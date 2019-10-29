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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3498) инвестиции (904) Мариуполь (3693) экономика (3527)

 "Наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поделился в Facebook впечатлениями от состоявшегося в Мариуполе Первого инвестиционного форума.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальную страницу главы государства.

"На Форум приехали представители более 40 стран, компании и организации с совокупным бюджетом почти $ 100 млрд. Мы говорили и с Мировым банком, и с ЕБРР, и с частными инвесторами", - написал Зеленский.

Президент считает, что "турборежим", в котором работает парламент, производит на инвесторов положительное впечатление.

"Движемся к выполнению того, что принимает парламент и верю, что наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью. Чтобы каждый украинец мог развиваться, путешествовать, учиться инновациям, чтобы наши специалисты конкурировали в мире", - поделился президент.

Читайте на Цензор.НЕТ: Если поедете в другую страну и получите там образование - возвращайтесь домой поднимать Украину, - Зеленский на молодежном форуме в Мариуполе

Президент Украины подчеркнул, что Мариуполь для проведения Первого инвестиционного форума был выбран не случайно.

"Почему мы организовали Форум в Мариуполе? Ведь именно этот город станет стартом для нового Донбасса. Здесь уже открыли крутой ИТ-хаб с нужными стартапами, начали улучшать экологию. Сегодня управлял автомобилем на новенькой трассе, 130 километров которой построили всего за два с половиной месяца. Скоро результатов будет еще больше, потому что мы можем работать быстро и качественно", - подытожил президент Украины.

Наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью, - Зеленский 01Наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью, - Зеленский 02

Источник: https://censor.net.ua/n3156681
 
 
 Топ комментарии
 
Похоже, что слуги Коломойского таки перешли с кокса на грибы.
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отберите у дурочка тумбочку
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посмотри на нынешнее позорное покрытие 4G и узбагойся.
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значит врётЬ гончарук?)) вот гад,.. СНОВА "слуги урода" - брешутЬ... зебилам 4Г не зробили, а с г+г зебилы начали "что-то подозревать"
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Для соевых интернет это укртелеком, остальное для их мозжечка неосяжно
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зебил, ты по себе не суди))

Нарід Украины ждёт НОВОГО ЧУДА от шмаркли! "Наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6615
90% многострадального наріду сидит без света!
Когда же слуги нарида наконец-то откроют электричество для нарида???
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**** . остановите землю я сойду . а ведь ещё несколько месяцев назад ржал с кацапов
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так, по сути, 73% зебилов Украины ничем не отличаются от 87% ватников рашки: тот же зомбоящик, те же методички, та же жажда к халяве и вере в "доброго ссаря", который прийдет и снизит тарифы и подарит каждому зебилу по воздушному шарику надувной бабе "Наші амбітні цілі економічного зростання вже в найближчому майбутньому стануть реальністю", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1995
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ну откуда здесь взялась вера в доброго царя . мой мозг отказывается это принимать Украина всегда отличалась от раши именно отсутствием её . это даже при союзе понимали и именно отсутствием этого маразма в украинцах профессора всякие объясняли и Нестора Ивановича и многих других.
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ну как откуда?? эти зебилы в 2014 орали "путин введи!".. и не только в Крыму и Донецке. Думая что фуйло их пришло осчастливить..
Наслушавшись пропаганды из зомбоящика - они "подумали" что в рашке пенсионеры получают по 100500 долл пенсий.. а всё - благодаря "вяликаму путину"...
Достаточно вспомнить как они визжали - когда расейское ТВ и сайты начали блокировать.. такой ор поднялся, как будто у них последнее отбирают.
Впрочем, действительно последнее: без зомбоящика они думать не умеют...
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11 -й год не смотрю телевизор . смех смехом про зомбоящик но как то обратил внимание . что дочки вместе с женой . чем бы не занимались. при включении телевизора просто перестают шевелится и всё внимание на экран безотрывно - избавился от теликов сразу
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п.с. даже вот фраза моники зе!лоха
"На Форум приехали представители более 40 стран, компании и организации с совокупным бюджетом почти $ 100 млрд."

на кого рассчитана? именно на зебилов и отсутствие у них банальных знаний:
совокупный бюджет 40 стран и компаний в 100 млрд.долларов?? Это что за нищеброды приехали? "Наші амбітні цілі економічного зростання вже в найближчому майбутньому стануть реальністю", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9646
ЛЮБАЯ из стран, ну кроме совсем уж нищих типа Абхазии и тп., имеет бюджет более 100 млрд.долларов))
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п.с. Но "цифра" в 100 млрд.долларов для зебобиков, как и для самого шмаркли звучит очеееень значительно))Они думаю, что эти 100 млрд.долларов им ПОДАРЯТ🤣
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Вже ростуть як на дріжжах Нью-Васюки... Скоріше завсе зрадник Зєлєпутя доведе бідолашну Україну до такого глибокого внутрішнього конфлікту, що ми будемо на жаль рахувати лише втрати % ВВП.
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Ыканамическое прАцветание при монике зе!лохе:

Зарплаты в Украине упали на 17%
В ІІІ квартале, по сравнению с II кварталом 2019 года, уровень зарплат в Украине упал на 17%. Об этом свидетельствуют данные дайджеста заработных плат
Так, наиболее резким спад был в сфере домашнего персонала - 44%. В среднем, представителям этой сферы предлагают 5,5 тысяч грн в месяц. Однако можно отправиться на поиски работы в Киевскую область и получать 12,5 тысяч грн.
Единственная отрасль, где зарплаты не меняются уже полгода - производство. Здесь готовы платить около 10 тысяч грн в месяц.
В сфере охраны и барно-ресторанной индустрии также стали платить меньше. Работодатели предлагали вознаграждение за труд на 22% ниже в сравнении с предыдущим кварталом. При этом, охранникам готовы платить на четверть меньше, чем барменам. Месячный оклад первых может составить 5,8 тысяч грн, барменам же обещают 7,1 тысяч грн в месяц.
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всё, забожинье кончилось, деньги уже не нужны, можно и не платить - а что?!
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Что уже 3 дороги сам осилить не может? "Наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4623
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Volodymyr.Sarkisian‏ @expert2may

От ви смієтеся, а дівчинка слідкує за тим, щоби президент не пропустив ін'єкцію галоперидолу.
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"90% українців роками не мали доступу до інтернету, а новий уряд лише за декілька місяців роботи усе змінив!" "Наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5382

ось воно чому зебіли такі... зебіли: в них інтернету не було, клятий Порох - вкрав!Але тут прийшов зе!лох з дохтором гончаруком, який має диплом "дохтора наук" із трускавецьких курсів "дохторів наук" та кожному зебілу зробили "харашо""Наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5289
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Похоже, что слуги Коломойского таки перешли с кокса на грибы.
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а по-моєму команда ЗЕ зробить з України Нью Васюкі
зробимо це разом!
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Дайте людям рояль настроить, они не готовы чтобы он опять работал
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Чую отнимут последнее. Дефолт будет полным "Наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7407
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Похоже на то ,но только когда легализуют траву ! "Наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6073 "Наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6073 "Наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6073
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амбициозные планы - открыть электричество и придумать закон всемирного тяготения.. в турборежиме "Наші амбітні цілі економічного зростання вже в найближчому майбутньому стануть реальністю", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6249
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Намазывайте . намазывайте на хлеб!!! Лапшу конечно! Пока, что идет обратный процесс и рост экономики тормозится!
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Лапшу это вы оптимистично, батенька. Многие мазать будут го...но со штиблет "Наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2038
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забористый у него кокс - видно #нелох в мид рф свежую пайку получил.
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Ну, в принципе цель вполне достижимая.
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"90% українців роками не мали доступу до інтернету, а новий уряд лише за декілька місяців роботи усе змінив!"

ось воно чому зебіли такі... зебіли: в них інтернету не було, клятий Порох - вкрав!
Але тут прийшов зе!лох з дохтором наук гончаруком, який має диплом "дохтора наук" із трускавецьких курсів "дохторів наук" та кожному зебілу зробили "харашо"
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Та ви хіба не чули як Порох інтернет терабайтами в офшори виводив?
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хуже! там Петабайты булы))
каждый зебил знает - шо "петабайты" так прозваны именно из-за офшоров Пороха)) "Наші амбітні цілі економічного зростання вже в найближчому майбутньому стануть реальністю", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4075
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а давайте почекаємо , він нікуди не сквизнет з Києва в день виступу Столтенберга у ВР , чи віннаважться іспортітт картінку для *****?
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амбициозные цели уже сегодня реальность, разве не была цель объявить 4000 долларов учителям, ну цель реально достигнута - объявлена такое было, было. Цель реально достигнута.
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Чем дальше страна от россии политически и экономически тем лучше живут в ней люди. Не верите? Посмотрите на карту мира в каких странах и как живут люди, а пока у нас 3/4 населения видят в россии братьев будем жить херово. Печалька!
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Чим далі географісські тим краще, а у нас найбільший в світі дурдом під боком.
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Правильно. И мы с этим дурдомом никак не хотим расстаться ведь он такой родной и привычный.
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Відтягнемо Україну на протилежну сторону Землі.
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ну вот серьезно, неужели еще зелохи это проглатывают....(
это после сообщений про уменьшение пенсий и соцвыплат, о обмелевшей казне, которая не дает возможности содержать армию, после сворачивания большинства госпрограмм, уменьшения финансирования здравоохранения, не говоря уже о наглом не выполнении всех предвыборных обещаний?!....
зелохи, вас пора отстреливать!.... "Наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1042
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Так Зєлєнскій мав на увазі країну у смартфоні. А зебіли поду али про Україну? Ну й дурні, інтернету все одно немає у 90 відсотків жителів. Тому всі покращення вони не побачать. Побачать лише 10 відсотків тих, які мають інтернет і дорогі смартфони.
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Цікаво, кому зебіли рядові швидше повірять - Зєлєнскому, чи власним гаманцям і холодильникам?
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Мариупольцы принесли на инвестиционный форум розовый гроб с надписью "Экология".
Гроб установлен возле драмтеатра, где расположена основная локация инвестиционного форума. Возле гроба стоят активисты в масках с плакатами "Я ФОП, а не ЛОХ!" Похоже, активисты митингуют сразу и за улучшение экологии, и за права предпринимателей.
"Наші амбітні цілі економічного зростання вже в найближчому майбутньому стануть реальністю", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6438
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Отвод ВСУ из Мариуполя решит все проблемы.
И с экологией и с фопами.
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Грады с расстояния 40 километров долетают.
Это только в голове у шибанутых все проблемы решаются отведением ...
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Кстати вот свежачок по поводу отведения.

.«В частности, речь идет о предоставлении разрешения снайперским парам на обстрелы личного состава подразделений ВС Украины без дополнительных команд в условиях гарантированного поражения и соблюдения мер маскировки, в том числе с позиций в "серой зоне"», - сказано в сообщении.

Зелебени они не только головой не думают они **** хуже врага.
От них вреда больше...
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так кто теперь принимает и спереди и сзади, "если вы захотите конечно"...... "Наші амбітні цілі економічного зростання вже в найближчому майбутньому стануть реальністю", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4324
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все достижения - в будущем... развесь уши и верь
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"Як єсть, то й дупі честь, а як скупо, терпи, дупо"©
Так уже ж выросли - от «пятихатки» со Сковородой до «косаря» с Вернадским.
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- Чому в Раді купол круглий?
- А де ви бачили квадратний цирк?
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А Мариуполь мы освободили мирным дипломатическим путем и разведением сил. Зеля был тогда сильно занят шутками про дурных хохлов и их страну-шлюху, не помнит уже.
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Да да.
Именно мирным дипломатическим путем.
Пустобрехи )))
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В цей час він барабанив по клавішам рояля.
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Президенту Зеленскому могу ещё раз посоветовать сделать на Т 2 свой телеканал . Уже много раз советовал , может кто-то прислушается из его окружения . ( Мабуть марно ) . ( Там мабуть дмухають в уха те , що хочуть чути , - як завжди ... ) .
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Амбициозные планы - это поднятие минимального размера заработной платы (МРОТ) до достойного уровня. Но нам недавно правительство пообещало поднять минимальную зарплату в следующем году гривен на 70. Амбициозно?

Этот показатель - не статистика, а закон. После принятия закона все работодатели будут вынуждены содержать у себя не рабов, а сотрудников. Ниже приведены данные о МРОТ в разных странах. Обратите внимание на Габон (!) и Гондурас (!).
Армения-$114, Чад-$120, Монголия-$124, Пакистан-$142, Азербайджан-$147, Молдова-$156, Украина-$167, Россия-$169, Алжир-$170, Конго-$170, Албания-$241, Черногория-$248, Бразилия-$260, Габон-$260, Болгария-$325, Гондурас-$374, Турция-$467, Польша-$598, Словакия-$600, Португалия-$807, Словения-$1002, Франция-$1806, Германия-$1818, Нидерланды-$1851, Люксембург-$2354, Швейцария-$3250.
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Таварищи, скока будемъ терпеть выходки ентого выскочки? Он уже вынашивает планы признать добровольцев участниками боевых действий! Петр Лексеич столько лет боролся с разрушителями скреп "рускага міра", а ентот клован хочет признать их героями! Ни забудимъ... тьфу, ни пазволимъ!!!
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есть тут почитали сказок ЗЕ! объясните мне глупому на чем буде основан сей рост? промышлености современной нет, лучшие умы в бегах, сельское хозяйство так сяк да и больших ростов С.Х. нигде в мире не дает! ТАК С КАКОГО ПЕРЕПУГУ БУДЕТ РОСТ?! Я тоже хочу поверить в сказку!!
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Угу,только вот как обьяснить что при "барыге наживавшимся на крови" рабочие завода им.Малышева получали последнии 5лет зарплату каждый месяц,а при зекоманде за октябрь дадут только30%(если дадут,аванса не было)?Где мои деньги?
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"Наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью", - Зеленский - осточертели сказки про светлое будущее ещё с советских времён.
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Психиатру своему расскажешь о своих амбиция. В мире было много карликов. Были карлики императоры, были карлики полководцы, были карлики даже комунисты. Но Украине попался карлик-дурачек.
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Ето когда же ***** ему вколол в голову кремлевские секретные препараты что ему так башню сорвало?
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Про прориви вже один субєкт розказував,тепер розказує зеля,таке враження що вони надивились плешивого з його алдайськими промовами і починають тут про прориви лапшу вішати.
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Сегодня управлял автомобилем на новенькой трассе, 130 километров которой построили всего за два с половиной месяцА- через два с половиной месяца-3,14стец трассе...да и "Почему мы организовали Форум в Мариуполе? Ведь именно этот город станет стартом для нового Донбасса. (будущий през ордло "зе")
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В конце он забыл добавить что нужно из Мариуполя отвести ВСУ и нациков которые отпугивают инвесторов с мешками денег
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