 Разведение сил в Золотом - "сигнал надежды". Этот процесс должен быть продолжен и в других районах, - МИД Германии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом немецкое внешнеполитическое ведомство сообщает на своей странице в Twitter.

"Начатое разведение сил в Золотом является важным признаком надежды для местного населения, что настоящий прогресс в мирном процессе будет возможен. Это должно быть продолжено и в других районах", - говорится в сообщении.

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Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.