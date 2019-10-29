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Все про:Голодомор (889) история (1640) Канада (1318)

 День памяти жертв Голодомора установили в канадской провинции Британская Колумбия

Расположенная на западе Канады провинция Британская Колумбия признала Голодомор актом геноцида украинцев.

Как сообщает корреспондент Укринформа, соответствующий законопроект в третьем заключительном чтении получил единогласную поддержку депутатов, информирует Цензор.НЕТ.

"Целью этого законопроекта является чествование памяти миллионов украинцев и других, погибших во время Голодомора, а также напоминание о Голодоморе и других преступлениях против человечности", - говорится в тексте законопроекта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слушания в Бундестаге по признанию Голодомора являются "большой дипломатической победой", - посол Мельник

На рассмотрение провинциального парламента его внес глава фракции Партии зеленых Эндрю Уивер. Чтобы принять документ, депутатам понадобилось меньше недели.

Законопроект вступит в силу сразу после его одобрения лейтенантом-губернатором Британской Колумбии, что ожидается уже в четверг.

Согласно документу, четвертая суббота ноября в Британской Колумбии объявляется Днем памяти жертв Украинского голода и геноцида (Голодомора).

Канада на государственном уровне признала Голодомор актом геноцида в 2008 году. С тех пор страна ежегодно чтит День памяти жертв голодоморов. На провинциальном уровне Голодомор признали в шести из 13 провинций и территорий Канады.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156684
 
   
 Топ комментарии
 
не бухай и черти зеленые с тобой говорить не будут
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Звучит дико, но есть там такая непонятка
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Голодомор - акт геноцида украинцев. А также - жителей Казахстана, Поволжья, Северного Кавказа, Центрального Черноземья, Южного Урала, Западной Сибири, Белоруссии.
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Вовка вже подякував? Чи знову ***** не злить...
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Британская Колумбия в Канаде. Че за хрень.
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Звучит дико, но есть там такая непонятка
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Чё вам непонятно? В Канаде 10 провинций и 3 территории. Вас названия штатов США не удивляют?
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Odessa /ˌoʊˈdɛsə/ is a city in and the county seat of Ector County, Texas, United States. It is located primarily in Ector County, although a small section of the city extends into Midland County.[3] Odessa's population was 99,940 at the 2010 census, making it the 29th-most populous city in Texas

это как Одесса в Техасе
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Голодомор - акт геноцида украинцев. А также - жителей Казахстана, Поволжья, Северного Кавказа, Центрального Черноземья, Южного Урала, Западной Сибири, Белоруссии.
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Як примусити зелену істоту не відкривати рота в цей скорботний день. Що зробити щоб то падло малоросійське мовчало?
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не бухай и черти зеленые с тобой говорить не будут
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Якби то так. Але ж Моніка Янелох буде щось мурчати
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