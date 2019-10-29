 Это ошибка, - Вакарчук о разведении сил и средств в Золотом

Об этом заявил лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Еще утром мы читали сообщение штаба ООС об обстреле со стороны врага, а уже в обед слышим заявления об отводе. Такие действия президента и его команды являются ошибкой, нельзя идти ни на какие разведения войск, пока режим тишины не обеспечен. Отвод войск как таковой не дает ничего, кроме выполнения Минских договоренностей, которые давно устарели и не имеют никакого значения. Односторонние шаги по их выполнению не приведут ни к победе, ни к миру", - заявил Вакарчук.
Политик считает, что следует отходить от зафиксированных 5 лет назад Минских договоренностей, ведь каждая из сторон тогдашних переговоров трактует их по-своему.
Читайте на Цензор.НЕТ: Золотое-4 не является участком разведения, на участках разведения обстрелов не было, - командующий ООС Кравченко
"Цель России очевидна - она хочет, чтобы Украина оказалась в как можно более сложной ситуации: политической, экономической, социальной. Франция и Германия хотят как можно быстрее закончить конфликт. А для Украины важны наши условия. Первое - безопасность граждан. Всех. В том числе на линии разведения. Второе - понимать, каким образом политически восстановить контроль над этой территорией", - сказано в сообщении.
"Именно поэтому вместо односторонних шагов по разведению войск нам необходима четкая стратегия линии поведения. Восстановление контроля над Донбассом и Крымом должно быть по четкому плану, по украинским условиям ", - подчеркнул Вакарчук.
Также на Цензор.НЕТ: Террористы согласились открыть в Золотом КПВВ, - глава Луганской ОГА Гайдай
Для написания таких условиях партия "Голос" инициировала создание временной специальной парламентской комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности Украины.
3 год ·
Несколько раз порывалась написать что-то по поводу сегодняшних событий, так и не написала.
Мне на вас даже буквы тратить впадлу, манкурти ******. Когда-нибудь потомки поссут в ваши пустые глазницы.»
так что пшло нах, писюн...
20 октября, 2016
Участники встречи "Нормандской четверки" предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области, сообщил президент Украины Петр Порошенко по результатам встречи, завершившейся в Берлине в ночь на четверг, 20 октября.
"Договорились о том, что мы после завершения развода войск на трех предварительных участках, имеются в виду Золотое, Петровское и Станица Луганская, там должны быть установлены постоянно действующие, 24/7, мониторинговые посты ОБСЕ, после чего мы начнем переговоры по следующим 4 местам для разведения", - сказал Порошенко на пресс-конференции в Берлине.
Смотри, поросяковец, не перепутай - где зрада, а где перемога.
Те, що було доцільно тоді, причому тільки на словах, а не в реальності, зелена шмаркля прийнялась виконувати з наполегливістю ідіота, зливаючи українські позиції.
Причому навіть не мінські домовленності, а якусь формулу кремлєшльондри штайнмайєра, а насправді пуйла-лаврова, формулу по вштовхуванню ракових пухлин дЫр в тіло України на умовах обісРашки, без зобов'язань зі сторони рашистів, те, на що при Порошенко ніхто не погоджувався. Йди проспись, вбоге.
Двуличное свинячье отродье как всегда начнет придумывать отмазки. Точно так же как ваш убогий жирный лидер, который в 2016 пел одну песню, а через 3 года "решительно осуждает и заклыкает власть" отказаться делать то же, что делал сам.
А тупая орава ботов и дегенератов тут же начинает за ним повторять. Некоторые даже не помнят что это жирное синее тело делало вчера, память как у рыбки.
От вчепився в ті нормандські перемовини, наче фетіш якийсь..
А що вони нам дадуть ?
Рашка чимось поступиться, чи ми капітуляцію підпишемо ?
Та тебе ж объясняют - враг из правильного места обстреливает.
А то почему то єто ошибка только для тех кто в 600 км от фронта.
========UVASHAEMUE UKRAINTSU===ESLI LIUBOI LIDER NE TREBUET 1========VVEDENIIA TOTAL''NOGO GOS=FINANSIROVANIIA POLIT=SIL ISKLIUCHITEL''NO GUMANISTICHESKOI ANTIDESTRUKTIVISTKOI NAPRAVLENNOSTI........NE TREBUET 2========VVEDENIIA VSEGO 2=DVUX NALOGOV 5=TI PROTSENTNOGO NALOGA S PRODASH A TAKSHE 10=20=30=40=50 PROTSENTNOGO NALOGA S PRIBULI MALOGO SREDNEGO I KRUPNOGO BIZNESA........NE TREBUET 3======SOZDANIIA MOSHNOGO INVESTITSUONNOGO GOS=KAPITALA KONTROLIRUEMOGO GRASHDANSKIM OBSHESTVOM RAZVIVAIUSHIM NA PUBLICHNOI CHESTNOI ANTIKORRUPTSUONNOI OSNOVE VSE SFERU SHUZNEDEIATEL''NOSTI TO PERED VAMI UKRAINTSU NAXODITSIA PUTINIST OLIGARX LIBO PRIXVOSTEN'' OLIGARXATA A TAKSHE KOLONIAL''NAIA MARIONETKA ZAPADNUX I VOSTOCHNUX NUVORISHEI SBEREGAIUSHIX DESHEVUE BESPRAVNUE RABOCHIE RUKI V SLAVIANSKOM AZIATSKOM AFRIKANSKOM I LATINSKOM REGIONAX.........TAKSHE NEOBXODIMO RAZVIVAT'' CHELOVEKOLIUBIVOE IDENTICHNOE ANTINATSUONALISTICHESKOE UKRAINSTVO I V LIUBOI PROGRESSIVNOI STRANE DOLSHNU BUT'' DOSTIGNUTU PODOBNUE BLAGORODNUE TSUVILIZATSUONNO OPREDELIAIUSHIE USTOI.........========UKRAINTSU===SOZDAVAITE DEMOKRATICHESKUIU KAPITALISTICHESKUIU
CHELOVECHNUIU UKRAINU.......OCHISHAITE SVOIU RODINU OT DESTRUKTIVNOI POLIT=GRIAZI......
Ну сделай что нибудь или ты для красоты?
А в данном случае, и умным и красивым хочешь остаться........
Yosyp @YosypTar
На РБК:
"...Киев готов к «пакетному» решению, включая прямые закупки российского газа и мировое соглашение по судебному спору".
Зе злив рішення морського трибуналу, зливає й рішення Стокгольмського арбітражу.
Я может чего то не понимаю почему молчит Богема(Шараскин)? Это пока мне не понятно! Он то точно не импотент!!!
========UVASHAEMUE UKRAINTSU===ESLI LIUBOI LIDER NE TREBUET 1========VVEDENIIA TOTAL''NOGO GOS=FINANSIROVANIIA POLIT=SIL ISKLIUCHITEL''NO GUMANISTICHESKOI ANTIDESTRUKTIVISTKOI NAPRAVLENNOSTI........NE TREBUET 2========VVEDENIIA VSEGO 2=DVUX NALOGOV 5=TI PROTSENTNOGO NALOGA S PRODASH A TAKSHE 10=20=30=40=50 PROTSENTNOGO NALOGA S PRIBULI MALOGO SREDNEGO I KRUPNOGO BIZNESA........NE TREBUET 3======SOZDANIIA MOSHNOGO INVESTITSUONNOGO GOS=KAPITALA KONTROLIRUEMOGO GRASHDANSKIM OBSHESTVOM RAZVIVAIUSHIM NA PUBLICHNOI CHESTNOI ANTIKORRUPTSUONNOI OSNOVE VSE SFERU SHUZNEDEIATEL''NOSTI TO PERED VAMI UKRAINTSU NAXODITSIA PUTINIST OLIGARX LIBO PRIXVOSTEN'' OLIGARXATA A TAKSHE KOLONIAL''NAIA MARIONETKA ZAPADNUX I VOSTOCHNUX NUVORISHEI SBEREGAIUSHIX DESHEVUE BESPRAVNUE RABOCHIE RUKI V SLAVIANSKOM AZIATSKOM AFRIKANSKOM I LATINSKOM REGIONAX.........TAKSHE NEOBXODIMO RAZVIVAT'' CHELOVEKOLIUBIVOE IDENTICHNOE ANTINATSUONALISTICHESKOE UKRAINSTVO I V LIUBOI PROGRESSIVNOI STRANE DOLSHNU BUT'' DOSTIGNUTU PODOBNUE BLAGORODNUE TSUVILIZATSUONNO OPREDELIAIUSHIE USTOI.........========UKRAINTSU===SOZDAVAITE DEMOKRATICHESKUIU KAPITALISTICHESKUIU
CHELOVECHNUIU UKRAINU.......OCHISHAITE SVOIU RODINU OT DESTRUKTIVNOI POLIT=GRIAZI......
Дмитро Ярош
"Зараз в голові декілька думок:
- не сприймаю екзальтаціії, паніки, хамства, фальші;
- думка людей, які після багатьох років війни з Росією стоять на проросійських позиціях, мене геть не цікавить; «по Росії ностальгія - чемодан, вокзал, Росія...» Бидлу - бидляче. Іншого не буде...
- сьогоднішня поведінка влади, у більшості, ідентична діям влади минулої; деколи здається, що влада Зеленського - це реінкарнація влади Порошенка;
- разом зі своїми побратимами, неодноразово висловлював готовність до конструктивної державницької співпраці з існуючою владою; «надія вмирає останньою»...
- у випадку зради владою нашої Держави, готовий до Повстання; хоч дуже не хочеться...
- Україні вкрай потрібний об'єднаний, державницько-патріотичний, понадпартійний Рух; без такого об'єднання - наша Держава приречена на силове протистояння;
- не сприймаю, коли патріоти з різних громадсько-політичних середовищ гризуться між собою та роблять один з одного ворогів; Геть чвари! Хай живе Україна!
- серед так званих «Слуг народу» значна кількість Патріотів України, але й ворожого елементу там достатньо. Сподіваюсь, що природний процес відділення «зерен від полови» пройде найближчим часом і не все буде так погано, як вимальовується, для цієї «партії».
- військові, працівники СБУ, МВС, СЗР , антикорупційних органів не мають виконувати злочинних наказів, котрі протирічать Закону Божому, Національним інтересам українського народу та Конституції Украіни; їх виконання є Злочин! Це я про відступ, здачу відвойованих територій, виконання політичних замовлень тощо...
- «золотим фондом» нашої нації є Воїни і Волонтери, які стали на захист Держави. Неповага до них - це зрада українського народу.
І на завершення.
Володимир Зеленський - президент, якому, навіть, по закону лишилося бути на своїй посаді вже на пів-року менше. Мені, справді, дуже хочеться, щоб ті добрі речі про які він говорив і говорить - були реалізовані. Але, іх виконання не має принести в жертву Честь і Гідність украінськоі нації.
Володимире, я вже «замахався» звертатися до тебе (до війни ми спілкувалися на «Ти») в надії почути хоч щось у відповідь. У мене зараз стан людини, яка має прийняти для себе остаточне рішення: «Бути чи не бути»... Нас таких, які зараз приймають рішення - десятки і сотні тисяч.
Врешті, йдеться про долю всього українського народу і нашої державності.
Прошу, почни спілкуватися з тими, хто бачить трошки далі за межу свого «хутора» і готовий на самопожертву заради Нації та Держави.
Слава Україні!
Р.S. Друзі та подруги, вибачте за деяку сумбурність своїх думок!
Накипіло..."