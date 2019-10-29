 Террористы согласились открыть в Золотом КПВВ, - глава Луганской ОГА Гайдай

Об этом он заявил в комментарии журналистам "Громадського", информирует Цензор.НЕТ.

"Во время разведения войска обеих сторон должны развести на расстояние километра. Получится "серая зона", и мы сможем спокойно достроить КПВВ и запустить его в работу. Это будет новый КПВВ, единственный путь для автомобильного сообщения с временно оккупированной частью Луганской области", – сказал глава Луганской области.

На вопрос, есть ли согласие боевиков так называемой "ЛНР" на открытие контрольного пункта, Сергей Гайдай ответил: "Да, есть".

Читайте на Цензор.НЕТ: Золотое-4 не является участком разведения, на участках разведения обстрелов не было, - командующий ООС Кравченко

Ранее члены незаконных вооруженных формирований отказывались открыть в Золотом пункт пропуска. Они говорили, что это возможно, только если еще один КПВВ будет открыт в городе Счастье.