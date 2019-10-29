 Дело экс-главы Апелляционного суда Крыма Чернобука будет рассматривать Печерский райсуд Киева, - прокуратура АРК

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 29 октября 2019 года, Киевский апелляционный суд по результатам рассмотрения ходатайства прокуратуры автономии об определении территориальной подсудности, определил Печерский районный суд г. Киева, как суд, который будет рассматривать обвинительный акт в отношении бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

Напомним, журналисты "Слідство.Info" 3 ноября 2018 года сообщили о задержании бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука. По версии следствия, во время российской спецоперации по оккупации полуострова бывший судья активно сотрудничал с агрессорами. Так, 24 марта 2014 на заседании суда он призвал судей учить законодательство РФ и получать российские паспорта.

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Валерий Чернобук подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") Уголовного кодекса Украины. В прокуратуре сообщили, что экс-главе Апелляционного суда АРК Чернобуку сообщили о подозрении в госизмене еще 11 июля 2018 года.

10 июня подозреваемого в госизмене экс-главу Апелляционного суда Крыма Чернобука освободили из-под стражи.