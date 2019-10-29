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Все про:Донбасс (19776) Золотое (82) разведение сил (1)

 Террористы обстреливали Золотое вне участка разведения сил, поэтому отвод войск начался - штаб ООС

В штабе Операции объединенных сил пояснили ситуацию с тем, что несмотря на обстрелы в населенном пункте Золотое, ВСУ начали отвод войск с линии разграничения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. 

В сообщении отмечается: "Для устранения недоразумений вокруг материалов пресс-центре ОС объясняем, что фиксацию обстрелов позиций Объединенных сил и участков разведения в частности, проводит как украинская сторона, так и СММ ОБСЕ.

Фиксация обстрелов представителями СММ ОБСЕ проходит на основании информации с видеокамер Миссии, расположенных на разных участках линии разграничения.

Таким образом, зафиксированный 26.10.2019 представителями Объединенных сил факт обстрела участка разведения в Золотом-4 не нашел подтверждения у представителей СММ ОБСЕ.

А 5 обстрелов, которые российские оккупационные войска вчера совершили из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4) состоялись за пределами участка разведения №2". 

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

Источник: https://censor.net.ua/n3156666
 
   
 Топ комментарии
 
Штаб операции объединенных сил наш или уже их?
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Забрехалась Зе команда. Дошли до полного маразма - оправдывают агрессора и его обстрелы.
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Представляю себе, как бы среагировал народ, если бы в 2014м штаб АТО сообщил: "Террористы сегодня не стреляли по Мариуполю, поэтому отвод войск из Мариуполя начался".

А сегодня зелебобикам могут впарить и флаг мордора над Киевом, они же устали от войны.
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Штаб операции объединенных сил наш или уже их?
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Забрехалась Зе команда. Дошли до полного маразма - оправдывают агрессора и его обстрелы.
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забрехались порохорылые. почему не говорите что вместо ВСУ в Золотом будет НГУ и полиция? потому что вам за это сивая свинья не платит?
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А кого ты так называешь - порохорылые? АТОшников? Ветеранов войны? Военных, которые сейчас на фронте и возмущаются отступлением в одностороннем порядке? Если украинцы не зеленые, то значит порохорылые? Других вариантов нет? У тебя мозг запрограммирован только на 2 варианта? Странно такое читать и печально, что много все -таки слабоумных вокруг.
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Бойові генерали схожі на молоду заміжню жінку, яка вперше віддалася футбольній команді.
Яких лише причин для виправдання не знаходять
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А ты еще сомневаешься ******** как они оправдывают боевиков? Уже даже обстрелы не критикуются, а делаются оправдательные заявления что боевики стреляли не в то подразделение ВСУ которое стоит в Золотом, а всего лишь в их соседей.
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Лохи в погонах так и выглядят, ска у этого племяша кацапы убили , а он зе подмахивает да на флейте дудит, это даже не позор , это то шо с жизнью мужика вообще не совместимо.
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не лоху и его шобле пора собирать монатки до Ростова.
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ЗЕ изо всех сил хотит встретится с ******! зачем хер его знает великая млять тайна!!
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Певне знаходить в пасивному сексі з таким мачо як Пуйло пікантну насолоду.
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Предателю Зеленскому и его семье нужны гарантии безопасности при побеге в Россию. Место на Московской сцене и особняк на Рублёвке. Помогите беглому еврею.
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Ну как зачем... Сделать селфи, доказать что он не лох какой то, а "мировой лидер")
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Може зе хоче підібратися поближче до ***** і заібашити його х...єм,як по роялю! Терористи обстрілювали Золоте поза ділянкою розведення сил, тому відведення військ почалося - штаб ООС - Цензор.НЕТ 643
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с такими ОБСЕ и выборы демократично пройдут на лугандоне!
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Представляю себе, как бы среагировал народ, если бы в 2014м штаб АТО сообщил: "Террористы сегодня не стреляли по Мариуполю, поэтому отвод войск из Мариуполя начался".

А сегодня зелебобикам могут впарить и флаг мордора над Киевом, они же устали от войны.
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Ну так вроде крым так и сдали, вывели войска пока не стреляют чтобы небыла вайны. К чему все ето привело? Да и зачем мы платим 5% на армию которая не защищает а при обстрелах обращается в бегство? За те деньги что мы 30 лет перечислили на рамию можно было нанять 1 миллиард арабов, сомалийских пиратов, афганцев и прочих наемников и они нам не только дамбас и крым отбили бы, а и Кубань с Масквой захватили бы по инерции.
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Вы понимаете, что он ему ножом пырнул не в правую почку, а в левую? Потому никаких препятствий для донорства его правой почки нет!

Примерно так?
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Зебили вы уже холопы путина. Мои вам поздравления
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пахах что за маразм?!тоесть если обсрел за 20 метров.то это уже 'нету обсрелов'
зеЛя и его банда!мрази и предатели!они уже подписали себе путевку на ростов
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Они били не по правой щеке, а по левой
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Танки террористов уже стоят под Киевом. Уйня,они же не подо Львовом ещё стоят,продолжаем отводить свои войска.
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Вы вот как бы ехидно на это смотрите, а с той стороны стоит крупнейшая по территории страна мира, по факту не слабая, кто бы что не говорил. Паскудно это все, но Украина наверно единственная в мире кто может сдерживать геополитическое наступление рашки и тут ничего не попишешь.
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Олександр Аргат‏ @olarhat 6 часов назад

зепаратист ще пошкодує про те, що повірив головному ворогу
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🤮🤮🤮🤮🤮-🤡🤢🥒🐒🐸🐏🐑 мрази позорные
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Наперсточники хренови...Них дня без брехни...Причем лгут все:през,премьер,депутати, генерали...
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Когда штаб ВСУ не дает ответку по боевикам и не разрабатывает наступление или контрудар для освобождения украинской территории, а оправдывает боевиков что они стреляли но мало и убили не так уж и много наших, и отступление можно продолжать. Ето уже ДНО или может буде еще хуже? Может ету армию распустить пока не поздно и они не обьеденились с рашистами и не начали совместно вылавливать *нациков* и украинских патриотов для мирной сдачи Киева?
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И хай меня забанят, сил нет это дерьмо терпеть.
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Пока бурятская пуля не прилетит в голову украинскому хенералу, он просто не поверит. Тогда может почешет шишку на своем медном лбу и призадумается, почему в 2008 году ОБСЕ заявило, что еврогеям-комиссарам непонятно, РФ напала на Грузию или наоборот.
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Диванный петя бот в панике - кармушку закрывают)
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А если *бнуть по Конча Заспе или Подолу из 120 минометов по дому не Зеленского а Богдана ето будет считаться провокацией и можно отводить олигархов из КончаЗаспы чтобы не правацировали или нет? Или все же можно стрелять из разрешенных минскими соглашениями калибров 60мм и 12.7?
А лучше всего *****ть по кацапскому посольству и росийским банкам, чтобы они отвели свое посольство из территории Украины и не провоцировали?
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Представляю когда уже ВСУ будет контролировать Границу с рашей в тех областях петя-путе боты так и будут продалжать визжать - нет капитуляциии !
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Не втомились цілий день цю хрінь постить?
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Буду постить пока петя-путеботы со своим богом путей не капитулируют ))
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Саме тому пуйло схвалює роботою зеленського?
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Все четко написано !Буду постить пока петя-путеботы со своим богом путей не капитулируют ))
Шо не понятно спроси !
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Кстати минутка юмора - выходят заросшие почти деды из посадки в Золотом и к бабке !Ну шо бабка сепары и хасапы где? Бабка какие хасапы сынки война уже 5 лет как закончилась ! Партизаны - ох еее а мы до сих пор поезда под откос пускаем !
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Не вижу ничего смешного.
Это из серии дурному не скучно и самому думкой багатеть.
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Ду клеине дейтчен медхен ! ду бист думкопфф !
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Нада просто перестать докладівать шо стреляют.
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Терористи обстрілювали Золоте поза ділянкою розведення сил, тому відведення військ почалося - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2361

и он переехала на улицу киевскую, а она на киевскую..
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Штаб ОО СС тоже не лохи, вони дебіли і зрадники.
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Спочатку народу України треба піднятися і похоронити штаб зрадників України.Нема їм віри.
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Виталий Портников
Вчера в 13:45 ·

Володимиру Зеленському варто було б пояснити громадянам України, яким чином він збирається забезпечити не просто мир, а мир без капітуляції. Все, що робив президент до сьогоднішнього дня - це виконував російські умови, щоб домогтися зустрічі в "нормандському форматі" з Володимиром Путіним. Російське уявлення про цю зустріч не є секретом - ще до її проведення повинні бути досягнуті конкретні домовленості, які схвалять учасники саміту. При цьому Кремль висуває одну умову за іншою. А коли про свої умови нагадує Київ, в Москві це сприймають як дурість або насмішку.
Нехай Володимир Зеленський пояснить - спочатку самому собі, а потім співгромадянам - як він збирається виходити з цього глухого кута. Нехай вирішить, що робитиме, якщо виявиться - а так і буде - щось миру без капітуляції досягти не можливо.
Капітулювати або оборонятися?


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Я не лiх , а ото не обстрєл, і ничево я вам не должен, тут вам не 42 год с немецкими пассажирами.
==
Переведите хто-нибудь с зеленского.
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Наша влада і генерали грають з вогнем!...
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Аж дымят пердаки пете-путе ботов пылают як мацква в 1812 м!))
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шоу...
не у всех такой опыт и талант к перевоплощению и приколам...ну ...репетировать надо больше...
а то с такими объяснениями... комика не рассмешить...
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Ось так! В України вже ворог не тільки в кремлі, а й на Банковій, в Кабміні і в Генштабі!
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петя - боты регулярно капитулируют как Кива а некоторые не однократно !
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Якщо в результаті так званого одностороннього відводу військ Україна втратить ще хоть один метр української території, то Зеленський перестане бути Президентом України!
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Ситуация. Дождь идет, а мы на лыжах. Вот так на нас смотрят и не смеются. Над больными
грешно смеяться.
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Дмитро Корчинський
3 год ·

Спочатку вони відведуть наші війська в кількох пунктах. Потім по всьому фронту.
Спочатку на кілька сот метрів. Потім на кілька кілометрів.
Потім ще на кілька.

Потім коли ми звикнемо, вони відведуть армію за Дніпро.
Потім, вони її ліквідують, як не потрібну.
Потім, як не потрібну вони ліквідують Україну.
Зеленський і його зелені чоловічки у ВР, в уряді, в офісі президента. Чи це зелені чоловічки путіна?
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Бумбараш

@V_Terron

Дівчата на війні з російським агресором. Бережи Боже наших красунь!Терористи обстрілювали Золоте поза ділянкою розведення сил, тому відведення військ почалося - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6026
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ну это как в анекдоте про купленный метр границы............ маланские мансы это называется.
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"Разведение" громко бабахает": Жителі окупованого Донецька повідомляють про потужні обстріли з важкої зброї
https://patrioty.org.ua/society/razvedenye-hromko-babakhaet-zhyteli-okupovanoho-donetska-povidomliaiut-pro-potuzhni-obstrily-z-vazhkoi-zbroi-301292.html
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