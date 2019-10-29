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 Политика Украины, За рубежом
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 Financial Times перешла на написание "Kyiv" вместо "Kiev", - посольство Украины

Британская газета деловых кругов Financial Times перешла на корректное написание названия столицы Украины на английском языке - Kyiv.

Об этом в Twitter сообщает посольство Украины в Соединенном Королевстве, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасибо Financial Times за то, что приняли наши аргументы и согласились изменить написание названия столицы Украины на Kyiv вместо Kiev. Действительно отличная новость", - говорится в публикации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": The Telegraph начал писать Kyiv, - посольство Украины в Великобритании

Financial Times перешла на написание Kyiv вместо Kiev, - посольство Украины 01

Напомним, в октябре 2018 года МИД Украины и Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine организовали онлайн-кампанию #CorrectUA, которая предполагает обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.

В частности, изменили написание аэропорты Таллинна, Варшавы и Будапешта. Также Совет США по географическим названиям изменил Kiev на Kyiv в своих базах.

К практике использования корректного написания столицы Украины латиницей присоединились издания Associated Press, The Wall Street Journal, ВВС.

Также читайте: Kyiv not Kiev: аэропорт Лондона исправил написание названия украинской столицы

Источник: https://censor.net.ua/n3156670
 
   
 Топ комментарии
 
Ну, написали, и шо? Капец, какое событие. Теперь по поводу каждой газеты будем переможный праздник устраивать?
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Ну это они поспешили.С нелохом-капитулянтом чтоб не пришлось обратно переходить на русскоизыкий вариант.
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Зараз Пристайко відправить ноту.
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Ну это они поспешили.С нелохом-капитулянтом чтоб не пришлось обратно переходить на русскоизыкий вариант.
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Ну, написали, и шо? Капец, какое событие. Теперь по поводу каждой газеты будем переможный праздник устраивать?
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Считаю, событие вполне заслуживает, чтобы завтра объявить выходным днём.
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Ну це явно не пропагандон шоу Скабєєвих...там по цьому випадку висрали КаМаз цегли.

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Це омрiяна поколiннями українцiв подiя! Козацького тобi лайку!
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Обана зебоби намагаються тролити. Зебоби ж не лохи щоб зрадіти цій новині. Правда ж?
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Пока вы все меняли одну букву в Киеве то Зештанмаер поменял статус всей Украины
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Основу української мови складають величаві голосні літери О, Е, И...намість русскій язик - це суцільне п.дерастичне а-кання, є-кання, і-кання (мабуть у жодній мові світу такого нема...). Окреме питання - це літера "Ї"...її вони сприймають, як смертельну загрозу всьому русскаму міру...
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Вода каміння точить.
Отак і здобудемо.
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який околиш на фуражці символічний...

Financial Times перейшла на написання "Kyiv" замість "Kiev", - посольство України - Цензор.НЕТ 922
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Работающий в Совете национальной безопасности подполковник армии Александр Виндман в своем сегодняшнем выступлении перед Палатой представителей дает показания в рамках расследования по делу об импичменте президенту Дональду Трампу.
Он является первым в длинном списке выступавших в Конгрессе свидетелей, кто по долгу службы слушал телефонный разговор между главой Белого дома и его украинским коллегой Владимиром Зеленским 25 июля. В ходе беседы, как предполагается, американский лидер оказал давление на президента Украины с тем, чтобы добиться от Киева компромата на Демократическую партию и Джо Байдена - главного политического соперника Трампа на предстоящих выборах.
За неделю до этого разговора Трамп заморозил военную помощь Киеву в размере 391 миллион долларов. Этот факт стал основанием заподозрить главу Белого дома в попытке шантажировать украинские власти с помощью государственных средств, выделяемых Украине в соответствии со специальны законом. О разговоре между Трампом и Зеленским стало известно благодаря осведомителю, который предпочел скрыть свое имя. Впоследствии под давлением обеих партий Трамп вынужден был обнародовать стенограмму беседы с главой Украины.
Виндман посчитал, что высказанная Трампом просьба о проведении расследования против Байдена и компании Burisma, в которой работал его сын Хантер Байден, наносит существенный ущерб американским интересам.
Будучи ведущим экспертом по Украине в Совете национальной безопасности США, Виндман дважды представлял внутренние возражения по поводу тактики ведения переговоров Трампа и его ближайшего окружения с Украиной. - http://newsader.com/56685-menya-obespokoil-yetot-zvonok-veteran/?utm_medium=ppc&utm_source=onesignal&utm_campaign=onesignal-push
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