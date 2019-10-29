EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия, Общество
  3706  108
Все про:Демьянюк (51) кино (1274)

 Американская компания сняла фильм про Ивана Демьянюка, подозреваемого в массовом убийстве евреев. ВИДЕО

Американская компания Netflix анонсировала выход документального сериала про Ивана Демьянюка - украинца, которого обвиняли в массовых убийствах во время Второй мировой войны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Историческая правда.

Лента будет называться "Дьявол по соседству" (Devil Next Door). Ее выход запланирован на 4 ноября.

"Дедушку с Кливленда судят в Израиле, обвиняя в том, что он - печально известный охранник в нацистском лагере смерти, известный как Иван Грозный", - такое описание размещено на сайте.

Иван Демьянюк родился в 1920 году в Винницкой области. Во время Второй мировой служил в Красной армии, в 1942-м раненым попал в плен, где согласился служить "добровольным помощником".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии скончался виновный в убийстве почти 30 тысяч евреев Демьянюк

Источник: https://censor.net.ua/n3156664
 
 
 Топ комментарии
 
А про оцю особу не хотіли б вони зняти документальний фільм для науки іншим?
Антоні́на Мака́рівна Мака́рова (рос. Антонина Макаровна Макарова; справжнє прізвище Парфьонова, в заміжжі - Гінзбург[1], також відома, як «Тонька-кулеметниця»), (1 березня 1920, Москва, РРФСР - 11 серпня 1979) - російська колаборантка, виконувала розстріли радянських громадян під час Другої світової війни на території т. зв. Локотської республіки (Локотського самоуправління). Розстріляла більш ніж 1500 чоловік.

Бо мета цього фільму - викликати сплеск українофобії. Кому це вигідно? Кацапські вуха явно стирчать тут.
 показать весь комментарий
 
в Рашке потирают руки и пускают сероводородные пузыри..
этот фильм даст новый импульс украинофобии и истерии..
 показать весь комментарий
 
А про Кагановича вони не хочуть зняти фільм? Ні? Тому що він "пархатий?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Это же не зря написали! Это написали ленивым жадным скотам!
 показать весь комментарий
 
Фильм финансировался по линии Ростеха. Это вообще фантасмагорическая ситуация. О немцах,даже выявленных в последние годы как руководителей лагерей смерти никто фильмы не снимает и после коротких сообщений об этих немцах все забывают. А об военнопленном,под страхом смерти согласившимся на охрану лагеря(а мог он отказаться? Наверное мог,но тогда почему Капо из евреев не отказались) целая мировая премьера?
 показать весь комментарий
 
 
а потім припираєця сюди якась стара смердюча жидівська піхва і наш коровай на землю крише
 показать весь комментарий
 
Вовремя наши СМИ заметили и сообщили, не тогда когда этот фильм снимался, а прямо перед премьерой)
 показать весь комментарий
 
реклама. Что журнашлюхам проплатили то они и танцуют...
 показать весь комментарий
 
А про українців, які переховували жидів не хочуть зняти? В нашому селі, дуже багато було їх врятовано.... Але після війни, тільки 2-3 жида... виявилося людьми, приїхали і особисто подякували своїм рятівникам...... А люди реально життям ризикували.... Німець, якщо знаходив схованого жида, розстріл на місці.........

Єдиний раз, коли німці помилували такого переховувача.... Це була ціла фантастична історія.... Син господаря, був в той час в СС Галичині, тому вони не посміли його розстріляти.... Але наказали викопати яму просто в хаті(колись підлоги не було), сказали жиду лягти в цю яму і застрілили його там.... І сказали господарю, ЯКЩО ТОБІ ТАК ПОДОБАЮТЬСЯ ЖИДИ, ТО ЖИВИ З НИМ,....і заборонили закопувати або виносити цей труп..... І так ціла родина (а колись родини були великі...по 10-15 чоловік) жила в тому смороді від розкладеного трупа , поки німці не пішли з села.....
 показать весь комментарий
 
У 1924 році,коли злюка українець Дем'янюк ходив під стіл пішки,добрезної душі неукраїнець Нафталі Аронович Френкель придумав систему ГУЛАГ.
 показать весь комментарий
 
поколение Фейсбук после просмотра немецкого сериала "Наши матери,наши отцы" искренне верит,что главные виновники Холокоста в Европе - неотёсанные бородатые (!) украинцы,из лап которых благородные немецкие солдаты вырывали еврейских деток..
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх