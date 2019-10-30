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Все про:импичмент (408) Конгресс США (493) резолюция (262) США (15682) Трамп (2583)

 В Палате представителей Конгресса США обнародовали текст резолюции по импичменту Трампа

Комитет по процедурным вопросам Палаты представителей Конгресса США обнародовал текст резолюции, которую планируется поставить на голосование 31 октября, чтобы формализовать процедуру импичмента.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет CNN.

"Проект резолюции предусматривает процедурные детали относительно того, как палата перейдет к следующему этапу расследования по импичменту. Спикер Нэнси Пелоси утверждает, что принятие резолюции поможет устранить любые сомнения относительно того, может ли администрация Трампа отказать в предоставлении документов, не допускать свидетелей для показаний, пренебрегать надлежащим образом оформленными повестками или препятствовать работе Палаты представителей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, резолюция, в частности, регламентирует процедуру слушания свидетелей в комитете разведки.

Председатели четырех комитетов Палаты представителей в совместном заявлении подчеркнули: "В результате расследования по импичменту собран большой объем доказательств и свидетельств, и вскоре американский народ услышит все в открытом доступе. Резолюция, представленная сегодня в комитете по процедурным вопросам, обеспечит этот прогресс".

В резолюции также указано, что меньшинство может требовать вызова свидетелей повестками - но выдаваться эти повестки будут только с согласия председателя палаты.

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Также предполагается, что комитет по разведке составит отчет со своими выводами и рекомендациями, который будет передан юридическому комитету, а затем обнародованы.

Резолюция предоставляет адвокатам президента США возможность участвовать в работе юридического комитета. Отмечается, что они будут иметь возможность представлять собственное видение дела, посещать слушания, аргументировать свою позицию относительно показаний и высказывать возражения.

В то же время процедурный комитет утверждает, что если президент незаконно отказывается сотрудничать с Конгрессом, то председатель палаты имеет право отклонять запросы его адвокатов.

Как сообщалось, Палата представителей США проведет первое голосование по резолюции об импичменте президента Дональда Трампа в четверг, 31 октября.

Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в письме к законодателям, что резолюция, вынесенная на голосование, "устанавливает процедуру слушаний, которые являются открытыми для американского народа, дает разрешение на обнародование стенограмм показаний, определяет процедуры передачи доказательств в юридический комитет, поскольку она рассматривает потенциальные статьи об импичменте и устанавливает соответствующие права для президента и его защитника".

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3156700
 
   
 Топ комментарии
 
мдааа.. импичмент импичменту рознь.. у Трапма все гораздо серьезнее...
это тебе не кофточку Монике Левински испачкать.. тут госизменой попахивает..
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Нема часу читати.
То буде імпічмент чи вже усьо ?
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Бедняга Трамп. Успеют ли приготовить импичмент до конца второго президентского срока? Так и уйдет на пенсию недоимпичментированный.
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Нема часу читати.
То буде імпічмент чи вже усьо ?
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Ксеню , ты ж недавно в США був , тебе и карты в руки . Давай , поведай нам смертным , шо там с импичментом Трампу В Палате представителей Конгресса США обнародовали текст резолюции по импичменту Трампа - Цензор.НЕТ 1566
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типа чукча не читатель, а писатель....
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Трампу дадут досидеть но о втором сроке и речи быть не может я так понимаю
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Ничего демо-лузерам не светит. Трамп еще на второй срок пойдёт.
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Бедняга Трамп. Успеют ли приготовить импичмент до конца второго президентского срока? Так и уйдет на пенсию недоимпичментированный.
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KKK set to bring impeachment inquiry out from behind closed doors.Trump will be burned at the stake.
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не ,пишут же ,шо все открыто будет и прозоро )) инквизитор - нашелся)))
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мдааа.. импичмент импичменту рознь.. у Трапма все гораздо серьезнее...
это тебе не кофточку Монике Левински испачкать.. тут госизменой попахивает..
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"может ли администрация Трампа отказать в предоставлении документов, не допускать свидетелей для показаний, пренебрегать надлежащим образом оформленными повестками или препятствовать работе Палаты представителей"

Без сомнения проголосуют за то, что администрация Трампа не может не допускать свидетелей для показаний. Это последний гвоздь в крышку гроба рыжего дружбана *****. Падаль, хотела использовать Украину в своих грязных авантюрах.
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Завтра для Трампа велика подія - пан або пропав.
Приймуть резолюцію - відриється прямий шлях на 2-строк (або у в'язницю). У Палаті представників Конгресу США оприлюднили текст резолюції щодо імпічменту Трампа - Цензор.НЕТ 5400
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нууу...хоть чем-то зеля в историю вошло.. международную при чем ))))
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Зеля тут непричем, Трамп сам себя загнал в угол. Он до сих пор путает Украину с Рашей.
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а! т.е. и тут "не при чем"...
(может оно и к лучшему)
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Вот это Моника Зеленски съездила в США...
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Так ото ж...Моня вернулась в грязных штанах.
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Трамп він на віслюків поклав-імпічили три роки-ще три поімпічать навіть якщо і когось іншого республіканці захочуть висунути замість Трампа,аби втерти димам зашмарканого корупційними скандалами носа.Теперішній розклад у США такий,що слони виграють ще два терміни республіканського правління навіть якщо віслюки й лоби собі порозшибають,бючись головами о стіни економічної стабільності Америки.
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