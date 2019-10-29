 Американская компания сняла фильм про Ивана Демьянюка, подозреваемого в массовом убийстве евреев. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Историческая правда.
Лента будет называться "Дьявол по соседству" (Devil Next Door). Ее выход запланирован на 4 ноября.
"Дедушку с Кливленда судят в Израиле, обвиняя в том, что он - печально известный охранник в нацистском лагере смерти, известный как Иван Грозный", - такое описание размещено на сайте.
Иван Демьянюк родился в 1920 году в Винницкой области. Во время Второй мировой служил в Красной армии, в 1942-м раненым попал в плен, где согласился служить "добровольным помощником".
Єдиний раз, коли німці помилували такого переховувача.... Це була ціла фантастична історія.... Син господаря, був в той час в СС Галичині, тому вони не посміли його розстріляти.... Але наказали викопати яму просто в хаті(колись підлоги не було), сказали жиду лягти в цю яму і застрілили його там.... І сказали господарю, ЯКЩО ТОБІ ТАК ПОДОБАЮТЬСЯ ЖИДИ, ТО ЖИВИ З НИМ,....і заборонили закопувати або виносити цей труп..... І так ціла родина (а колись родини були великі...по 10-15 чоловік) жила в тому смороді від розкладеного трупа , поки німці не пішли з села.....