Петровском - последний шаг к переговорам в "нормандском формате", - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Сегодня (29 октября. - Ред.) Украина начала отвод войск в Золотом. Следующий пункт - Петровское (если там будет режим прекращения огня). Мы выполняем нашу часть мирных соглашений и ожидаем того же от России. Один последний шаг, чтобы провести саммит в "нормандском формате" в ноябре", - написал Пристайко.
Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.
С дивана в штатах легко раздавать советы что и как, давай отожги, покажи на личном примере как нужно мир устанавливать.
- фєдєрастія не винувата й санкції знімаються...
- лугандонські депутати у ВР й терористи отримують УБД...
- Україна отримує розграбовану та знищену територію на свій бюджет (привіт покращенню життя), з населенням, що шість років дивилось лише Кисельова й ненавидить Україну, а ще впевнені, що ми їм винні...
- пускаємо воду та електрику на Крим...
- судові справи до військових, що «вбивали мирне населення»...
- пробачаємо газпрому борги по судових позовах, отримуємо новий договір «бери або плати» (йуля допоможе, вона знає як) й отримуємо знов борги перед фєдєрастією, які вона нам не пробачить й вступаємо у тайожний сойуз...
в серпні 2019 після загибелі наших морпіхів під Павлополем
https://tsn.ua/politika/zelenskiy-vimagaye-zustrichi-normandskoyi-chetvirki-cherez-ubivstvo-morpihiv-reakciya-makrona-merkel-i-putina-1391079.html посилання на 1+1 аби навіть його виборці не полінувалися перейти. пригадали?
загибель наших військових - вимога зеленського щодо нормандського формату.
і що далі? а далі всім насрати чого воно хоче і загибель наших військових обісцінена і росія починає ставити умови, а зеленське починає їх поспіхом виконувати.
то хто керує ситуацією?
адже після підписання "формули штайнмайєра" зеленське теж казало, що усунуті останні перешкоди для зустрічі (вже самі шукайте), тепер ще одні усунуті й далі буде. а макрон із меркель теж не згадують про наших морпіхів, вони кажуть зеленському - хочеш зустрічі? виконуй те, чого хоче путін, бачиш він ще не хоче.
це щоб нагадати що таке зеленське. заради цієї незрозумілої для України зустрічі воно здасть все.
а потрібна вона йому лише аби потішити своє самолюбство, черговий раз проварнякати - " я - президент".