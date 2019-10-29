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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:аэропорт (1252) Киев (18122) Португалия (102) посольство Украины (223) Лиссабон (10)

 Аэропорт Лиссабона начал использовать правильное написание названия украинской столицы, - посольство

Аэропорт Лиссабона начал использовать корректное написание названия столицы Украины - Kyiv вместо Kiev.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Португалии.

"Португалия присоединилась к международной кампании "CorrectUA". Аэропорт Лиссабона начал писать название столицы Украины согласно правильному произношению этого города на украинском языке: Kyiv (вместо Kiev)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Financial Times перешла на написание "Kyiv" вместо "Kiev", - посольство Украины

Аэропорт Лиссабона начал использовать правильное написание названия украинской столицы, - посольство 01
Аэропорт Лиссабона начал использовать правильное написание названия украинской столицы, - посольство 02
Аэропорт Лиссабона начал использовать правильное написание названия украинской столицы, - посольство 03

Также читайте: Kyiv not Kiev: аэропорт Лондона исправил написание названия украинской столицы

Напомним, в октябре 2018 года МИД Украины и Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine организовали онлайн-кампанию #CorrectUA, которая предполагает обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.

В частности, изменили написание аэропорты Таллинна, Варшавы и Будапешта. Также Совет США по географическим названиям изменил Kiev на Kyiv в своих базах.

К практике использования корректного написания столицы Украины латиницей присоединились издания Associated Press, The Wall Street Journal, ВВС.

Источник: https://censor.net.ua/n3156686
 
   
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Kharkiv? Are them guys aware of the right spelling for Kharkiv?
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это победа - в ответочку надо правильно называть Лиссабон - Лисбоа-)
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