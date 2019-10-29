 Разведение сил приблизит нормандский саммит, но это не самоцель, - Зеленский

Об этом он сказал журналистам после Первого инвестиционного форума в Мариуполе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я думаю, что Нормандский формат очень сильно приблизили", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что главной целью любого разведения сил является уменьшение количества возможностей для обстрелов.
"Никто не гонится за Нормандским форматом прямо завтра. Нормандский формат - это еще одна возможность. То есть, это несколько таких шагов к тому, чтобы обеспечить реальный режим тишины, не на словах, а реальный", - отметил он.
Читайте также: Это ошибка, - Вакарчук о разведении сил и средств в Золотом
Зеленский указал, что украинская сторона идет на разведение сил там, где это возможно. "Где не можем, опасно - там не разводим. Надо говорить о каких-то других шагах. Поэтому все по чуть-чуть", - сказал он.
Участники встречи "Нормандской четверки" предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области, сообщил президент Украины Петр Порошенко по результатам встречи, завершившейся в Берлине в ночь на четверг, 20 октября.
"Договорились о том, что мы после завершения развода войск на трех предварительных участках, имеются в виду Золотое, Петровское и Станица Луганская, там должны быть установлены постоянно действующие, 24/7, мониторинговые посты ОБСЕ, после чего мы начнем переговоры по следующим 4 местам для разведения", - сказал Порошенко на пресс-конференции в Берлине.
Далі - що? А Петро в односторонньому порядку, в порядку капітуляції, без бою нічого не здавав!
Yosyp @YosypTar
На РБК:
"...Киев готов к «пакетному» решению, включая прямые закупки российского газа и мировое соглашение по судебному спору".
Зе злив рішення морського трибуналу, зливає й рішення Стокгольмського арбітражу.
Думать что может прекратить обстрелы отведение ВСУ только тот кто верит в то что ВСУ специально провоцируют сепаров на ответку и поэтому обстрелы не прекращаются.
По странному стечению в это верит президент Украины.
Вообще он верит во все что в кремле говорят?
Его даже не смущает вчерашний обстрел Золотого 4?
Наверное слишком много вопросов.
Сложно поверить что человек может быть таким недалеким....
Бо є ще інший спосіб замиритись: капітулювати. Що характерно для зебілів. Вони розраховують "сойтись где-то посредине"... напевне, що Дніпра. Чи, може, Збруча?
Його обіцянки посадити тих хто краде державні гроші - брехня.
Знизити ціни на комунальні послуги - брехня.
Зростання економіки на 40 процентів - це також брехня, якою годують в російських ЗМІ росіян.
Зарплатня учителям 4.000 євро, чи долярів - брехня !
Він уже пів року при владі і нічого не змінив на краще, хоча можна було б....
Думаю що не довго він протримається на своїй посаді. Український народ заслуговує на кращого президента, ніж цей клоун.
Чим ***** йде назустріч Україні?
А, якщо не йде - напуя здавати йому свої території? Напуя оця капітуляція?
А сам то ЗЕ сцыкло на слабо не идет. А хотелось бы услышать - Если сепары зайдут хотя бы в одно село с которого выведены войска, тогда уволюсь.
Легко рисковать людскими жизнями, а самому даже не задумываться о собственной ответственности. Как то по-скотски выходит.
Гей, зе-боты уверенные в святости ЗЕ призовите его дать обещание уволится. Или и сами ему не верите?