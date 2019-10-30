EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  323  14
Материалы по теме:
Все про:Германия (3442) МИД (5176) разведение сил (1)

 Разведение сил в Золотом - "сигнал надежды". Этот процесс должен быть продолжен и в других районах, - МИД Германии

Министерство иностранных дел ФРГ приветствовало разведения сил в районе Золотого и призвало продолжить процесс в других районах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом немецкое внешнеполитическое ведомство сообщает на своей странице в Twitter.

"Начатое разведение сил в Золотом является важным признаком надежды для местного населения, что настоящий прогресс в мирном процессе будет возможен. Это должно быть продолжено и в других районах", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Формула Штайнмайера" должна вывести Минский процесс из тупика, - глава МИД Германии Маас

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

Источник: https://censor.net.ua/n3156697
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Когда выяснится что росийский окупанты не отошли, как будет оправдываться Зеленский? Признает что он таки лох?
 показать весь комментарий
 
 
"и призвало продолжить процесс в других районах."
начнем с франкфурта и берлина.
 показать весь комментарий
 
Украина никогда не может прекращать бороться! Если Украина перестанет бороться и пойдет на компромиссы, то она проиграет все!
 показать весь комментарий
 
Немцам Украина до лампочки! Их интересует торговля с РФ! Украина должна руководствоваться своими интересами, а не быть марионеткой России и их марионеток.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский - это кукла Путина на ниточках!
 показать весь комментарий
 
Германия главный друг Украины поэтому сказанное нужно молча выполнять и не выпендриваться. Зеленский лучший президент Украины!
 показать весь комментарий
 
 
мід хєрманії, коли Голодомор визнаєте геноцидом? Разведение сил в Золотом - "сигнал надежды". Этот процесс должен быть продолжен и в других районах, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 5033
 показать весь комментарий
 
 
Других проблем нет?)) Просто ипанутые))
 показать весь комментарий
 
После нашего всемирного друга Исраэля, это же главный пример подражания для поЦрыотов
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
МИД Германии.Вы это Порошенко скажите.А то оно, больное существо, по другому считает,и ни как не успокоится.
 показать весь комментарий
 
Разведение сил в Золотом - "сигнал надежды". Этот процесс должен быть продолжен и в других районах, - МИД Германии. Ну, посмотрим как кацапы в Крыму войска отведут.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх