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Все про:Луганщина (4220) Золотое (82) КПВВ (65) Гайдай_ЛОГА (1)

 Террористы согласились открыть в Золотом КПВВ, - глава Луганской ОГА Гайдай

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что контролирующие часть области члены незаконного вооруженного формирования "ЛНР" согласились открыть в Золотом пункт пропуска.

Об этом он заявил в комментарии журналистам "Громадського", информирует Цензор.НЕТ.

"Во время разведения войска обеих сторон должны развести на расстояние километра. Получится "серая зона", и мы сможем спокойно достроить КПВВ и запустить его в работу. Это будет новый КПВВ, единственный путь для автомобильного сообщения с временно оккупированной частью Луганской области", – сказал глава Луганской области.

На вопрос, есть ли согласие боевиков так называемой "ЛНР" на открытие контрольного пункта, Сергей Гайдай ответил: "Да, есть".

Читайте на Цензор.НЕТ: Золотое-4 не является участком разведения, на участках разведения обстрелов не было, - командующий ООС Кравченко

Ранее члены незаконных вооруженных формирований отказывались открыть в Золотом пункт пропуска. Они говорили, что это возможно, только если еще один КПВВ будет открыт в городе Счастье.

Источник: https://censor.net.ua/n3156665
 
 
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РАДОСТЬ ТО КАКАЯ! СЧАСТЬЕ ТО НЕИМОВЕРНОЕ! НАКОНЕЦ-ТО!
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«‎Алекс Пшеничныйдо 100 відсотків - Я не люмпен!

2 год

Віддаємо Попасну, Гірське, Авдіївку, Красногорівку, Мар'їнку, Новотроїцьке, Старогнатівку, Чермалик, Широкіне.

Та під питанням околиці Маріуполя🤬

Ви зробили це разом👍»(с)

Хто в курсі, це фейк, чи правда?
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Во всем мире с террористами не имеют отношений , и только Моника их ублажает и спереди и сзади
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