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 Политика Украины
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Все про:Вакарчук (266) Золотое (82) Голос партия (89) разведение сил (1)

 Это ошибка, - Вакарчук о разведении сил и средств в Золотом

В ситуации, когда враг обстреливает украинские позиции, отвод войск недопустим. Этот шаг не дает ничего, кроме выполнения Минских соглашений, которые давно устарели и не имеют никакого значения.

Об этом заявил лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Еще утром мы читали сообщение штаба ООС об обстреле со стороны врага, а уже в обед слышим заявления об отводе. Такие действия президента и его команды являются ошибкой, нельзя идти ни на какие разведения войск, пока режим тишины не обеспечен. Отвод войск как таковой не дает ничего, кроме выполнения Минских договоренностей, которые давно устарели и не имеют никакого значения. Односторонние шаги по их выполнению не приведут ни к победе, ни к миру", - заявил Вакарчук.

Политик считает, что следует отходить от зафиксированных 5 лет назад Минских договоренностей, ведь каждая из сторон тогдашних переговоров трактует их по-своему.

Читайте на Цензор.НЕТ: Золотое-4 не является участком разведения, на участках разведения обстрелов не было, - командующий ООС Кравченко

"Цель России очевидна - она ​​хочет, чтобы Украина оказалась в как можно более сложной ситуации: политической, экономической, социальной. Франция и Германия хотят как можно быстрее закончить конфликт. А для Украины важны наши условия. Первое - безопасность граждан. Всех. В том числе на линии разведения. Второе - понимать, каким образом политически восстановить контроль над этой территорией", - сказано в сообщении.

"Именно поэтому вместо односторонних шагов по разведению войск нам необходима четкая стратегия линии поведения. Восстановление контроля над Донбассом и Крымом должно быть по четкому плану, по украинским условиям ", - подчеркнул Вакарчук.

Также на Цензор.НЕТ: Террористы согласились открыть в Золотом КПВВ, - глава Луганской ОГА Гайдай

Для написания таких условиях партия "Голос" инициировала создание временной специальной парламентской комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3156671
 
   
 Топ комментарии
 
это не ошибка, это государственная измена.
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Это не ошибка. Это предательство. Тот кто думает что #нелох просто неопытный - ошибается. он предатель.
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В ситуации, когда враг обстреливает украинские позиции, отвод войск недопустим.

Та тебе ж объясняют - враг из правильного места обстреливает. Это ошибка, - Вакарчук о разведении сил и средств в Золотом - Цензор.НЕТ 4698
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это не ошибка, это государственная измена.
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всё они знают. боты гадят стране сознательно и за деньги.
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«Олена Монова
3 год ·

Несколько раз порывалась написать что-то по поводу сегодняшних событий, так и не написала.
Мне на вас даже буквы тратить впадлу, манкурти ******. Когда-нибудь потомки поссут в ваши пустые глазницы.»
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точно. это про порохоботов.
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в Золотом остается НГУ и полиция. кто этого не знает -тот лошара
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Твоя полиция в крыму из 11000 личного состава...не изменили присяге 500человек...остальные перешли на сторону россии.
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так это ж другая . реформированая петей. или ты не веришь в петины реформы?
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вопрос не в Золотом, вопрос в капитуляции и сдаче земли Украины. Вопрос в гос.измене.
так что пшло нах, писюн...
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Голос із Пєтіної дупи -нова пісня Вакарчука))ПЕТЕраст-Вакарчук-Парашен-чук-Вакарчу-шенко відкрито підтримав гідранта!!. У нього був шанс і навіть два. Першого разу він втік, а другого злився. Співай пісні Славко.в своей партии "ГАВ-нюки"-парашенка Славик засунь свой голос себе в 5-ть процентов!!
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Выходит, что ваш Свиночолый гетьман Поросенко - государственный изменник?

20 октября, 2016

Участники встречи "Нормандской четверки" предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области, сообщил президент Украины Петр Порошенко по результатам встречи, завершившейся в Берлине в ночь на четверг, 20 октября.
"Договорились о том, что мы после завершения развода войск на трех предварительных участках, имеются в виду Золотое, Петровское и Станица Луганская, там должны быть установлены постоянно действующие, 24/7, мониторинговые посты ОБСЕ, после чего мы начнем переговоры по следующим 4 местам для разведения", - сказал Порошенко на пресс-конференции в Берлине.

Смотри, поросяковец, не перепутай - где зрада, а где перемога.
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Придурку, подивись який це рік. Зараз не 2016, а майже 2020-й.
Те, що було доцільно тоді, причому тільки на словах, а не в реальності, зелена шмаркля прийнялась виконувати з наполегливістю ідіота, зливаючи українські позиції.
Причому навіть не мінські домовленності, а якусь формулу кремлєшльондри штайнмайєра, а насправді пуйла-лаврова, формулу по вштовхуванню ракових пухлин дЫр в тіло України на умовах обісРашки, без зобов'язань зі сторони рашистів, те, на що при Порошенко ніхто не погоджувався. Йди проспись, вбоге.
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Именно, безмозглое животное, такого ответа я и ожидал. )))
Двуличное свинячье отродье как всегда начнет придумывать отмазки. Точно так же как ваш убогий жирный лидер, который в 2016 пел одну песню, а через 3 года "решительно осуждает и заклыкает власть" отказаться делать то же, что делал сам.
А тупая орава ботов и дегенератов тут же начинает за ним повторять. Некоторые даже не помнят что это жирное синее тело делало вчера, память как у рыбки. Це помилка, - Вакарчук про розведення сил і засобів у Золотому - Цензор.НЕТ 910
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Святослав!Поешь ты вообще то лучше!.Если будет конструктив-предлагай. Спасибо что не пошел в президенты!
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У певцов в голове резонатор.
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Да уж, какая может быть ошибка. Это очевидное преступление и Вакарчук должен был бы как честный гражданин подать в суд на Зеленского, потому что его "ошибки" могут дорого стоить Украине и украинцам.
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Хватит о себе да о себе. Все знают что ты бот.
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нет. это не я о себе, это ты о себе. я идейный антибот. а ты - бот.
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Хіба можна вважаи помилкою зумисні дії ?
От вчепився в ті нормандські перемовини, наче фетіш якийсь..
А що вони нам дадуть ?
Рашка чимось поступиться, чи ми капітуляцію підпишемо ?
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В ситуации, когда враг обстреливает украинские позиции, отвод войск недопустим.

Та тебе ж объясняют - враг из правильного места обстреливает.
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Не надо было сраться в памперс когда « янелохи» выдвигались № президенты, был реальный шанс, теперь жд5м трагиком5ддии и счастливых лиц совкодрочеров и ватопите4ов
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Соевая подстилка что то тяфкнула.
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OBZ===organizacuia bor''bu so zlom///////////////////////////////////// GOSPODIN VAKARCHUK PRAV===NEDOPUSTIMO RAZVODIT'' VOISKA PRI PRODOLSHENII OBSTRELOV UKRAINU KREMLEVSKUMI LUGANDONSKIMI PUTINSKIMI BANDITSKIMI NAEMNIKAMI...........LOGICHESKI RASSUSHDAIA===SEICHAS PUTINU V 2019 GODU MIR NE NUSHEN A V 2024 =IZBIRATEL''NOM GODU= MIR MOSHET STAT'' NEOBXODIM POVUSHAIA REITING KREMLEVSKOGO DUSHEGUBNOGO FIURERA.........=======DLIA VAS UKRAINTSU I ROSSIIANE MIR===ETO SAMOE VASHNOE DOSTISHENIE PRI PUTINSKOM IZUVERSKOM PRESTUPNOM ANTISLAVIANSKOM UPRAVLENII..........==========ROSSIIANE===VU VOSTANOVITE S OGROMNUM UDOVOL''STVIEM V SVOE VREMIA UKRAINU MOLDOVU GRUZIIU I AZERBAIDSHAN POTOMU CHTO NEOBXODIMO VSESTORONNE SOVERSHENSTVOVAT''SIA A NE NAXODIT''SIA POD VLAST''IU OLIGARXICHESKIX TSAR''KOV STALKIVAIUSHIX LBAMI NARODU ODNOVREMENNO VOROVITO I SHADNO OBOGASHAIAS'' UDERSHUVAIA PRESTUPNUIU DIKTATURU...........=========ROSSIIANE===SVERGAITE PUTINA===2=VTOROGO GITLERA........PUTIN===ETO IDIOT.........
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каракулями не пиши купи себе нормальную клаву, село!
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Что за набор слов, что нет украинских или русских букв.
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презИдент зеленский - это главная ошибка населения Украины. а все остальное - следствие этой ошибки
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А вот мне подсказывает интуиция, что автоматно-пулеметно-снайперская война может закончиться только разведением, это как два козла на узком мосту, ни тактики, ни стратегии... уперлись и все.
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А тебе не подсказывает логика что если хоть одной из сторон хочется воевать то они найдут способ сблизиться и убить противника? А как известно, чем шире серая зона тем больше маневра для ДРГ врага, а для арты и минометов вообще нет преграды. Даже наоборот некоторое удаление между сторонами дает ложное впечатление беспечности что приводит к большим жертвам.
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А для чего тогда штаб операции с немалыми зарплатами? По общению с теми кто там был по мобилизации, нах они нужны (те кто на неподконтрольной, горе патриоты)... через столько времени после реальных столкновений у нас вариантов нет, как заморозить это все. Либо возврат границы на каких-то условиях.
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Это не ошибка. Это предательство. Тот кто думает что #нелох просто неопытный - ошибается. он предатель.
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Нужно просто устроить там концерт. Музыка лечит раны!
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Славик исправь ошибку, собрал всё фракцию и на передовую.
А то почему то єто ошибка только для тех кто в 600 км от фронта.
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OBZ===organizacuia bor''bu so zlom/////////////////////////////
========UVASHAEMUE UKRAINTSU===ESLI LIUBOI LIDER NE TREBUET 1========VVEDENIIA TOTAL''NOGO GOS=FINANSIROVANIIA POLIT=SIL ISKLIUCHITEL''NO GUMANISTICHESKOI ANTIDESTRUKTIVISTKOI NAPRAVLENNOSTI........NE TREBUET 2========VVEDENIIA VSEGO 2=DVUX NALOGOV 5=TI PROTSENTNOGO NALOGA S PRODASH A TAKSHE 10=20=30=40=50 PROTSENTNOGO NALOGA S PRIBULI MALOGO SREDNEGO I KRUPNOGO BIZNESA........NE TREBUET 3======SOZDANIIA MOSHNOGO INVESTITSUONNOGO GOS=KAPITALA KONTROLIRUEMOGO GRASHDANSKIM OBSHESTVOM RAZVIVAIUSHIM NA PUBLICHNOI CHESTNOI ANTIKORRUPTSUONNOI OSNOVE VSE SFERU SHUZNEDEIATEL''NOSTI TO PERED VAMI UKRAINTSU NAXODITSIA PUTINIST OLIGARX LIBO PRIXVOSTEN'' OLIGARXATA A TAKSHE KOLONIAL''NAIA MARIONETKA ZAPADNUX I VOSTOCHNUX NUVORISHEI SBEREGAIUSHIX DESHEVUE BESPRAVNUE RABOCHIE RUKI V SLAVIANSKOM AZIATSKOM AFRIKANSKOM I LATINSKOM REGIONAX.........TAKSHE NEOBXODIMO RAZVIVAT'' CHELOVEKOLIUBIVOE IDENTICHNOE ANTINATSUONALISTICHESKOE UKRAINSTVO I V LIUBOI PROGRESSIVNOI STRANE DOLSHNU BUT'' DOSTIGNUTU PODOBNUE BLAGORODNUE TSUVILIZATSUONNO OPREDELIAIUSHIE USTOI.........========UKRAINTSU===SOZDAVAITE DEMOKRATICHESKUIU KAPITALISTICHESKUIU
CHELOVECHNUIU UKRAINU.......OCHISHAITE SVOIU RODINU OT DESTRUKTIVNOI POLIT=GRIAZI......
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А ты только скавчать умеешь?
Ну сделай что нибудь или ты для красоты?
А в данном случае, и умным и красивым хочешь остаться........
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OBZ===organizacuia bor''bu so zlom////////////////////////////// У Путина назвали новые условия для встречи в нормандском формате.........DOVERIE K LIKVIDATORU SLAVIANSKOGO MIRA PUTINU 0=NULEVOE.......TAKOE VPECHETLENIE CHTO PUTIN RABOTAET NA =NORMANDSKII FORMAT= NA SAMU VSTRECHU RADI VSTRECHI NO NE NA MIR..........TSUNIZM I LSHUVOST'' PUTINA OPIRAIUTSIA NA IAKOBU BESKONTROL''NUX I ABSOLIUTNO NEZAVISIMUX BOEVIKOV =LDNR= SPOSOBNUX NACHAT'' STRELIAT'' V LIUBOI NEPREDSKAZUEMUI MOMENT.......NA SAMOM DELE PUTIN TOTAL''NO UPRAVLIAET KAK =LDNR= TAK I =PUTINSKIM KRUMOM= ADSKIMI PRESTUPNUMI OBRAZOVANIIAMI..........KAK SHE CHUDOVISHNO OSHUBSIA EL''TSUN NAZNACHIV PUTINISTICHESKUIU MRAZ'' SVOIM PREEMNIKOM RASCHLENIAIUSHIM STRANU A TAKSHE *************** NARODU EXS=USSR A ROSSIISKII NAROD===ETO OGRABLENNOE BEDNOE BESPRAVNOE =PUSHECHNOE MIASO= DLIA LIUDOEDA PUTINA..........=======MIR PUTIN===ETO PODVEDENIE ITOGOV TVOEI SMERTODEIATEL''NOSTI PUTINISTICHESKII SADISTKII OTMOROZOK.......100=STO PROTSENTOV V UKRAINE NASTUPIT STABIL''NUI MIR NO SKOL''KO LIUDEI BUDET UNICHTOSHENO DO NASTUPLENIIA ETOGO MIRA ZNAESH'' TOL''KO TU PUTINISTICHESKOE RASHUSTKOE SUSHESTVO===SAMUI OPASNUI PRESTUPNIK 21 STOLETIIA.......
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"Политик" Вакарчук не знает разве, что о Крыме уже никто не вспоминает
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Оу, горлопан-генералисимус пропел. Интересно, где военному делу обучался?
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а тимчасом потихеньку

Yosyp‏ @YosypTar

На РБК:
"...Киев готов к «пакетному» решению, включая прямые закупки российского газа и мировое соглашение по судебному спору".
Зе злив рішення морського трибуналу, зливає й рішення Стокгольмського арбітражу.
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Все высунулись из своих нор, перднули и залезли обратно. А ***** уже наполовину залез в Украину и дербанит с помощью своих вассалов.
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А где в Минских соглашения про развод войск? Объясните поэту, что там такого нет, и даже наоборот, Дебальцево должны освободить от бурятов.
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Так ето не минские договоренности. Ето всего лишь ***** дал Зелупе домашнее задание, только ради возможной встрече. А на самой встрече Зелупу нагнут раком и по полной отялозят что ему прямо оттуда лучше на Ростов сразу ехать
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Коли вже мамки та дружини загиблих та покалічених вийдуть на майдан і тих хто зараз в зоні вогню! Та різним Вакарчукам баньки повидирають. За все життя нічого не зробило, кроми як владним вилизувати те що нижче спини, жило як кіт в маслі. Тепер коли в державі війна, економіка стоїть на колінах воно береться повчати.
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И это все???? Ошибка???? Импотент гребанный!!! Куда ты полез??? Идиот, тебя использовали чтобы ЕС Пороха прокатить!!! Если бы не твои "Голоса"!!! То ЕС с волонтерами типа Федины и военными типа Завадского получили бы 20%!!! Особенно на мажоритарке в Западной Украине!!! Импотент места в Раде получил толку ноль!!!
Я может чего то не понимаю почему молчит Богема(Шараскин)? Это пока мне не понятно! Он то точно не импотент!!!
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OBZ===organizacuia bor''bu so zlom///////////////////////////////////// GOSPODIN VAKARCHUK PRAV===NEDOPUSTIMO RAZVODIT'' VOISKA PRI PRODOLSHENII OBSTRELOV UKRAINU KREMLEVSKUMI LUGANDONSKIMI PUTINSKIMI BANDITSKIMI NAEMNIKAMI...........LOGICHESKI RASSUSHDAIA===SEICHAS PUTINU V 2019 GODU MIR NE NUSHEN A V 2024 =IZBIRATEL''NOM GODU= MIR MOSHET STAT'' NEOBXODIM POVUSHAIA REITING KREMLEVSKOGO DUSHEGUBNOGO FIURERA.........=======DLIA VAS UKRAINTSU I ROSSIIANE MIR===ETO SAMOE VASHNOE DOSTISHENIE PRI PUTINSKOM IZUVERSKOM PRESTUPNOM ANTISLAVIANSKOM UPRAVLENII..........==========ROSSIIANE===VU VOSTANOVITE S OGROMNUM UDOVOL''STVIEM V SVOE VREMIA UKRAINU MOLDOVU GRUZIIU I AZERBAIDSHAN POTOMU CHTO NEOBXODIMO VSESTORONNE SOVERSHENSTVOVAT''SIA A NE NAXODIT''SIA POD VLAST''IU OLIGARXICHESKIX TSAR''KOV STALKIVAIUSHIX LBAMI NARODU ODNOVREMENNO VOROVITO I SHADNO OBOGASHAIAS'' UDERSHUVAIA PRESTUPNUIU DIKTATURU...........=========ROSSIIANE===SVERGAITE PUTINA===2=VTOROGO GITLERA........PUTIN===ETO IDIOT.....
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Вот и голос из унитаза порошенко подал сигнал и обозначил реакцию своего патрона
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OBZ===organizacuia bor''bu so zlom///////////////////////////////////// Суд Брюсселя відклав рішення про екстрадицію Пучдемона до 16 грудня..........PRESTUPNIK PUCHDEMON NAXODIAS'' V BRIUSSELE *********** SVOIM PRISUTSTVIEM ETOT GOROD PROGRESSIVNUI VSEOB''EDINIAIUSHII VSERAZVIVAIUSHII DEMOKRATICHESKII GUMANISTICHESKII POTENTSUAL KOTOROGO OGROMEN........SEPARATIST TERRORIST NATSUONALIST RAZRUSHUTEL'' ISPANII PUCHDEMON OBIAZAN PREDSTAT'' PERED MADRIDSKIM SPRAVEDLIVUM SUROVUM SUDOM.........DEIATEL''NOST'' OPPOZITSUONNUX POLITIKOV NE DOLSHNA ZATRAGIVAT'' TERRITORIAL''NUE ANTINATSUONALISTICHESKIE GUMANISTICHESKIE DEMOKRATICHESKIE ANTIDESTRUKTIVISTKIE USTOI..........CHELOVECHESTVO DOLSHNO STANOVITSIA EDINUM RESHAIA TERRITORIAL''NUE NATSUONAL''NUE MILITARISTICHESKIE POLITICHESKIE EKONOMICHESKIE RELIGIOZNUE PROBLEMU.......PUTIN PUCHDEMON TORRA DOLSHNU BUT'' OSUSHDENU POSHUZNENNO KAK OSOBOOPASNUE PRESTUPNUE AGENTU DEIATEL''NOST'' KOTORUX NESOVMESTIMA S DOSTISHENIEM ELEMENTARNOI STABIL''NOSTI V KOTOROI OSTRO NUSHDAETSIA CHELOVECHESKAIA TSUVILIZATSUIA.........
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OBZ===organizacuia bor''bu so zlom/////////////////////////////
========UVASHAEMUE UKRAINTSU===ESLI LIUBOI LIDER NE TREBUET 1========VVEDENIIA TOTAL''NOGO GOS=FINANSIROVANIIA POLIT=SIL ISKLIUCHITEL''NO GUMANISTICHESKOI ANTIDESTRUKTIVISTKOI NAPRAVLENNOSTI........NE TREBUET 2========VVEDENIIA VSEGO 2=DVUX NALOGOV 5=TI PROTSENTNOGO NALOGA S PRODASH A TAKSHE 10=20=30=40=50 PROTSENTNOGO NALOGA S PRIBULI MALOGO SREDNEGO I KRUPNOGO BIZNESA........NE TREBUET 3======SOZDANIIA MOSHNOGO INVESTITSUONNOGO GOS=KAPITALA KONTROLIRUEMOGO GRASHDANSKIM OBSHESTVOM RAZVIVAIUSHIM NA PUBLICHNOI CHESTNOI ANTIKORRUPTSUONNOI OSNOVE VSE SFERU SHUZNEDEIATEL''NOSTI TO PERED VAMI UKRAINTSU NAXODITSIA PUTINIST OLIGARX LIBO PRIXVOSTEN'' OLIGARXATA A TAKSHE KOLONIAL''NAIA MARIONETKA ZAPADNUX I VOSTOCHNUX NUVORISHEI SBEREGAIUSHIX DESHEVUE BESPRAVNUE RABOCHIE RUKI V SLAVIANSKOM AZIATSKOM AFRIKANSKOM I LATINSKOM REGIONAX.........TAKSHE NEOBXODIMO RAZVIVAT'' CHELOVEKOLIUBIVOE IDENTICHNOE ANTINATSUONALISTICHESKOE UKRAINSTVO I V LIUBOI PROGRESSIVNOI STRANE DOLSHNU BUT'' DOSTIGNUTU PODOBNUE BLAGORODNUE TSUVILIZATSUONNO OPREDELIAIUSHIE USTOI.........========UKRAINTSU===SOZDAVAITE DEMOKRATICHESKUIU KAPITALISTICHESKUIU
CHELOVECHNUIU UKRAINU.......OCHISHAITE SVOIU RODINU OT DESTRUKTIVNOI POLIT=GRIAZI......
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= SPOSOBNUX NACHAT'' STRELIAT'' V LIUBOI NEPREDSKAZUEMUI MOMENT.......NA SAMOM DELE PUTIN TOTAL''NO UPRAVLIAET KAK =LDNR= TAK I =PUTINSKIM KRUMOM= ADSKIMI PRESTUPNUMI OBRAZOVANIIAMI..........KAK SHE CHUDOVISHNO OSHUBSIA EL''TSUN NAZNACHIV PUTINISTICHESKUIU MRAZ'' SVOIM PREEMNIKOM RASCHLENIAIUSHIM STRANU A TAKSHE *************** NARODU EXS=USSR A ROSSIISKII NAROD===ETO OGRABLENNOE BEDNOE BESPRAVNOE =PUSHECHNOE MIASO= DLIA LIUDOEDA PUTINA..........=======MIR PUTIN===ETO PODVEDENIE ITOGOV TVOEI SMERTODEIATEL''NOSTI PUTINISTICHESKII SADISTKII OTMOROZOK.......100=STO PROTSENTOV V UKRAINE NASTUPIT STABIL''NUI MIR NO SKOL''KO LIUDEI BUDET UNICHTOSHENO DO NASTUPLENIIA ETOGO MIRA ZNAESH'' TOL''KO TU PUTINISTICHESKOE RASHUSTKOE SUSHESTVO===SAMUI OPASNUI PRESTUPNIK 21 STOLETIIA.......


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OBZ===organizacuia bor''bu so zlom////////////////////////////// У Путина назвали новые условия для встречи в нормандском формате.........DOVERIE K LIKVIDATORU SLAVIANSKOGO MIRA PUTINU 0=NULEVOE.......TAKOE VPECHETLENIE CHTO PUTIN RABOTAET NA =NORMANDSKII FORMAT= NA SAMU VSTRECHU RADI VSTRECHI NO NE NA MIR..........TSUNIZM I LSHUVOST'' PUTINA OPIRAIUTSIA NA IAKOBU BESKONTROL''NUX I ABSOLIUTNO NEZAVISIMUX BOEVIKOV =LDNR= SPOSOBNUX NACHAT'' STRELIAT'' V LIUBOI NEPREDSKAZUEMUI MOMENT.......NA SAMOM DELE PUTIN TOTAL''NO UPRAVLIAET KAK =LDNR= TAK I =PUTINSKIM KRUMOM= ADSKIMI PRESTUPNUMI OBRAZOVANIIAMI..........KAK SHE CHUDOVISHNO OSHUBSIA EL''TSUN NAZNACHIV PUTINISTICHESKUIU MRAZ'' SVOIM PREEMNIKOM RASCHLENIAIUSHIM STRANU A TAKSHE *************** NARODU EXS=USSR A ROSSIISKII NAROD===ETO OGRABLENNOE BEDNOE BESPRAVNOE =PUSHECHNOE MIASO= DLIA LIUDOEDA PUTINA..........=======MIR PUTIN===ETO PODVEDENIE ITOGOV TVOEI SMERTODEIATEL''NOSTI PUTINISTICHESKII SADISTKII OTMOROZOK.......100=STO PROTSENTOV V UKRAINE NASTUPIT STABIL''NUI MIR NO SKOL''KO LIUDEI BUDET UNICHTOSHENO DO NASTUPLENIIA ETOGO MIRA ZNAESH'' TOL''KO TU PUTINISTICHESKOE RASHUSTKOE SUSHESTVO===SAMUI OPASNUI PRESTUPNIK 21 STOLETIIA.......
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Ещё один не знает, что за невыполнение МС на РФ наложены и продлеваются санкции. И отвод войск - это не МС - это путинские хотелки. Отведение тяжёлых вооружений и отвод войск - это "две большие разницы".
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Це помилка, - Вакарчук про розведення сил і засобів у Золотому - Цензор.НЕТ 4178

Дмитро Ярош

"Зараз в голові декілька думок:
- не сприймаю екзальтаціії, паніки, хамства, фальші;
- думка людей, які після багатьох років війни з Росією стоять на проросійських позиціях, мене геть не цікавить; «по Росії ностальгія - чемодан, вокзал, Росія...» Бидлу - бидляче. Іншого не буде...
- сьогоднішня поведінка влади, у більшості, ідентична діям влади минулої; деколи здається, що влада Зеленського - це реінкарнація влади Порошенка;
- разом зі своїми побратимами, неодноразово висловлював готовність до конструктивної державницької співпраці з існуючою владою; «надія вмирає останньою»...
- у випадку зради владою нашої Держави, готовий до Повстання; хоч дуже не хочеться...
- Україні вкрай потрібний об'єднаний, державницько-патріотичний, понадпартійний Рух; без такого об'єднання - наша Держава приречена на силове протистояння;
- не сприймаю, коли патріоти з різних громадсько-політичних середовищ гризуться між собою та роблять один з одного ворогів; Геть чвари! Хай живе Україна!
- серед так званих «Слуг народу» значна кількість Патріотів України, але й ворожого елементу там достатньо. Сподіваюсь, що природний процес відділення «зерен від полови» пройде найближчим часом і не все буде так погано, як вимальовується, для цієї «партії».
- військові, працівники СБУ, МВС, СЗР , антикорупційних органів не мають виконувати злочинних наказів, котрі протирічать Закону Божому, Національним інтересам українського народу та Конституції Украіни; їх виконання є Злочин! Це я про відступ, здачу відвойованих територій, виконання політичних замовлень тощо...
- «золотим фондом» нашої нації є Воїни і Волонтери, які стали на захист Держави. Неповага до них - це зрада українського народу.
І на завершення.
Володимир Зеленський - президент, якому, навіть, по закону лишилося бути на своїй посаді вже на пів-року менше. Мені, справді, дуже хочеться, щоб ті добрі речі про які він говорив і говорить - були реалізовані. Але, іх виконання не має принести в жертву Честь і Гідність украінськоі нації.
Володимире, я вже «замахався» звертатися до тебе (до війни ми спілкувалися на «Ти») в надії почути хоч щось у відповідь. У мене зараз стан людини, яка має прийняти для себе остаточне рішення: «Бути чи не бути»... Нас таких, які зараз приймають рішення - десятки і сотні тисяч.
Врешті, йдеться про долю всього українського народу і нашої державності.
Прошу, почни спілкуватися з тими, хто бачить трошки далі за межу свого «хутора» і готовий на самопожертву заради Нації та Держави.
Слава Україні!
Р.S. Друзі та подруги, вибачте за деяку сумбурність своїх думок!
Накипіло..."
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Дайте Славику ВНИМАТЕЛЬНО прочесть, чего он наварнякал ..
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