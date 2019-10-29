 Синод Элладской церкви направил поздравление Епифанию с признанием автокефалии ПЦУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила во вторник пресс-служба ПЦУ.
"Радуемся доброй вести о том, что общие стремления и действия увенчались успехом, и разрушена преграда, которая стояла между вами и нами, православными и братьями во всем, преграда, которая нас разделяла, нанося печали, крупные скандалы и большой вред всей Церкви и православию", — говорится в опубликованном ПЦУ тексте письма.
Синод Элладской церкви также пожелал Епифанию "освободить церковь Украины от беспокойства, которое разрушает ее единство, и восстановить в ней мир в полной мере".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Архиерейский собор ЭПЦ признал право Константинопольского патриархата предоставить ПЦУ автокефалию.
Вы прихожанин ПЦУ? Человек верующий?
Я еще перед вами не отчитывался.
Вас вообще наша церковь не должна волновать, поплачьте лучше над сектой Гундяевской, а о нашей церкви, я вашего мнения не спрашивал.
А так я віру в сили природи . За взірець беру не біблію, а Авесту.
Бережи Україну.
У Константинополі розставили крапки над "і": Томосу про автокефалію Москві не давав ніхто https://www.5.ua/svit/u-konstantynopoli-rozstavyly-krapky-nad-i-tomosu-pro-avtokefaliiu-moskvi-ne-davav-nikhto-177551.html
надеюсь, что следующий Президент Украины будет патриотом и государственником, найдет в себе силы изгнать с украинской земли секту УПЦшных сатанистов!
ЗЫ. о том, что такое из себя представляет секта УПЦ МП и её поганые попы, очень хорошо иллюстрирует ниже приведенная картинка и ссылка: Священник з Почаєва називає українських воїнів "убийцами Донбасса" і присвячує вірші терористам
А в попаді біла,
Бо сметану їла"©
Если б пару-тройку ящиков «Метаксы» - ото б радость. А поп попу маляву двинул - чи й не радость.
2) если слово бог не с заглавной буквы, то какого именно следует иметь ввиду: «египетского Озириса, благостного бога и сына Неба и Земли, и про финикийского бога Фаммуза, и про Мардука, и даже про менее известного грозного бога Вицлипуцли»©️?
Ибо создан по его подобію.