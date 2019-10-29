 Кабмин может отменить постановление №560, чтобы в городах не отключили горячую воду и отопление, - эксперт

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook заявил политический эксперт и журналист Тарас Семенюк.
"Суть постановления простая - ограничить верхний предел цены на отопление и горячее водоснабжение. Звучит красиво, вот только это решение - предвыборный трюк Владимира Гройсмана, который пытался такими популистскими способами добавить своей политической силе хоть какой-то рейтинг накануне парламентской гонки. На выборах Гройсман пролетел, а вот постановление №560 осталось и действует до сих пор. Как предвыборный маневр - это может быть и имело какой-то смысл, но вот на деле постановление №560 привело к серьезным угрозам", - заявил журналист.
По его словам, если искусственно ограничить максимальную цену на тариф - можно, то реальную себестоимость услуги - устанавливает только рынок. И в случае, если реальная себестоимость коммунальной услуги превысить установленные ограничения, прописанные в постановлении, разницу придется погашать за счет бюджета.
"Так как в проекте бюджета на 2020 эти средства не предусмотрены (в новом бюджете решили сосредоточиться на программе субсидирования населения и средства направили в эту сферу), альтернативой станет отключение отопления и горячей воды посреди зимы", - отметил Семенюк.
Он также подчеркнул, что подобное развитие событий не устроит нынешнее правительство.
"А потому вероятно, что скоро постановление №560 все же отменят и перейдут к более прозрачной цене на тарифы, которую будет диктовать рынок, а не политики в угоду своим интересам и амбициям", - подытожил Семенюк.
Пусть моются в тазике на кухне.
Греются духовкой.
5. Показал Кабмин на самокате;
4. Написал школьное сочинение на тему Украина моей мечты;
3. Разыграл билеты на матч за подписку на свою страницу в Фейсбуке;
2. Закрыл заседания правительства;
1. Победил балкон.
4 ч. ·
Слухай мене, бо я Цезарь цієї Імперії,
Я сорок дві Сатурналії, чуєш, відпразнував!
Я ж тут не варвар якийсь, я прийшов і наказую:
Гладіус свій прибери і лацею сховай свою!
Що ти мене переводиш на битву при Акції?
Намір я мав розуміння в очах твоїх бачити,
Проте юнака я уздрів, Ганімеду подібного,
Що прийняв мене за рясніючу листям смоковницю!
Зеля, бей идиотов!
Для них халява - понад усе. Наприклад, Дон Эскобар в 29.10.2019 21:47
На таких ветках зебикам делать нечего. Название темы говорит само за себя - не лезь, мозгов не хватит.