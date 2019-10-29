EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия
  1036  21
Все про:Трехсторонняя контактная группа (161) разведение сил (1)

 "В любую согласованную контактной группой дату", - члены НВФ "ДНР" готовы к разведению сил в Петровском

Представитель незаконного вооруженного формирования в ДНР в Трехсторонней контактной группе Алексей Никоноров заявил о готовности к разведению сил в Петровском Донецкой области.

Об этом он заявил во вторник в Минске, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство РИА "Новости".

Никоноров утверждает, что его соратниками "изначально были продемонстрированы намерения выполнить все необходимые мероприятия, согласно ранее утвержденному в Минске плану-графику".

"Мы по-прежнему готовы начать процесс по устранению нарушений в любую согласованную контактной группой дату при условии зеркальных действий со стороны вооруженных формирований Украины", - заявил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Жители Петровского хотят разведения войск, - советник секретаря СНБО Сивохо

Источник: https://censor.net.ua/n3156685
 
 
 Топ комментарии
 
які ДНР, Цензор??? Які ЛНР??? ви з дубу рухнули? Чи вже під депутатів "слуги" косите????Навіть параша їх не визнала...Тьху, ганьба...
 показать весь комментарий
 
сразу видно крупного стратега
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
які ДНР, Цензор??? Які ЛНР??? ви з дубу рухнули? Чи вже під депутатів "слуги" косите????Навіть параша їх не визнала...Тьху, ганьба...
 показать весь комментарий
 
 
Проснулся) с добрым утром, цензор на протяжении всего времени периодически их так называет. Но волновать тебя это стало только после скандала с депутатом. Странно? Нет.
 показать весь комментарий
 
ЛЬІНЬІРЬІ/ДЬІНЬІРЬІ - бандитські анклави.
 показать весь комментарий
 
какие бубочки.... исполнительные, готовые.

не то что "нацики"
 показать весь комментарий
 
 
просто у этих упырей нету людей!там воевать некому.нехватка людей.вот и хотят отвести!нужно наступать.и громить этих упырей.а мы оходим...
теперь их стрелкоым не достанешь.а они будут отсреливать только артой и минами!
 показать весь комментарий
 
 
Походу кажется наконец начинается всерьез. В соцсетях стримят, что народ собирается на Майдан.
 показать весь комментарий
 
бегом все уже бежат .. главное ты не опоздай а то как же без такого стратега "В любую согласованную контактной группой дату", - члены НВФ "ДНР" готовы к разведению сил в Петровском - Цензор.НЕТ 6563
 показать весь комментарий
 
 
на первой пикче настолько корявый фотошоп, что не зачОт. В пейнте что ли делали?
 показать весь комментарий
 
Ну вот лугандония с легкой подачи зе становится стороной переговоров. Следующий этап расейские миротворцы. В очень скором времени зеленые человечки проголосуют за создание украинского варианта приднестровья по правому берегу Днепра. Зе заявлял, что никогда не переступит "красную черту" вот только не сказал, где она проходит.
 показать весь комментарий
 
 
Сударь, в Минске кто был стороной переговоров при ПП?
 показать весь комментарий
 
 
Вы удивитесь, но создание украинского варианта приднестровья - не самый худший вариант. Хуже - это легитимизация ЛДНР в правовом поле Украины. (Я не Зе-сторонник).
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх