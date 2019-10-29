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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3498) Золотое (82) разведение сил (1)

 Разведение сил приблизит нормандский саммит, но это не самоцель, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что разведение сил сторон в Золотом приближает проведение встречи лидеров государств Нормандского формата.

Об этом он сказал журналистам после Первого инвестиционного форума в Мариуполе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что Нормандский формат очень сильно приблизили", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что главной целью любого разведения сил является уменьшение количества возможностей для обстрелов.

"Никто не гонится за Нормандским форматом прямо завтра. Нормандский формат - это еще одна возможность. То есть, это несколько таких шагов к тому, чтобы обеспечить реальный режим тишины, не на словах, а реальный", - отметил он.

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Зеленский указал, что украинская сторона идет на разведение сил там, где это возможно. "Где не можем, опасно - там не разводим. Надо говорить о каких-то других шагах. Поэтому все по чуть-чуть", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3156672
 
 
 Топ комментарии
 
Зеля всех убедил, что нет ничего важнее Нормандского саммита. Похоже, что на нем он убьет хуйла.
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Нелох з Хуйлом хоче обговорити економічний пропив?
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дали дебилу в руки булаву и он теперь ею крутит как хочет
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Не пойму,Зеля говорит о разведении, но он же не разводит, а отступает в одностороннем порядке. Отступление ради тишины? Это уже смешно, 95 квартал.Так можно до Ужгорода отступать для тишины.
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20 октября, 2016

Участники встречи "Нормандской четверки" предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области, сообщил президент Украины Петр Порошенко по результатам встречи, завершившейся в Берлине в ночь на четверг, 20 октября.
"Договорились о том, что мы после завершения развода войск на трех предварительных участках, имеются в виду Золотое, Петровское и Станица Луганская, там должны быть установлены постоянно действующие, 24/7, мониторинговые посты ОБСЕ, после чего мы начнем переговоры по следующим 4 местам для разведения", - сказал Порошенко на пресс-конференции в Берлине.
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Ну и что? Обое рябое, одинаковые близнецы.
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что первый начал , второй не имеет права отказаться. международные обязательства. ладно если там одну рашку кинуть- не грех. а вот перед Германией и Францией как отдуваться за невыполнение?
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Задача любой власти не лизать зады другим государствам, а отстаивать свои интересы.)
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выполнение взятых обязательств отличаешь от лизания зада ? нет? тогда тебе тут не место
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не було встановлено постів ОБСЄ через постійні обстріли ***** нашої території, підконтрольної українській владі. Там, де небезпечно - ОБСЄ не стоїть. Це для них принципово.

Далі - що? А Петро в односторонньому порядку, в порядку капітуляції, без бою нічого не здавав!
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Нелох з ****** хоче обговорити економічний пропив?
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кто бы Зедебилу "прическу головы вместе с волосами" сделал машинкой месье Гильотина..
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а тимчасом ціль потихеньку

Yosyp‏ @YosypTar

На РБК:
"...Киев готов к «пакетному» решению, включая прямые закупки российского газа и мировое соглашение по судебному спору".
Зе злив рішення морського трибуналу, зливає й рішення Стокгольмського арбітражу.
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дали дебилу в руки булаву и он теперь ею крутит как хочет
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Зеля всех убедил, что нет ничего важнее Нормандского саммита. Похоже, что на нем он убьет *****.
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А почему не комментирует слова девочки Кучмы ? Они с Кучмой что из космоса вещают? Ну в первый раз проскочил и сейчас хочет ...
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опять как перед выборами - учителям не ОН обещал, о тарифах не ОН говорил...
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И как отведение ВСУ может помешать обмтрелам?
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В том то и дело.
Думать что может прекратить обстрелы отведение ВСУ только тот кто верит в то что ВСУ специально провоцируют сепаров на ответку и поэтому обстрелы не прекращаются.
По странному стечению в это верит президент Украины.
Вообще он верит во все что в кремле говорят?
Его даже не смущает вчерашний обстрел Золотого 4?
Наверное слишком много вопросов.
Сложно поверить что человек может быть таким недалеким....
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ні, це вірно лише для тих, хто не прогинається. Для прикладу - для Пороха.
Бо є ще інший спосіб замиритись: капітулювати. Що характерно для зебілів. Вони розраховують "сойтись где-то посредине"... напевне, що Дніпра. Чи, може, Збруча?
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Разведение сил приблизит нормандский саммит, но это не самоцель, - Зеленский - Цензор.НЕТ 124"Слугу народа" уличили в признании террористов "ЛНР": в сети разгорелся скандал.Народний депутат України від президентської партії "Слуга народу" Юрій Камельчук спровокував у мережі грандіозний скандал. Він спалахнув після допису політика, в якому він визнав підконтрольних Росії терористів "ЛНР" стороною конфлікту на Донбасі.
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Вов, а Епифания слабо поздравить и верующих ПЦУ? Громко с милой актерской улыбкой потроллить Пуйла ?
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Він уже український народ потролив . А Пуйла..., ну ще пробачатись прийдеться як з Кадировим...
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это приблизило твою поезду на ростов зеЛя
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Ну вы поняли. Чтобы на нормандском формате снять один пункт, находчивый Зештанмаер выполнил одно из требований ***** еще до переговоров. Я даже не хочу знать что оно на самих переговорах подпишет. Лучше етого не допустить.
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Уже зараз видно що життя українців кращим не стане з таким президентом.
Його обіцянки посадити тих хто краде державні гроші - брехня.
Знизити ціни на комунальні послуги - брехня.
Зростання економіки на 40 процентів - це також брехня, якою годують в російських ЗМІ росіян.
Зарплатня учителям 4.000 євро, чи долярів - брехня !
Він уже пів року при владі і нічого не змінив на краще, хоча можна було б....
Думаю що не довго він протримається на своїй посаді. Український народ заслуговує на кращого президента, ніж цей клоун.
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Не робіть собі нерви,мадам. Бєня вам нову куклу покаже, кращу, бо ви ж заслуговуєте на кращу
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73/43%зебіли, хто з вас мені скаже, хто назове хоч один крок назустріч миру з боку *****? Наш ***** робитть кроки: здає територію ворогу... Що назустріч робить велике *****? Які свої війська він відводить? Яких, хоча би заручників/полонених він відпускає? Може припиняє будівництво обхідних газопроводів? Може, віддає бабло за рішенням міжнародних суддів (Лондрнського, Стокгольмського, Гамбургського, Гааззського, Парижського, інших)?? Може, відпускає "засуджених" кримських татар в Криму?
Чим ***** йде назустріч Україні?
А, якщо не йде - напуя здавати йому свої території? Напуя оця капітуляція?
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Йде на зустріч бєні і прочім баригам. Україна тут причім?
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Невозможно объяснить рабам московии что московия враг. Рабы соскучились за хозяином. Потому и выбрали себе презика который готов сдать Украину и память о погибших героев ради встречи с главным рабовладельцем.
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ЗЕ любит брать всех на слабо. Ты мол Филатов мост не достроишь - увольняйся.

А сам то ЗЕ сцыкло на слабо не идет. А хотелось бы услышать - Если сепары зайдут хотя бы в одно село с которого выведены войска, тогда уволюсь.

Легко рисковать людскими жизнями, а самому даже не задумываться о собственной ответственности. Как то по-скотски выходит.

Гей, зе-боты уверенные в святости ЗЕ призовите его дать обещание уволится. Или и сами ему не верите?
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Зеленое ЧМО!!! Если ты с Нормандского формата привезешь капитуляцию Украины! Домой лучше не возвращаться. а сразу ехать в Ростов к Легитимному!!
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Не ма слів, по трохи, по трохи, це як розуміть? Це щоб українці більше мучились?
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В былые времена армии не разводились, а сходились на расстояние удара саблей.
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