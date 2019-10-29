 Два уголовных производства начато из-за вероятного насилия над детьми в приюте "Свитанок" в Одессе, - спикер ГУ НПУ Гордиевская

Об этом спикер Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская сказала в эфире программы "Нині Вже" на hromadske, передает Цензор.НЕТ.
Одно производство начато по ч.1 ст. 137 Уголовного кодекса по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей. Другое - по ч.1 ст. 127 Уголовного кодекса по факту возможных пыток над детьми, которые якобы происходили в 2018-2019 годах.
"Сейчас в обоих производствах продолжается досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются обстоятельства, события и лица, которые к ним причастны. Полицейскими проверяется информация о причастности работника Хмельницкого отделения полиции Одессы к избиению воспитанников "Свитанка", - отметила пресс-секретарь.
В полиции назначили служебное расследование, на период которого полицейского отстранили от исполнения обязанностей.
Активистка Зоя Мельник написала 26 октября в Facebook о фактах насилия над воспитанниками приюта "Свитанок" в Одессе с августа по октябрь 2019 года. Она заявила, что детей били воспитатели центра и полицейские Хмельницкого отдела полиции в Одессе. По словам активистки, из-за насилия дети неоднократно убегали из приюта.
В пресс-службе Одесской ОГА сообщили, что психологи изучили психоэмоциональное состояние детей и персонала учреждения. По их оценке состояние детей критическое и требующее кризисного вмешательства.
Напомним, в 2018 году также начался скандал вокруг приюта "Свитанок" после публикации тогда еще сотрудницы патрульной полиции Одессы Зои Мельник. Она познакомилась с девочкой из приюта, которая рассказала, что воспитатели применяют к ней методы физического воздействия.
Когда видеозапись показаний девочки попала в сеть, полиция открыла уголовное производство по 126 статье УК (побои и истязание).
Позже начальницу службы по делам детей Одесской ОГА Аллу Кирияк отстранили от должности.