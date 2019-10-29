EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  10131  37
Материалы по теме:
Все про:взятка (4755) НБУ (4509) Бевз (4) Бутусов Юрий (1883)

 Главк "К" СБУ задержал при получении взятки менеджера Нацбанка Пискотина, - Бутусов. ФОТО

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал некоторые подробности задержания менеджера Нацбанка, которое состоялось 29 октября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Бутусов отметил: "Главк "К" СБУ задержал менеджера Нацбанка Евгения Пискотина - за выдачу лицензии для обмена валюты директором департаментом НБУ Александром Бевзом

Сегодня красочная сцена состоялась у самого здания Нацбанка Украины - оперативники главка "К" Службы безопасности задержали на получении взятки главного специалиста департамента обеспечения деятельности Национального банка 33-летнего Евгения Пискотина. Взятку передавал директор частного предприятия, который занимается обменом валюты - он стал заявителем по делу.

Пискотин взял деньги за выдачу бессрочной Генеральной лицензии для валютно-обменных операций и гарантировал решение этого вопроса с директором департамента лицензирования НБУ Александром Бевзом. Александр Бевз - самый молодой директор департамента НБУ, ему 29, карьера у него завидная. Его папа, Александр Николаевич Бевз, состоятельный человек, один из основных поставщиков армейских берцев "Талан" в силовые структуры. Бевз-младший - главный человек, отвечающий за выдачу лицензий и контроль деятельности валютных обменок.

Пискотин потребовал за решение вопроса 40 тысяч долларов авансом, и еще 10 тысяч долларов - после получения комплекта документов. На получении 40 тысяч его и задержали "кашники".

Будем надеяться, Нацбанк и Александр Бевз в ближайшее время огласят свою позицию по происшедшему, а правоохранительные органы доведут дело по взятке до суда, и оно не рассыпется".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители задержали сотрудника НБУ, который за взятку $50 тысяч обещал "решить вопрос" получения лицензии на обмен валюты. ФОТОрепортаж

Главк К СБУ задержал при получении взятки менеджера Нацбанка Пискотина, - Бутусов 01
Главк К СБУ задержал при получении взятки менеджера Нацбанка Пискотина, - Бутусов 02
Главк К СБУ задержал при получении взятки менеджера Нацбанка Пискотина, - Бутусов 03

Источник: https://censor.net.ua/n3156682
 
 
 Топ комментарии
 
Можливо навіть і до завтра🤯!
 показать весь комментарий
 
Я уже обрадовался, когда прочитал "...Глава "К" СБУ задержан при получении взятки..." Главк "К" СБУ задержал при получении взятки менеджера Нацбанка Пискотина, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5248
 показать весь комментарий
 
Что такое Бевз и Пискотин мы теперь знаем. Сотрудники главка "К" ( как впрочем и всех иных главков), тоже рано или чуть позже попадутся на "делишках". У меня на этот счёт нет никаких сомнений.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я уже обрадовался, когда прочитал "...Глава "К" СБУ задержан при получении взятки..." Главк "К" СБУ задержал при получении взятки менеджера Нацбанка Пискотина, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5248
 показать весь комментарий
 
 
а че не дали бевзу выписать лицензию ?
тепрье спишут все только на этого доходягу.
 показать весь комментарий
 
 
Что такое Бевз и Пискотин мы теперь знаем. Сотрудники главка "К" ( как впрочем и всех иных главков), тоже рано или чуть позже попадутся на "делишках". У меня на этот счёт нет никаких сомнений.
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю какая будет позиция НБУ, скорее молчание, но позиция ПЄСа будет вполне предсказуема-политические репрессии и гонения против Гонтаревой и членов её команды по заказу Коломойского.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
зебіл ти, такий зебіл... Гсподи, і не лікуєшся. Хоча: очевидно, запущена фаза.
 показать весь комментарий
 
 
Да, ты редкий дя..ел! И даже не сисняешся!
 показать весь комментарий
 
 
Оштрафовать, что занимался предпринимательской деятельностью без оформления ФОП.
 показать весь комментарий
 
 
Дурень тому що. Чого не вистачало? Найперше - совісті. І напевне, на цьому і можна ставити крапку.
 показать весь комментарий
 
 
хзхз. может этого молодого специально и нанимали слова передавать и кеш тягать, живет вроде неплохо - сыт одет на лексусе и хата своя наверно уже есть, а альтернатива дежурил бы щас охранником на кассе круглосуточного АТБ и тд.
 показать весь комментарий
 
 
Бедный мальчик, такой молодой, а сидеть придется долго
 показать весь комментарий
 
Бевзззззззззззз..... Надо было тоже взять. Че по два раза ездить... По умному, вообще к 17-00 подогнать пару автозаков под Нацбанк и вязать всех на выходе. Промахнуться там невозможно. Потом под адекватный залог выпускать. Экспроприация называется...Еще умнее просто каждый день к 17-00 брать залог прямо на выходе... А если и в 9 утра на входе, то вообще профицит бюджета будет в стране).
 показать весь комментарий
 
 
Почему только под Нацбанк? А под ОП? А под Кабмин,ФГИ, Суды,а потом можно и под твой подьезд. Такие имбецилы как ты, даже новой,прогрессивной власти, задаром не нужны!
 показать весь комментарий
 
 
Красавчик, петушара на зоне будет при деле и без простоев.
 показать весь комментарий
 
Пісктотін - если на второй слог ударение делать, напоминает название лекарства Главк "К" СБУ затримав під час одержання хабаря менеджера Нацбанку Піскотіна, - Бутусов - Цензор.НЕТ 525
Интересно, какой нации присуща такая фамилия? Главк "К" СБУ затримав під час одержання хабаря менеджера Нацбанку Піскотіна, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1682
 показать весь комментарий
 
 
пока что видим что нации продажных подонков
 показать весь комментарий
 
 
...это ты официально заявляешь как начальник отдела кадров, вася?
 показать весь комментарий
 
 
На фото взяточник дуже похожий на гончарука. Вони не родичі?
 показать весь комментарий
 
А скільки зараз коштує підписка на інформацію щодо курса на наступний день? )
 показать весь комментарий
 
правоохранительные органы доведут дело по взятке до суда, и оно не рассыпется".

=======================================================
100% розсипеться!! Можу поспорити.
 показать весь комментарий
 
Суд это одно, а репутация немного другое.
 показать весь комментарий
 
Якщо у цього кадра батько власник фірми рзробника та постачальника берців "Талан", то це може бути наїзд з метою віджиму бізнесу. Не думаю, що при їхніх статках 40 тис це гроші, задля яких треба ризикувати.
Не факт що він навіть брав, це нам сказали, що він вимагав хабар, а чи вимагав насправді то велике питання!
 показать весь комментарий
 
 
Точно! Онневинават! Его подставили, и его надо срочно отпускать с извинениями и повышать в должности.
 показать весь комментарий
 
Та то такие люди - за копейку удавятся. Папик миллиарды даже не гривен, а вечно зеленых на армейских контрактах зарабатывает, а сынка заставляет за 100 тыс. грн. директором департамента в НБУ корячиться, хотя мог бы сынишку к себе взять за те же деньги на должность "бухать с генералами". Сынок тоже своего не упускает, что он лох отказываться если полтишок зелени сам в руки идет.
 показать весь комментарий
 
А може ы ны.
Може папік збиравтся вкласти прибуток у банківську справу, відкрити банк і відправив чадо набратися досвіду у НБУ, щоб потім доручити йому цю гілку сімейного бізнесу.
Я це до того, що може бути по всякому.
А бажаючих віджати бізнес з постачання амії взуттям бажаючих чимало. СБУшники ж на пенсію з часом виходять, от і шукають собі "кормушку". Таке теж може бути.
 показать весь комментарий
 
Нужно было через Мосийчука брать! Ему всё равно даже если на видео снимут это не считается
 показать весь комментарий
 
Ловят,ловят ,ловят, а они не переводятся.... Может их выпускать не надо? А то ведь громко ловят и тихо выпускают....прямо "фортепиано".
 показать весь комментарий
 
задерживают, потом отпускают. в Украине не работает система справедливая. Чтобы этих подонков за их преступления сажали на долго и карали по законам. Они дадут взятки прокурорам и судьям и их отпустят. Потому страна нищая и просвета нет, когда это закончится и все нормально заработает. Мафия управляет страной и властью и полицией и всем!
 показать весь комментарий
 
"Главк "К" СБУ - этот тот, который экономическим вопросами занимается и который хотят закрыть? такой себе ОБХСС?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх