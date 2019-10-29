 Нацбанк отменил лимит на покупку валюты

Об отмене ограничений Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
"Дневной лимит в 150 тыс. грн через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга отменен. Также прекращает действовать требование о предоставлении физическими лицами документов в банк, подтверждающих основания для проведения операций по покупке безналичной иностранной валюты", - говорится в сообщении.
По оценке НБУ, эти послабления не будут иметь существенного влияния на валютный рынок. "Подавляющее большинство операций физических лиц по покупке иностранной валюты осуществляется на суммы, меньше 150 тыс. грн, а общие объемы покупки и продажи валюты населением сегодня являются соразмерными", - объяснил Нацбанк.
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При этом чистая покупка валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке благодаря избыточному предложению валюты со стороны бизнеса и инвесторов в этом году составляет почти $4 млрд, а международные резервы в течение последних месяцев сохраняются на уровне $21-22 млрд, уточняется в сообщении. Кроме того, регулятор не видит оснований и для усиления давления на гривню в результате действия психологических факторов - инфляционные и девальвационные ожидания украинцев, как свидетельствуют последние опросы Нацбанка, продолжают улучшаться.
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Согласно сообщению, либерализация валютного законодательства и укрепление макрофинансовой стабильности позволили Центробанку отменить в текущем году более 30 валютных ограничений, в том числе и для населения.
Або тебе?
Фулі там роботи, купляй на Алі експрес фарбу і папір, і друкуй для людей гривні.
Або відразу доляри.
Як два пальця об автобан.
Все тепер гривні капець... Олігархи скуплять все і інфляція взлетить... Станок працює, прихід валюти з за кордону падає...
Перемога!!!
Економіка росте, це дозволяє зняти штучні ринкові бар'єри... Ринок сам повинен формувати попит і пропозицію без жодних перепон...
Всьо сходітся. Сбросілі своі $40000 пока оні нє обєсценілісь.
Учітєля, оні ****, умниє...Зналі за кого голосовать.
Кажуть, що вони просять Зє Уряд, щоб їх зарплатню $4000, передати лугандонським пєнсам, щоб вони купили меду для бійців Добробатів.
У ТРИЛІТРОВИХ банках.
Під РГД-5, або Ф-1.
Хто знає?
По $150000 в день !
А дійсно, наріт перестав жалітися на маленькі пенсії і зарплати.
Слава Зє !
Нарешті кінець Епохи Зубожіння Мародьора !
Діждали !