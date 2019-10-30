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Все про:Константинопольский патриархат (121) Латвия (733)

 Минюст Латвии зарегистрировал Латвийскую автономную православную церковь Константинопольского патриархата

Министерство юстиции Латвии официально зарегистрировало Латвийскую Автономную Православную Церковь (ЛАПЦ) Константинопольского Патриархата,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке религиовед Илья Бей со ссылкой на соответствующий государственный реестр.

До этого православные в Латвии находились в составе Московского Патриархата, а в стране существовала норма, что одну конфессию может представлять только одна религиозная структура. Таким образом, существование двух разных православных структур было невозможно. Представители ЛАПЦ пытались получить регистрацию еще с 90-х гг. прошлого века, однако проигрывали все судебные дела, до того момента, когда дело дошло до Конституционного суда Латвии, который признал неправомерность принципа - "одна конфессия - одна церковь".

Православие на территории современной Латвии распространилось еще в XI веке. Тогда эти земли подчинялись Киевской митрополии. Однако постепенно православие было вытеснено протестантами и католиками, хотя отдельные приходы продолжали свою деятельность. Второй период развития православия произошел после присоединения этой территории к Российской империи. В 1863 г.. был создан Рижский викариат.

После обретения независимости в 1917 православные решили перейти в юрисдикцию Константинопольского Патриархата. В 1936 г.. латыши получили Томос об автономии в составе Вселенской Патриархии. Однако, после аннексии стран Балтии в 1940 г. эта автономия была ликвидирована, а Латвийская Церковь присоединена в состав Московского Патриархата.

Латвийская Автономная Православная Церковь считает себя правопреемницей ЛПЦ в составе Константинопольского Патриархата и не признает подчинения РПЦ.

Минюст Латвии зарегистрировал Латвийскую автономную православную церковь Константинопольского патриархата 01

Источник: https://censor.net.ua/n3156696
 
   
 Топ комментарии
 
Понятно, что московские попы завопят и будут палки в колёса ставить.
Но надо сопоставить факты.
Итак, в 1936 г.. латыши получили Томос об автономии в составе Вселенской Патриархии.
А РПЦ в сегодняшнем виде была основана в 1943 году И.В. Сталиным.
Поэтому, Латвийская православная церковь старше и главнее.
Поэтому пусть московские попы не гундят.
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"Выбирал между исламом, каталицизмом и православием"

И как это ему удалось выбирать между католицизмом и православием, если католицизма и православия на тот момент еще не существовало и церковный раскол произошел через 60 лет после крещения?
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Русичей вообще-то тоже не было - их придумал Эйзенштейн в XX веке.
Русь, русы, позже - русины.
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Понятно, что московские попы завопят и будут палки в колёса ставить.
Но надо сопоставить факты.
Итак, в 1936 г.. латыши получили Томос об автономии в составе Вселенской Патриархии.
А РПЦ в сегодняшнем виде была основана в 1943 году И.В. Сталиным.
Поэтому, Латвийская православная церковь старше и главнее.
Поэтому пусть московские попы не гундят.
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Тепер можливо буде взаємне визнання ЛАПЦ і ПЦУ?
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УПЦ має поперше сама ще декілька визнань отримати.
Тоді її рішення буде більш ваговим. Ми маємо це зробити, але згодом...
PS. Я чув, грузинська церква бажає нашу підтримати...
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Тепер українська церква це ПЦУ, а УПЦ поки незаконно залишилася за московським патріархатом. За церковними законами зараз нічого не стоїть на шляху до взаємного визнання.
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Кто знает , когда князь Владимир принимал христианство , он был православным ?
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нет конечно Минюст Латвии зарегистрировал Латвийскую автономную православную церковь Константинопольского патриархата - Цензор.НЕТ 2579
Владимир был язычником, рожденным от русского и еврейки.
Выбирал между исламом, каталицизмом и православием.

Жидомассоны присоветовали веру, где все рабы, а вся власть от Бога.
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На той час русскіх не було навіть у проекті (не плутайте їх з русичами). Про рабство говориться лише у сектантській версії РПЦ.
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Русичей вообще-то тоже не было - их придумал Эйзенштейн в XX веке.
Русь, русы, позже - русины.
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Можна і так говорити, але русини Закарпаття з цим не погодяться🤔
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Яка різниця, із чим вони погодяться, якщо так було насправді? Просто цю назву зберегли лише ті, кому пофартило не бути у складі Російської Імперії.
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Не знаю яка в цьому різниця, але я маю там друзів та жив трохи у них. Вони всі вважають себе окремим народом. Мабуть для них є різниця, бо русинська мова інша ніж російська та українська чи словацька, хоча ближче до української.
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"Выбирал между исламом, каталицизмом и православием"

И как это ему удалось выбирать между католицизмом и православием, если католицизма и православия на тот момент еще не существовало и церковный раскол произошел через 60 лет после крещения?
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Православия - это раскольника, я правильно понимаю?
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Усі правильні для себе, але протестанти виникли відокремившись від католиків.
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Также можно назвать и католицизм. Если углубиться в историю, раскол произошел по причине разделения Римской империи на две части. Все это усугубилось в 9 веке (гуглите Фотиева схизма), сдобрилось личной неприязнью, и окончательно церковь распалась на две части в 15 веке.
Короче - они другу друга стоят, и также называют друг друга - раскольники (тут я не беру в расчет страообрядцев)
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Передайте этому не лоху , что надо меньше слов , а больше дела : Новое приложение, созданное датскими учеными, даст возможность разбираться в грибах : Новое приложение, созданное датскими учеными, позволит помочь грибникам в определении вида грибов и свести до минимума риск отравления. Исследователи из Копенгагенского университета (KU) разработали бесплатное приложение, которое может определять вид грибов, помогая любителям грибов избегать ядовитых - с помощью системы распознавания цифровых фотографий. «Мы создали системы, благодаря которой впервые в Дании можно получить помощь для немедленной идентификации грибов с помощью цифрового распознавания фотографий», - подчеркнул руководитель проекта Якоб Хайльманн-Клаузен. Приложение, названное «грибной атлас» (Svampeatlas), подключено к датской базе данных грибов, Danmarks Svampeatlas. Пользователь делает фотографию гриба, которое приложение затем анализирует и идентифицирует. Однако исследователи предупреждают, что не несут полной ответственности за работу приложения. «Вы никогда не должны есть гриб только потому, что приложение предлагает его съесть. Вы должны в сложных случаях обязательно обратиться к опытному специалисту », - добавил Хейльманн-Клаузен. По данным сотрудников специально созданной горячей линии Giftlinjen, в больнице Биспебьерга, ежегодно от употребления ядовитых грибов умирает в среднем два человека (фото-Mark /wikimedia).
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А ще є хворі їстівні гриби, від яких вмирають люди.
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Пожалейте вату, она итак последнее время от новостей на церковном фронте от жопоболи не просыхает Минюст Латвии зарегистрировал Латвийскую автономную православную церковь Константинопольского патриархата - Цензор.НЕТ 4025
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