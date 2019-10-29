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 Главк "К" СБУ задержал при получении взятки менеджера Нацбанка Пискотина, - Бутусов

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал некоторые подробности задержания менеджера Нацбанка, которое состоялось 29 октября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Бутусов отметил: "Главк "К" СБУ задержал менеджера Нацбанка Евгения Пискотина - за выдачу лицензии для обмена валюты директором департаментом НБУ Александром Бевзом

Сегодня красочная сцена состоялась у самого здания Нацбанка Украины - оперативники главка "К" Службы безопасности задержали на получении взятки главного специалиста департамента обеспечения деятельности Национального банка 33-летнего Евгения Пискотина. Взятку передавал директор частного предприятия, который занимается обменом валюты - он стал заявителем по делу.

Пискотин взял деньги за выдачу бессрочной Генеральной лицензии для валютно-обменных операций и гарантировал решение этого вопроса с директором департамента лицензирования НБУ Александром Бевзом. Александр Бевз - самый молодой директор департамента НБУ, ему 29, карьера у него завидная. Его папа, Александр Николаевич Бевз, состоятельный человек, один из основных поставщиков армейских берцев "Талан" в силовые структуры. Бевз-младший - главный человек, отвечающий за выдачу лицензий и контроль деятельности валютных обменок.

Пискотин потребовал за решение вопроса 40 тысяч долларов авансом, и еще 10 тысяч долларов - после получения комплекта документов. На получении 40 тысяч его и задержали "кашники".

Будем надеяться, Нацбанк и Александр Бевз в ближайшее время огласят свою позицию по происшедшему, а правоохранительные органы доведут дело по взятке до суда, и оно не рассыпется".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители задержали сотрудника НБУ, который за взятку $50 тысяч обещал "решить вопрос" получения лицензии на обмен валюты. ФОТОрепортаж

Главк К СБУ задержал при получении взятки менеджера Нацбанка Пискотина, - Бутусов 01
Главк К СБУ задержал при получении взятки менеджера Нацбанка Пискотина, - Бутусов 02
Главк К СБУ задержал при получении взятки менеджера Нацбанка Пискотина, - Бутусов 03

Источник: https://censor.net.ua/n3156682
 
   
 Топ комментарии
 
Я уже обрадовался, когда прочитал "...Глава "К" СБУ задержан при получении взятки..." Главк "К" СБУ задержал при получении взятки менеджера Нацбанка Пискотина, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5248
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Не знаю какая будет позиция НБУ, скорее молчание, но позиция ПЄСа будет вполне предсказуема-политические репрессии и гонения против Гонтаревой и членов её команды по заказу Коломойского.
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Можливо навіть і до завтра🤯!
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Я уже обрадовался, когда прочитал "...Глава "К" СБУ задержан при получении взятки..." Главк "К" СБУ задержал при получении взятки менеджера Нацбанка Пискотина, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5248
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а че не дали бевзу выписать лицензию ?
тепрье спишут все только на этого доходягу.
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Что такое Бевз и Пискотин мы теперь знаем. Сотрудники главка "К" ( как впрочем и всех иных главков), тоже рано или чуть позже попадутся на "делишках". У меня на этот счёт нет никаких сомнений.
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Не знаю какая будет позиция НБУ, скорее молчание, но позиция ПЄСа будет вполне предсказуема-политические репрессии и гонения против Гонтаревой и членов её команды по заказу Коломойского.
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зебіл ти, такий зебіл... Гсподи, і не лікуєшся. Хоча: очевидно, запущена фаза.
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Да, ты редкий дя..ел! И даже не сисняешся!
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Оштрафовать, что занимался предпринимательской деятельностью без оформления ФОП.
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Дурень тому що. Чого не вистачало? Найперше - совісті. І напевне, на цьому і можна ставити крапку.
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хзхз. может этого молодого специально и нанимали слова передавать и кеш тягать, живет вроде неплохо - сыт одет на лексусе и хата своя наверно уже есть, а альтернатива дежурил бы щас охранником на кассе круглосуточного АТБ и тд.
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Бедный мальчик, такой молодой, а сидеть придется долго
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Бевзззззззззззз..... Надо было тоже взять. Че по два раза ездить... По умному, вообще к 17-00 подогнать пару автозаков под Нацбанк и вязать всех на выходе. Промахнуться там невозможно. Потом под адекватный залог выпускать. Экспроприация называется...Еще умнее просто каждый день к 17-00 брать залог прямо на выходе... А если и в 9 утра на входе, то вообще профицит бюджета будет в стране).
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Красавчик, петушара на зоне будет при деле и без простоев.
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