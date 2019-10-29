 Financial Times перешла на написание "Kyiv" вместо "Kiev", - посольство Украины

Об этом в Twitter сообщает посольство Украины в Соединенном Королевстве, информирует Цензор.НЕТ.
"Спасибо Financial Times за то, что приняли наши аргументы и согласились изменить написание названия столицы Украины на Kyiv вместо Kiev. Действительно отличная новость", - говорится в публикации.
Напомним, в октябре 2018 года МИД Украины и Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine организовали онлайн-кампанию #CorrectUA, которая предполагает обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.
В частности, изменили написание аэропорты Таллинна, Варшавы и Будапешта. Также Совет США по географическим названиям изменил Kiev на Kyiv в своих базах.
К практике использования корректного написания столицы Украины латиницей присоединились издания Associated Press, The Wall Street Journal, ВВС.
Отак і здобудемо.
Он является первым в длинном списке выступавших в Конгрессе свидетелей, кто по долгу службы слушал телефонный разговор между главой Белого дома и его украинским коллегой Владимиром Зеленским 25 июля. В ходе беседы, как предполагается, американский лидер оказал давление на президента Украины с тем, чтобы добиться от Киева компромата на Демократическую партию и Джо Байдена - главного политического соперника Трампа на предстоящих выборах.
За неделю до этого разговора Трамп заморозил военную помощь Киеву в размере 391 миллион долларов. Этот факт стал основанием заподозрить главу Белого дома в попытке шантажировать украинские власти с помощью государственных средств, выделяемых Украине в соответствии со специальны законом. О разговоре между Трампом и Зеленским стало известно благодаря осведомителю, который предпочел скрыть свое имя. Впоследствии под давлением обеих партий Трамп вынужден был обнародовать стенограмму беседы с главой Украины.
Виндман посчитал, что высказанная Трампом просьба о проведении расследования против Байдена и компании Burisma, в которой работал его сын Хантер Байден, наносит существенный ущерб американским интересам.
Будучи ведущим экспертом по Украине в Совете национальной безопасности США, Виндман дважды представлял внутренние возражения по поводу тактики ведения переговоров Трампа и его ближайшего окружения с Украиной. - http://newsader.com/56685-menya-obespokoil-yetot-zvonok-veteran/?utm_medium=ppc&utm_source=onesignal&utm_campaign=onesignal-push
наче наш прапор