 День памяти жертв Голодомора установили в канадской провинции Британская Колумбия

Как сообщает корреспондент Укринформа, соответствующий законопроект в третьем заключительном чтении получил единогласную поддержку депутатов, информирует Цензор.НЕТ.

"Целью этого законопроекта является чествование памяти миллионов украинцев и других, погибших во время Голодомора, а также напоминание о Голодоморе и других преступлениях против человечности", - говорится в тексте законопроекта.

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На рассмотрение провинциального парламента его внес глава фракции Партии зеленых Эндрю Уивер. Чтобы принять документ, депутатам понадобилось меньше недели.

Законопроект вступит в силу сразу после его одобрения лейтенантом-губернатором Британской Колумбии, что ожидается уже в четверг.

Согласно документу, четвертая суббота ноября в Британской Колумбии объявляется Днем памяти жертв Украинского голода и геноцида (Голодомора).

Канада на государственном уровне признала Голодомор актом геноцида в 2008 году. С тех пор страна ежегодно чтит День памяти жертв голодоморов. На провинциальном уровне Голодомор признали в шести из 13 провинций и территорий Канады.

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