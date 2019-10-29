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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3498) фонд (83) Донбасс (19776)

 При поддержке Всемирного банка основан фонд для восстановления и реинтеграции Донбасса, - Зеленский

Украина при поддержке Всемирного банка запускает Фонд международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, закрывая Первый инвестиционный форум в Мариуполе (Донецкая область), передает Цензор. НЕТ, со ссЫлкой на Українськi Новини.

"Со Всемирным банком мы запускаем работу фонда международной партнерской поддержки для восстановления и будущей реинтеграции Донбасса. Призываем всех становиться частью этого большого проекта", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский основал Фонд президента по поддержке образования, науки и спорта

По его словам, в ходе форума инвесторам был представлен полный приватизационный список и сотни проектов.

Зеленский сообщил, что во вторник на полях форума было подписано 12 меморандумов на проекты, стоимость которых составит миллиарды долларов.

Также читайте: Если поедете в другую страну и получите там образование - возвращайтесь домой поднимать Украину, - Зеленский на молодежном форуме в Мариуполе

Источник: https://censor.net.ua/n3156678
 
 
 Топ комментарии
 
Хто був незадоволеним 1,5% військовим збором, тепер нехай радіють Усі коли введуть 15% збір на відновлення Лугандонії...
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россия разрушила, россия должна и восстанавливать.
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Зебілам натякає щоб несли гроши.
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Не заважайте хитродупому викручувати черговий гешефт.
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россия разрушила, россия должна и восстанавливать.
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Бубочка не лох - не раскачивайте лодку, сплотитесь вокруг!
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Понятно, что турборежим, когда там та паРаша будет восстанавливать Донбасс, надо в турборежиме самим, без неё...
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Все взносы- украинские, с откатом Бене. Спасибо, Зебил...
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этот проект и есть одна из основных целей зели - бабки в неограниченном количестве в чёрную дыру и он за эту цель продаст и Золотое вместе с добровольцами и ещё стопятсот тыщ людей вместе с землёй Украины
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вчера генерал Кравченко- согласованы ещё четыре точки разведения и скоро мы увидим разведение по всей линии . в серой зоне останется 30 населённых пунктов - неужели у нас нет нескольких чёрных полковников .на все ВСУ
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сыньономый локти себе уже изгрыз полностью）
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Ну, мир, так мир...Прекратите отчислять 1.5% моих доходов...
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Хто був незадоволеним 1,5% військовим збором, тепер нехай радіють Усі коли введуть 15% збір на відновлення Лугандонії...
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по г+г говорят что это хорошо - что бы эту информацию проанализировать, нужны мозги...(
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реинтеграция лугандона - это волшебная банка. без дна. туда сколько не вкладывай она всегда будет пустой.
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Сколько наличности в Фонде? И кто будет ею распоряжаться? Нужно поставить надежного, проверенного человека, принадлежащего к древнейшей национальности.
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"Володимир Зеленський також каже, що «ми повинні вибороти мир для України», «повернути тимчасово окуповані території і змусити агресора відшкодувати завдані збитки». Бубочка, а агресор хто, українці? Ти ж нашого бюджету збираєшся відновлювати боМбас?
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у всех соевых проблемы с восприятием текста
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Зебіл, ти чув, щоб бубочка, як став прІзЕдентом, вимагав гроші у пуйла?
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Бубочка не лох! Бубочка пассажир, забывший что он машинист!
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Мажьте бутерброды! Шас Фонды будете на хлеб намазывать??? Не подавитесь случайно!
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Новинка дня - а хто ще кромє МИ з Бєнєй і Пінчуком? Президент сказа ми усі президенти , президент сказав він Нелох - ми усі Нелохи... Він хлопцю на фронті знову жалівся, що його кричалкою про ***** обіжалі... Ситуація вправлена - Маріуполь його зустрічав пісенькою про Нелоха... Слова Нелоха музика народна . От Янукович в Ростові жалівся, що його розвели як Лоха... Зеленський себе поставив вище Лоха яника - добре,на кого тепер жалітись ... Вероьвку на сцену 95-го з цією пісенькою...
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ну ок, фонд есть, а сколько там денег в этом фонде? аа, и кто там доноры или меценаты, что то есть подозрение - зебилята будет и донорами и меценатами этого фонда и банк возмёт только 15-25% за бирократическое поддержание фонда.
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Психолог ДалайЛамы @DarkSoulsFan12

1. Прессмарафон как у Путена-done
2. Встреча с группой актеров в роли учителей как у Путена-done
3. Отряды безумных одиноких матурок, фанаток как у Путена-done
4. Правильно смонтированные фильмы о победах в праймтайм на центральных каналах как у Путена-done
5. Наряние за амфорами-in progress
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Зебил, ты им шуточку сбацал, ну ту, про Украину-порноактрису?
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для кого єтот лох восстанавливает даунбасс ? А может лучше армию восстанавливать?
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он уже сказал, что на армию денег уже нет, кончились.........
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То це так хіба Росія скупить Україну за безцінь.
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Собираем средства на капитальный ремонт провала! Чтобы провал не проваливался!
При поддержке Всемирного банка основан фонд для восстановления и реинтеграции Донбасса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5366
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А в цілому, це схоже на таку собі історію про те, як вийшла дівка за хитрозадого клоуна. І він вирішив зараз розпродати все її майно, щоб показати, який він вдалий бізнесмен. Негарно виглядає, воняє альфонсом і гнусавими жидами. Чи дівка дурна, чи обкурена.
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кормить ,кормильцев Украины квартальщик собралси ,фонда есть монет,не будет ибо какой дурак будет вкладывать монеты в ордло ...которого никто не признал ...?
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