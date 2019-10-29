 Главк "К" СБУ задержал при получении взятки менеджера Нацбанка Пискотина, - Бутусов. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Бутусов отметил: "Главк "К" СБУ задержал менеджера Нацбанка Евгения Пискотина - за выдачу лицензии для обмена валюты директором департаментом НБУ Александром Бевзом

Сегодня красочная сцена состоялась у самого здания Нацбанка Украины - оперативники главка "К" Службы безопасности задержали на получении взятки главного специалиста департамента обеспечения деятельности Национального банка 33-летнего Евгения Пискотина. Взятку передавал директор частного предприятия, который занимается обменом валюты - он стал заявителем по делу.

Пискотин взял деньги за выдачу бессрочной Генеральной лицензии для валютно-обменных операций и гарантировал решение этого вопроса с директором департамента лицензирования НБУ Александром Бевзом. Александр Бевз - самый молодой директор департамента НБУ, ему 29, карьера у него завидная. Его папа, Александр Николаевич Бевз, состоятельный человек, один из основных поставщиков армейских берцев "Талан" в силовые структуры. Бевз-младший - главный человек, отвечающий за выдачу лицензий и контроль деятельности валютных обменок.

Пискотин потребовал за решение вопроса 40 тысяч долларов авансом, и еще 10 тысяч долларов - после получения комплекта документов. На получении 40 тысяч его и задержали "кашники".

Будем надеяться, Нацбанк и Александр Бевз в ближайшее время огласят свою позицию по происшедшему, а правоохранительные органы доведут дело по взятке до суда, и оно не рассыпется".

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