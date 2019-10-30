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 Политика Украины
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Все про:Пристайко (250) Золотое (107) разведение сил (1) Петровское (1)

 Разведение сил в Петровском - последний шаг к переговорам в "нормандском формате", - Пристайко

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона ожидает от России выполнения мирных соглашений, чтобы провести разведение сил в Золотом и Петровском.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Сегодня (29 октября. - Ред.) Украина начала отвод войск в Золотом. Следующий пункт - Петровское (если там будет режим прекращения огня). Мы выполняем нашу часть мирных соглашений и ожидаем того же от России. Один последний шаг, чтобы провести саммит в "нормандском формате" в ноябре", - написал Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский готов к встрече с Путиным: он четко осознает, что можно и как можно достичь, - Пристайко

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

Разведение сил в Петровском - последний шаг к переговорам в нормандском формате, - Пристайко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3156701
 
 
 Топ комментарии
 
нафиг нам нужен это "нормандский формат" и эти переговоры?!
нас устраивает сегодняшнее "статус-кво": Донбабве и Луганда вымирает, у Рашки своих проблем нарастает целый ком, санкции давят, мы занимаемся восстановлением своей экономики, Армии и ВПК, и ждем когда труп Бамбаса и Лугандонии проплывет по реке жизни..
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Оптиміст. До омріяної вами зустрічі Кремль ще купу таких кроків примусить вас зробити.
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Надіюсь це ваш останній крок зелохи.
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Тоді я теж скажу твоєю логікою у 2014 році Крим і Донбас не захопили а ми самі віддали, тому що не було спротиву
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Нечем и некем в 14-м было сопротивляться. А вторглась регулярная армия *********. Потому и отступили. А сейчас есть армия ( стараниями Пороха ), но Янелох пейсатый ради понтов в норм.формате сдает территорию.
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Это сигнал кацапам требовать больше.
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Слуги народа Коломойского выполняет приказ хозяина: для продажи украинской земли нужен мир- любой ценой.Деньги любят тишину.
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Ну хорошо 13млн голосовавших по приколу вы держите за идиотов, но остальныех 23 млн. тоже считаете такими же. Неуже еще кто то верит, что бешеная, кровавожадная, алчная кремлевская тварь изменит свою дьявольскую сущность. Нормандский сговор даже если он и состоится, породит новые требования кремлевского маньяка, которые озвучила говорящая лошадь. Кремлевский сценарий давно всем известен втолкнуть зомбиленд в Украину, заставить Украину признать Крым расейским, возобновить водоснабжение Крыма, предоставить безпрепятственный сухопутный коридор на полуостров. В чем отличие политика от актера. Первый мыслит и действует самостоятельно, второй только в рамках сценария и ему все равно где и кем этот сценарий писался. Лишь бы был аншлаг в зале. Беспорно военного решения против раши нет. Но и демонтировать вольер ограждение который многие годы ценою жизней патриотов создавалось тоже нельзя.Тем более выполнять в одностороннем порядке обоюдный договор.
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Ахахах, ахахах, ликвидация украинского государства как такового, вот последний шаг к переговорам, и сопель решительно его делает, ради фоточки с путеным
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отвести войска с лини фронта-это есть капитуляция перед врагом ,и сдача украинской территории врагу. и это должно стать последним шагом этой колаборационистской власти в Украине...
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За эту власть проголосовал народ Украины. Предполагаю, народу надоела война. А тем кому она нужна, в принципе никто не мешает, езжайте и воюйте. Вон Билецкий зовет, но что-то желающих немного ехать на передовую.
С дивана в штатах легко раздавать советы что и как, давай отожги, покажи на личном примере как нужно мир устанавливать.
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Після таких гучних фонфар за нормандський формат, в Разі його невдачі вся ЗЕ команда повинна підти у відставку, як скопище людей далеких як від економіки так і від політики
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Щоби що??? - тепер проводимо, вірніше луГандонці проводять, вибори й ОПА - «внутрішній конфлікт» вирішено:
- фєдєрастія не винувата й санкції знімаються...
- лугандонські депутати у ВР й терористи отримують УБД...
- Україна отримує розграбовану та знищену територію на свій бюджет (привіт покращенню життя), з населенням, що шість років дивилось лише Кисельова й ненавидить Україну, а ще впевнені, що ми їм винні...
- пускаємо воду та електрику на Крим...
- судові справи до військових, що «вбивали мирне населення»...
- пробачаємо газпрому борги по судових позовах, отримуємо новий договір «бери або плати» (йуля допоможе, вона знає як) й отримуємо знов борги перед фєдєрастією, які вона нам не пробачить й вступаємо у тайожний сойуз...
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А этот говорун Пристайко в курсе, что он уже наработал себе по статье 111 ККУ?
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По чуть чуть капитулируем, шаг за шагом
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а давайте трохи пригадаєм всі разом, коли саме й чому зеленське почало вимагати перемовин у нормандському форматі?
в серпні 2019 після загибелі наших морпіхів під Павлополем
https://tsn.ua/politika/zelenskiy-vimagaye-zustrichi-normandskoyi-chetvirki-cherez-ubivstvo-morpihiv-reakciya-makrona-merkel-i-putina-1391079.html посилання на 1+1 аби навіть його виборці не полінувалися перейти. пригадали?

загибель наших військових - вимога зеленського щодо нормандського формату.
і що далі? а далі всім насрати чого воно хоче і загибель наших військових обісцінена і росія починає ставити умови, а зеленське починає їх поспіхом виконувати.

то хто керує ситуацією?

адже після підписання "формули штайнмайєра" зеленське теж казало, що усунуті останні перешкоди для зустрічі (вже самі шукайте), тепер ще одні усунуті й далі буде. а макрон із меркель теж не згадують про наших морпіхів, вони кажуть зеленському - хочеш зустрічі? виконуй те, чого хоче путін, бачиш він ще не хоче.

це щоб нагадати що таке зеленське. заради цієї незрозумілої для України зустрічі воно здасть все.
а потрібна вона йому лише аби потішити своє самолюбство, черговий раз проварнякати - " я - президент".
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