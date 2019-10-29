 Террористы обстреливали Золотое вне участка разведения сил, поэтому отвод войск начался - штаб ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сообщении отмечается: "Для устранения недоразумений вокруг материалов пресс-центре ОС объясняем, что фиксацию обстрелов позиций Объединенных сил и участков разведения в частности, проводит как украинская сторона, так и СММ ОБСЕ.
Фиксация обстрелов представителями СММ ОБСЕ проходит на основании информации с видеокамер Миссии, расположенных на разных участках линии разграничения.
Таким образом, зафиксированный 26.10.2019 представителями Объединенных сил факт обстрела участка разведения в Золотом-4 не нашел подтверждения у представителей СММ ОБСЕ.
А 5 обстрелов, которые российские оккупационные войска вчера совершили из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4) состоялись за пределами участка разведения №2".
Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.
Яких лише причин для виправдання не знаходять
А сегодня зелебобикам могут впарить и флаг мордора над Киевом, они же устали от войны.
Примерно так?
зеЛя и его банда!мрази и предатели!они уже подписали себе путевку на ростов
зепаратист ще пошкодує про те, що повірив головному ворогу
А лучше всего *****ть по кацапскому посольству и росийским банкам, чтобы они отвели свое посольство из территории Украины и не провоцировали?
Шо не понятно спроси !
Это из серии дурному не скучно и самому думкой багатеть.
Loch!)
и он переехала на улицу киевскую, а она на киевскую..
Вчера в 13:45 ·
Володимиру Зеленському варто було б пояснити громадянам України, яким чином він збирається забезпечити не просто мир, а мир без капітуляції. Все, що робив президент до сьогоднішнього дня - це виконував російські умови, щоб домогтися зустрічі в "нормандському форматі" з Володимиром Путіним. Російське уявлення про цю зустріч не є секретом - ще до її проведення повинні бути досягнуті конкретні домовленості, які схвалять учасники саміту. При цьому Кремль висуває одну умову за іншою. А коли про свої умови нагадує Київ, в Москві це сприймають як дурість або насмішку.
Нехай Володимир Зеленський пояснить - спочатку самому собі, а потім співгромадянам - як він збирається виходити з цього глухого кута. Нехай вирішить, що робитиме, якщо виявиться - а так і буде - щось миру без капітуляції досягти не можливо.
Капітулювати або оборонятися?
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Переведите хто-нибудь с зеленского.
не у всех такой опыт и талант к перевоплощению и приколам...ну ...репетировать надо больше...
а то с такими объяснениями... комика не рассмешить...
грешно смеяться.
3 год ·
Спочатку вони відведуть наші війська в кількох пунктах. Потім по всьому фронту.
Спочатку на кілька сот метрів. Потім на кілька кілометрів.
Потім ще на кілька.
Потім коли ми звикнемо, вони відведуть армію за Дніпро.
Потім, вони її ліквідують, як не потрібну.
Потім, як не потрібну вони ліквідують Україну.
Зеленський і його зелені чоловічки у ВР, в уряді, в офісі президента. Чи це зелені чоловічки путіна?
Бумбараш
@V_Terron
Дівчата на війні з російським агресором. Бережи Боже наших красунь!
https://patrioty.org.ua/society/razvedenye-hromko-babakhaet-zhyteli-okupovanoho-donetska-povidomliaiut-pro-potuzhni-obstrily-z-vazhkoi-zbroi-301292.html