 Американская компания снимет фильм про Ивана Демьянюка, подозреваемого в массовом убийстве евреев. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Историческая правда.
Лента будет называться "Дьявол по соседству" (Devil Next Door). Ее выход запланирован на 4 ноября.
"Дедушку с Кливленда судят в Израиле, обвиняя в том, что он - печально охранник в нацистском лагере смерти, известный как Иван Грозный", - такое описание размещено на сайте.
Иван Демьянюк родись в 1920 году в Винницкой области. Во время Второй мировой служил в Красной армии, в 1942-м раненым попал в плен, где согласился служить "добровольным помощником".
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- кем финансируется
- кто соучредители
и т.д
1951 року виїхав до США, працював на автомобільному заводі в Огайо. Він отримав американське громадянство, але був його позбавлений у 2004-му.
Дем'янюк провів 8 років під вартою в Ізраїлі у 80-х роках. 20 років тому його було засуджено до смерті в Ізраїлі за злочини в таборі "Треблінка", але той вирок було скасовано після того, як з'явилися нові докази, які підтвердили причетність до цих злочинів іншої людини. Помер Іван Дем'янюк у Німеччнині в 2012 році.
краще би зняли фільми про тих, хто євреїв рятував.
наприклад моя бабуся, будучи дитиною, носила ув'язненим хліб та іншу їжу.