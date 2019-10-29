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 Общество
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Все про:валюта (3019) НБУ (4504)

 Нацбанк отменил лимит на покупку валюты

С 5 ноября валюту можно будет покупать без ограничений. До этого дня доллары, евро и прочую иностранную валюту можно покупать на сумму не более чем 150 тысяч гривен в день.

Об отмене ограничений Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

"Дневной лимит в 150 тыс. грн через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга отменен. Также прекращает действовать требование о предоставлении физическими лицами документов в банк, подтверждающих основания для проведения операций по покупке безналичной иностранной валюты", - говорится в сообщении.

По оценке НБУ, эти послабления не будут иметь существенного влияния на валютный рынок. "Подавляющее большинство операций физических лиц по покупке иностранной валюты осуществляется на суммы, меньше 150 тыс. грн, а общие объемы покупки и продажи валюты населением сегодня являются соразмерными", - объяснил Нацбанк.

Также на Цензор.НЕТ: Правоохранители задержали сотрудника НБУ, который за взятку $50 тысяч обещал "решить вопрос" получения лицензии на обмен валюты. ФОТОрепортаж

При этом чистая покупка валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке благодаря избыточному предложению валюты со стороны бизнеса и инвесторов в этом году составляет почти $4 млрд, а международные резервы в течение последних месяцев сохраняются на уровне $21-22 млрд, уточняется в сообщении. Кроме того, регулятор не видит оснований и для усиления давления на гривню в результате действия психологических факторов - инфляционные и девальвационные ожидания украинцев, как свидетельствуют последние опросы Нацбанка, продолжают улучшаться.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Киеве задержана группа фальшивомонетчиков с 998 тыс. фальшивых евро, - прокуратура. ФОТО

Согласно сообщению, либерализация валютного законодательства и укрепление макрофинансовой стабильности позволили Центробанку отменить в текущем году более 30 валютных ограничений, в том числе и для населения.

Источник: https://censor.net.ua/n3156668
 
   
 Топ комментарии
 
Вчителя продають свою валюту.
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А що там з ходою вчителів у Києві?
Кажуть, що вони просять Зє Уряд, щоб їх зарплатню $4000, передати лугандонським пєнсам, щоб вони купили меду для бійців Добробатів.
У ТРИЛІТРОВИХ банках.
Під РГД-5, або Ф-1.
Хто знає?
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НБУ робить все що може щоб обвалити гривню! Кідари! Потрібно терміново знімати Голову НБУ! Керівником НБУ потрібно призначити Олександра Савченко екс директора **** та колишнього заступника Голови НБУ! Савченко заявив що ставка рефінансування має бути зменшена, ставка по ОВДП зменшена, долар має коштувати 17 грн!
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А чого б не призначити Гриценка?
Або тебе?
Фулі там роботи, купляй на Алі експрес фарбу і папір, і друкуй для людей гривні.
Або відразу доляри.
Як два пальця об автобан.
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Игорек, а чого ты не балотировался в прЄЗЕдЄнты весной? Всё то ты знаешь, везде то ты побывал... Нацбанк отменил лимит на покупку валюты - Цензор.НЕТ 8323
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При суцільному бардаку та війні Керують державою не особистості а обставини (Господь Бог), тому особа Президента не має великого значення! Має значення тільки те чи знайдеться 10 праведників!
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при зміцненій гривні згорнеться внутрішнє виробництво та експорт і все знову заполонить імпорт...
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каким образом (?), если "Мы сейчас стоим на пороге экономического прорыва" (с) Моника Гидрантовна Нелох
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Зрада¡!!
Все тепер гривні капець... Олігархи скуплять все і інфляція взлетить... Станок працює, прихід валюти з за кордону падає...

Перемога!!!
Економіка росте, це дозволяє зняти штучні ринкові бар'єри... Ринок сам повинен формувати попит і пропозицію без жодних перепон...
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От воно що !
Всьо сходітся. Сбросілі своі $40000 пока оні нє обєсценілісь.
Учітєля, оні ****, умниє...Зналі за кого голосовать.
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А що там з ходою вчителів у Києві?
Кажуть, що вони просять Зє Уряд, щоб їх зарплатню $4000, передати лугандонським пєнсам, щоб вони купили меду для бійців Добробатів.
У ТРИЛІТРОВИХ банках.
Під РГД-5, або Ф-1.
Хто знає?
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Пенси з Лугандона, ці дійсно жирують з конфлікту. Ласкове телятко двох мамок сце.
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Когда он тебе сдачу даст железками по 1 гревне будет веселее))
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Третій місяць отримую зп 4к дол. Маю багато надлишків, що робити - скупати гривню?
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Не віддай на розведення, Зелі з Беней!)))
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тут можна дати одну певну відповідь - ти вчитель і, отже, живе втілення передвиборчих обіцянок тоді претендента і зараз президента
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Скинь адресу, ми до тебе прийдём, не лякайся, тільки перевірити.
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Ничего эти лимиты не дают, кроме неудобств.
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Ото у людей зараз заробітки поперли !
По $150000 в день !
А дійсно, наріт перестав жалітися на маленькі пенсії і зарплати.
Слава Зє !
Нарешті кінець Епохи Зубожіння Мародьора !
Діждали !
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Ира луценко обещала долар по сто . Так шо можна теперь скупать по 25 . ( Если есть на то желающие ) . )))
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Зеля, Беня и Пука успішно ведуть нас до дефолту.
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Нелохи призадумались: а для кого сняли такое ограничение? Кто способен покупать ежедневно валюту больше 150 000 грн? Наверное учителя.
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Ну да , шото там премьер накануне говорил о смене таможенников на западной границе . На восточной - видимо - всё окей . ((
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Чем больше покупается валюты, тем дешевле она будет стоить, но у троллей по этому поводу свои взгляды, любое укрепление Украины и её экономики, сразу вызывают отрицательные комменты, и понятно почему, РФ не нужна сильная не воюющая Украина.
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