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 Происшествия, Общество
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Все про:Демьянюк (51) кино (1274)

 Американская компания снимет фильм про Ивана Демьянюка, подозреваемого в массовом убийстве евреев. ВИДЕО

Американская компания Netflix анонсировала выход документального сериала про Ивана Демьянюка - Украинский, которого обвиняли в массовых убийствах во время Второй мировой войны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Историческая правда.


Лента будет называться "Дьявол по соседству" (Devil Next Door). Ее выход запланирован на 4 ноября.

"Дедушку с Кливленда судят в Израиле, обвиняя в том, что он - печально охранник в нацистском лагере смерти, известный как Иван Грозный", - такое описание размещено на сайте.

Иван Демьянюк родись в 1920 году в Винницкой области. Во время Второй мировой служил в Красной армии, в 1942-м раненым попал в плен, где согласился служить "добровольным помощником".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии скончался виновный в убийстве почти 30 тысяч евреев Демьянюк

Источник: https://censor.net.ua/n3156664
 
 
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в Рашке потирают руки и пускают сероводородные пузыри..
этот фильм даст новый импульс украинофобии и истерии..
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Но если это было, то почему бы не вспомнить в назидание другим?
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В 1993 году Верховный суд Израиля оправдал Демьянюка за недостатком улик.Источник: https://censor.net.ua/n200431
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Красножопе падло сталінського режиму , таких хватило не тільки в Україні, нічого париться.
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Так ето Деменюк во всем виноват, а не полу-еврей Ейхман, практически решавший решения еврейский вопрос?
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Об "Американской компании" поподробней
- кем финансируется
- кто соучредители
и т.д
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Іван Дем'янюк народися у 1920 році на Вінничині. Під час Другої світової служив у Червоній армії, у 1942-му пораненим потрапив у полон, де згодився служити "добровільним помічником".
1951 року виїхав до США, працював на автомобільному заводі в Огайо. Він отримав американське громадянство, але був його позбавлений у 2004-му.
Дем'янюк провів 8 років під вартою в Ізраїлі у 80-х роках. 20 років тому його було засуджено до смерті в Ізраїлі за злочини в таборі "Треблінка", але той вирок було скасовано після того, як з'явилися нові докази, які підтвердили причетність до цих злочинів іншої людини. Помер Іван Дем'янюк у Німеччнині в 2012 році.
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Если это правда то как я его понимаю
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знову кацапо-ізраїльсіькі коники з метою знеславити українців, назвавши їх фашистами.
краще би зняли фільми про тих, хто євреїв рятував.
наприклад моя бабуся, будучи дитиною, носила ув'язненим хліб та іншу їжу.
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Можна тільки здогадуватись скільки нафтобабла «Ґазпрома» вкинули русскіє у цей фільм...
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читал я про этого персонажа . история шита белыми нитками . то что он служил у немцев и даже был охранником лагеря не вызывает сомнения . а вот доказать что Демьянюк и Иван Грозный один и тот же человек не смогли . соответственно и виновность его именно в массовых убийствах под большим вопросом
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