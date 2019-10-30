 Разведение сил в Петровском - последний шаг к переговорам в "нормандском формате", - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Сегодня (29 октября. - Ред.) Украина начала отвод войск в Золотом. Следующий пункт - Петровское (если там будет режим прекращения огня). Мы выполняем нашу часть мирных соглашений и ожидаем того же от России. Один последний шаг, чтобы провести саммит в "нормандском формате" в ноябре", - написал Пристайко.

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Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.