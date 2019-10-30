 Враг за сутки 9 раз открывал огонь по позициям ВСУ на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 4 обстрела:

- неподалеку от Богдановки - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;

- возле Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия и автоматических гранатометов;

- вблизи Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов;

- неподалеку от Водяного, что на Приазовье - из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов:

- трижды вблизи Луганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- два раза неподалеку от Крымского - из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

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"Вчера, 29 октября, потерь в результате вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

- возле Зайцево - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;

- вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в пресс-центре ОС.