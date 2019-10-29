EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия
  331  5
Все про:больница (623) гепатит (39) дети (3734) Чернигов (431)

 Вспышка гепатита в Чернигове: в больнице уже 20 детей

Количество детей, госпитализированных вследствие вспышки гепатита в школе №7 в Чернигове, возросло до 20.

Госпитализированы еще четверо учеников 5-го, 6-го и 8-го классов. Об этом сообщили в Черниговской областной детской больнице, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что им предоставляется необходимое лечение. Состояние детей - средней тяжести. У большинства из них лабораторного подтвержден диагноз "вирусный гепатит А".

Как сообщил сегодня во время совещания в горсовете начальник Управления здравоохранения городского совета Владислав Кухар, источником инфекции была работница пищеблока учебного заведения. Она госпитализирована еще 18 октября и находится на лечении в Черниговской центральной районной больнице.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция открыла уголовное производство по факту вспышки гепатита в черниговской школе

За два дня до этого, по словам директора КП "Школьное" Антонины Радченко, эта сотрудница прошла медицинский осмотр, который не показал болезней или их возбудителей. Из-за этого факта все работники пищеблока школы №7 повторно сдают анализы - теперь в частной клинике.

По поручению городского головы Владислава Атрошенко в Чернигове после вспышки гепатита в школе введут более тщательную проверку работников и дополнительные меры для коллективов школьных столовых.

Также на Цензор.НЕТ: С начала года в Украине зарегистрировано 20 случаев дифтерии, из них 18 - в октябре, - гендиректор ЦОЗ Курпита

Напомним, ранее в одной из черниговских школ выявлена вспышка вирусного гепатита "А". Изначально из-за распространения заболевания были госпитализированы 13 человек: учащиеся и работница пищеблока.

По данному факту полиция открыла уголовное производство.

Источник: https://censor.net.ua/n3156683
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Бактериологическое оружие никто не отменял, эпидемии могут быть не спроста.....
 показать весь комментарий
 
ну гепатит а насколько знаю только по билирубину определяется . а он может прыгнуть за двое суток мама не горюй. анализы на гепатит б берут его можно определить по антигену . так . что может быть и такое
 показать весь комментарий
 
Что там Дубилетина вещает? Отменить медсправки? ну-ну.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх