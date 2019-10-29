 Американская компания снимет фильм про Ивана Демьянюка, подозреваемого в массовом убийстве евреев. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Историческая правда.



Лента будет называться "Дьявол по соседству" (Devil Next Door). Ее выход запланирован на 4 ноября.

"Дедушку с Кливленда судят в Израиле, обвиняя в том, что он - печально охранник в нацистском лагере смерти, известный как Иван Грозный", - такое описание размещено на сайте.

Иван Демьянюк родись в 1920 году в Винницкой области. Во время Второй мировой служил в Красной армии, в 1942-м раненым попал в плен, где согласился служить "добровольным помощником".

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