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 Общество
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Все про:Зеленский (3498) космос (612)

 Зеленский подписал закон, разрешающий частным компаниям осваивать космос

Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулирования космической деятельности"" № 143-их, принятый парламентом 2 октября 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Закон создает условия для развития отечественной космической отрасли, повышения ее инвестиционной привлекательности, формирования конкурентной среды для субъектов космической деятельности различных форм собственности. Документ предусматривает, что субъектами космической деятельности могут быть предприятия, учреждения и организации любой формы собственности и организационно-правовой формы", - говорится в сообщении.

Согласно закону, частные фирмы смогут заниматься такими видами космической деятельности: испытания (кроме компьютерных) ракет-носителей; запуски ракет-носителей и/или космических аппаратов; управление космическими аппаратами на околоземной орбите или в космическом пространстве; возвращение космических аппаратов и/или их составных частей, возвращающихся с околоземной орбиты или космического пространства на Землю.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает", - Рогозин о высокой аварийности "Роскосмоса"

Закон определяет основные принципы космической деятельности в Украине. Они предусматривают, что космос открыт для исследования и использования, а государство должно поддерживать привлечение в космическую отрасль инвестиций.

Этот закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

Источник: https://censor.net.ua/n3156691
 
   
 Топ комментарии
 
лысый или юзик кто из них первый полетит Зеленский подписал закон, разрешающий частным компаниям осваивать космос - Цензор.НЕТ 5907
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Лысый на марс , а Юзик на юпитер Зеленский подписал закон, разрешающий частным компаниям осваивать космос - Цензор.НЕТ 9886
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лысый или юзик кто из них первый полетит Зеленский подписал закон, разрешающий частным компаниям осваивать космос - Цензор.НЕТ 5907
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Когда Юзик своим весом приземлится на Юпитер , он сойдёт с орбиты . Зеленский подписал закон, разрешающий частным компаниям осваивать космос - Цензор.НЕТ 2727 .
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Не это если ошибочно послать на меркурий, но туда кого то из маленьких зашлют Зеленский подписал закон, разрешающий частным компаниям осваивать космос - Цензор.НЕТ 3051
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Скорее на Юзике и полетят когда его горохом накормят
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Полетять всі, тільки не у космос, а на рассєю. От тільки бамбас відновлять, гроші з бюджету всі вкрадуть та полетять.
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Вперед, на Майдан Вселенной!
Зеленский подписал закон, разрешающий частным компаниям осваивать космос - Цензор.НЕТ 6627
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прикинь какой совок вонючий был при порохле! частникам нельзя было строить ракеты!
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Вот ето концерт. Не зря Юзик билеты продавал. Нужно срочно строить космодром для принятия пришельцев из Альдебарана.
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Альдебаран, это звезда красный гигант в поясе созвездия орион
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Красный не подходит . Предзидзенту может не понравиться . Нужно шоб был ЗЕльоный .. !!! Зеленский подписал закон, разрешающий частным компаниям осваивать космос - Цензор.НЕТ 484 .
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Просторы его пустой башки , бороздят .. Зеленский подписал закон, разрешающий частным компаниям осваивать космос - Цензор.НЕТ 8998 .
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.Очень своевременный и полезный закон . Осталось только найти в Украине частные компании планирующие потратить миллиарды долларов , на полёты на Марс .. Зеленский подписал закон, разрешающий частным компаниям осваивать космос - Цензор.НЕТ 7628 .
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Зештанмаер все очень надеется на ученых и инвесторов из молодых республик бимбаса. Уже дорогу туда строит чтобы ученые побыстрее в Киев приехали и ракету выкопаную в забое привезли
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Нічого, колега, буде й у нас свій Ілон Маск. Я вважаю, що хтось євробляхерів.
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Трамп обещал помочь если Байдена заведут вращаться на геостационарную орбиту без права возвращения
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Данный персонаж, что после длительного перебывания в космосе или я люблю героин
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Ну шо, все як на раіссє. Це для того, щоб не тільки вона виглядала придуркуватою на міжнародній арені, а ще й Україна була поряд. Зебіли, які ж ви дебіли, ще й нам обрали такого самого дебіла-малороса єврейсткого походження .
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Это правильный закон. Мощности у Украины для производства двигателе и ракет есть. Но тут стоит вопрос о сохранении ракетостроения в стране и вообще космической отрасли. У государства финансов нету. почему бы и не привлечь частных инвесторов?
Кстати, самый главный трабл - это отсутствие своей стартовой площадки.
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А можно ПерЗиДента туда отправить? И желательно в один конец!!! Можно??
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Якщо хтось не впізнав комсонавта - це Боря Моісєєв.
Зеленский подписал закон, разрешающий частным компаниям осваивать космос - Цензор.НЕТ 6194
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Так у него же костюм полу космонавта из секс шопа
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Борюсік-шалун ззаду так впевнено до Зюзі примкнув.
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Мабуть Борюсік хотів влаштуватися в "квартал" на фортепіанний номер, але чомусь не пройшов прослуховування.
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Зеленский подписал закон, разрешающий частным компаниям осваивать космос - Цензор.НЕТ 3382

О от хто з підприємців вивезе блазня і його зграю в космос ? В один кінець ?
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Лишилось тепер роздати ділянки на Марсі й оголосити себе довічним президентом Місяця.
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Говорят, что Лёня "космос"приедет на презентацию и будет главным раздатчиком леденцов Зеленский подписал закон, разрешающий частным компаниям осваивать космос - Цензор.НЕТ 7995
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найактуальніший закон на сьогодні...перенюхав-точно!!!як і його оточення...
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