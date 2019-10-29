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 Экономика, Общество
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Все про:горячая вода (71) отопительный сезон (266)

 Кабмин может отменить постановление №560, чтобы в городах не отключили горячую воду и отопление, - эксперт

По просьбе Ассоциации городов Украины, Кабинет министров Украины может отменить постановление №560, из-за которого в городах могут быть отключения отопления и горячей воды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook заявил политический эксперт и журналист Тарас Семенюк.

"Суть постановления простая - ограничить верхний предел цены на отопление и горячее водоснабжение. Звучит красиво, вот только это решение - предвыборный трюк Владимира Гройсмана, который пытался такими популистскими способами добавить своей политической силе хоть какой-то рейтинг накануне парламентской гонки. На выборах Гройсман пролетел, а вот постановление №560 осталось и действует до сих пор. Как предвыборный маневр - это может быть и имело какой-то смысл, но вот на деле постановление №560 привело к серьезным угрозам", - заявил журналист.

По его словам, если искусственно ограничить максимальную цену на тариф - можно, то реальную себестоимость услуги - устанавливает только рынок. И в случае, если реальная себестоимость коммунальной услуги превысить установленные ограничения, прописанные в постановлении, разницу придется погашать за счет бюджета.

"Так как в проекте бюджета на 2020 эти средства не предусмотрены (в новом бюджете решили сосредоточиться на программе субсидирования населения и средства направили в эту сферу), альтернативой станет отключение отопления и горячей воды посреди зимы", - отметил Семенюк.

Он также подчеркнул, что подобное развитие событий не устроит нынешнее правительство.

"А потому вероятно, что скоро постановление №560 все же отменят и перейдут к более прозрачной цене на тарифы, которую будет диктовать рынок, а не политики в угоду своим интересам и амбициям", - подытожил Семенюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3156679
 
 
 Топ комментарии
 
А вот и повышение цен на отопление!
Зеля, бей идиотов!
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Пора уже отключить зелебеням воду и отопление.
Пусть моются в тазике на кухне.
Греются духовкой.
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Топ-5 реформ Гончарука.
5. Показал Кабмин на самокате;
4. Написал школьное сочинение на тему Украина моей мечты;
3. Разыграл билеты на матч за подписку на свою страницу в Фейсбуке;
2. Закрыл заседания правительства;
1. Победил балкон.
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Пора уже отключить зелебеням воду и отопление.
Пусть моются в тазике на кухне.
Греются духовкой.
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Топ-5 реформ Гончарука.
5. Показал Кабмин на самокате;
4. Написал школьное сочинение на тему Украина моей мечты;
3. Разыграл билеты на матч за подписку на свою страницу в Фейсбуке;
2. Закрыл заседания правительства;
1. Победил балкон.
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У Дубилета не лучше: "Справки в бассейн, права в телефоне, отмена блокнотов." Кабмін може скасувати постанову №560, щоб у містах не відключили гарячу воду та опалення, - експерт - Цензор.НЕТ 8586
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Artem Polezhaka
4 ч. ·
Слухай мене, бо я Цезарь цієї Імперії,
Я сорок дві Сатурналії, чуєш, відпразнував!
Я ж тут не варвар якийсь, я прийшов і наказую:
Гладіус свій прибери і лацею сховай свою!
Що ти мене переводиш на битву при Акції?
Намір я мав розуміння в очах твоїх бачити,
Проте юнака я уздрів, Ганімеду подібного,
Що прийняв мене за рясніючу листям смоковницю!
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Какую-то херню этот эксперт написал. Рыночные цены возможны только в условиях конкуренции, а у нас в этом плане везде монополии. Да и чего государство должно погашать разницу частному бизнесу всяких Суркисов, Ахметовых, Коломойских, и так д?
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Чи є в уряді висококласні спеціалісти, які можуть стабільно працювати?
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Да вот я думал что есть. Там многие с очень хорошим резюме, отличное образование в топовых западных ВУЗах, работа в топовых компаниях на высоких должностях. А на деле что-то слабо. Видимо управлять Украиной это не одно и тоже что деньги инвесторов проедать. Конечно ещё очень мало времени прошло, но оптимизма что-то всё меньше.
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Дайте людям право встановлювати індивідуальне опалення
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А вот и повышение цен на отопление!
Зеля, бей идиотов!
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Тысяч 12-15 за тыс. кубов - достаточно прозрачно? Или нужно еще разбавить? Или добавить? Часто это совпадает, но разница все-же может быть и это нужно принимать во внимание.
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Щас зебіли взвиють.
Для них халява - понад усе. Наприклад, Дон Эскобар в 29.10.2019 21:47
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Ох, что Вы?
На таких ветках зебикам делать нечего. Название темы говорит само за себя - не лезь, мозгов не хватит. Кабмін може скасувати постанову №560, щоб у містах не відключили гарячу воду та опалення, - експерт - Цензор.НЕТ 1832
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Я не розумію чого вони переживають? ЗЕбобіки обіцяли знизити тарифи, так що верхньої межі вони і так не досягнуть. Чи щось пішло не так?
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