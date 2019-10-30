 "Мы выясняем обстоятельства и уточняем информацию", - Нацбанк о задержании своего сотрудника на взятке

Как передает Цензор.НЕТ, пресс-служба НБУ опубликовал комментарий по факту задержания своего сотрудника.
В тексте отмечается: "Сейчас Национальный банк не получил от правоохранительных органов детальной информации о причинах задержания. Соответственно, мы выясняем обстоятельства и уточняем информацию, опубликованную на веб-сайте и в соцсетях Прокуратуры города Киева и Полиции города Киева.
Отметим:
1. Задержанный не является работником структурного подразделения, которое осуществляет выдачу лицензий на осуществление валютных операций. Он занимает не руководящую должность и работает в департаменте, который отвечает за хозяйственное обеспечение деятельности НБУ.
2. Решение НБУ о выдаче лицензий принимаются коллегиальным органом на основании заключения ряда департаментов, делает невозможным влияние одного человека на процесс принятия таких решений.
НБУ планирует провести внутреннюю проверку и готов всячески содействовать проведению следственных действий и предоставлять соответствующую информацию для всестороннего, полного и объективного расследования".