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 Синод Элладской церкви направил поздравление Епифанию с признанием автокефалии ПЦУ

Синод Элладской православной церкви (ЭПЦ) направил главе Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанию поздравление в связи с решением архиерейского собора ЭПЦ о признании автокефалии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила во вторник пресс-служба ПЦУ.

"Радуемся доброй вести о том, что общие стремления и действия увенчались успехом, и разрушена преграда, которая стояла между вами и нами, православными и братьями во всем, преграда, которая нас разделяла, нанося печали, крупные скандалы и большой вред всей Церкви и православию", — говорится в опубликованном ПЦУ тексте письма.

Синод Элладской церкви также пожелал Епифанию "освободить церковь Украины от беспокойства, которое разрушает ее единство, и восстановить в ней мир в полной мере".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РПЦ заявила о прекращении общения с архиереями Элладской церкви после признания последними ПЦУ

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Архиерейский собор ЭПЦ признал право Константинопольского патриархата предоставить ПЦУ автокефалию.

Источник: https://censor.net.ua/n3156669
 
   
 Топ комментарии
 
а Зебилу - термос в жо............пу.............
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Одне прохання: обрізаним, атеїстам та іншим зебілам - не коментувати. Синод Элладской церкви направил поздравление Епифанию с признанием автокефалии ПЦУ - Цензор.НЕТ 8735
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Ну що, зебіки, термос набирає літраж! Синод Элладской церкви направил поздравление Епифанию с признанием автокефалии ПЦУ - Цензор.НЕТ 2472
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Вы прихожанин ПЦУ? Человек верующий?
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Это не ваше дело.
Я еще перед вами не отчитывался.
Вас вообще наша церковь не должна волновать, поплачьте лучше над сектой Гундяевской, а о нашей церкви, я вашего мнения не спрашивал.
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Кирилке открыточку с поздравлением признания ПЦУ послали , тролли элладинские ? Синод Елладської церкви надіслав привітання Епіфанію з визнанням автокефалії ПЦУ - Цензор.НЕТ 658
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Ну що, зебіки, термос набирає літраж! Синод Элладской церкви направил поздравление Епифанию с признанием автокефалии ПЦУ - Цензор.НЕТ 2472
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Ну, хоть у кого-то бизнес складывается.. Синод Элладской церкви направил поздравление Епифанию с признанием автокефалии ПЦУ - Цензор.НЕТ 5641
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Одне прохання: обрізаним, атеїстам та іншим зебілам - не коментувати. Синод Элладской церкви направил поздравление Епифанию с признанием автокефалии ПЦУ - Цензор.НЕТ 8735
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Я маю на увазі , що всі віри Книги пішли від юдаізму.
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А потім розійшлись після відомих подій. Православним не обов"язково портити штучку. Синод Элладской церкви направил поздравление Епифанию с признанием автокефалии ПЦУ - Цензор.НЕТ 3267
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Вони частіши користуються ею і частіше миються.
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А так я традіоціоналист, похрестили в колишньому, на той час, греко-католицькому храмі, коли ненька на руках носила.
А так я віру в сили природи . За взірець беру не біблію, а Авесту.
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Зеля еще это направление не сдал. Все впереди.
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А Филарету информационную блокаду устроили?
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Ничего. Скоро янелох с ****** встретиться и объявит ПЦУ запрещённой в Украине сектой.
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А патріарх Кіерілко-Гундяїч то нє настоящчій!!!

У Константинополі розставили крапки над "і": Томосу про автокефалію Москві не давав ніхто https://www.5.ua/svit/u-konstantynopoli-rozstavyly-krapky-nad-i-tomosu-pro-avtokefaliiu-moskvi-ne-davav-nikhto-177551.html
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у московитів газ із пер9аків пішов з подвійною силою...
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у сектантов из УПЦ МП и РПЦ ФСБ РФ большая истерика и мега подрыв пуканов!
надеюсь, что следующий Президент Украины будет патриотом и государственником, найдет в себе силы изгнать с украинской земли секту УПЦшных сатанистов!
ЗЫ. о том, что такое из себя представляет секта УПЦ МП и её поганые попы, очень хорошо иллюстрирует ниже приведенная картинка и ссылка: Священник з Почаєва називає українських воїнів "убийцами Донбасса" і присвячує вірші терористам
Синод Елладської церкви надіслав привітання Епіфанію з визнанням автокефалії ПЦУ - Цензор.НЕТ 4385
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так надо же было Москве ворованный из Киева престол с Митрополитом как-то присвоить
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Добра новина. Боже, Україну бережи. Господи, помилуй нас
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"Чорна срака у попа,
А в попаді біла,
Бо сметану їла"©
Если б пару-тройку ящиков «Метаксы» - ото б радость. А поп попу маляву двинул - чи й не радость.
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1) кто такой «хозяин»?
2) если слово бог не с заглавной буквы, то какого именно следует иметь ввиду: «египетского Озириса, благостного бога и сына Неба и Земли, и про финикийского бога Фаммуза, и про Мардука, и даже про менее известного грозного бога Вицлипуцли»©️?
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Там где маляви из камери в камеру таранят.
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Каждий вибирает своего бога.
Ибо создан по его подобію.
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что то долго они думали, поздравлять или нет..., лицемеры хреновы, Господи прости .
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Да там у них процедура, совместная молитва, типа признание, а потом решение синода ..
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Вове ЗЕленому срочно попросить Епифания отречься от признания Элладской церковью, чтобы не злить великое ПУ; срочно попросить Столтенберга не приезжать в Киев раньше нормандского саммита , срочно сходить в мацковскую церковь и принять кремлядьское православие... Что еще- что еще ? Чтобы оно потом не обвинило патриотов и "термос"и сторонников НАТО в напрасности отведения наших войск от своей кровью политой земли в угоду ПУ, который ведь все равно найдет к чему придраться..
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...ох и подгорит у гундяя, опять какое уже политбюро- синод собирать будет, развод с греками оформлять Синод Елладської церкви надіслав привітання Епіфанію з визнанням автокефалії ПЦУ - Цензор.НЕТ 5217 ...и Мудозвон ночной сегодня вопить будет до поноса из пасти вонючей.. ...
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