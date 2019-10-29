EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия
  126  7
Материалы по теме:
Все про:ГПУ (9436) Рябошапка Руслан (172) преступления против Майдана (27)

 Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Мысяк, его замом стал Донской из управления Горбатюка

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении руководителя и его зама в Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Так, на должность начальника указанного Департамента ГПУ назначен Виктор Мысяк, на должность заместителя начальника департамента - Алексей Донской.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нельзя передавать дела Майдана в ГБР, то есть "в никуда", или отдавать их новым следователем, - обращение адвокатов семей Небесной сотни

Отмечается, что Мысяк ранее занимал должность заместителя начальника департамента - начальника управления организации и процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории Генпрокуратуры.

Донской занимал должность начальника отдела организации и процессуального руководства по уголовным производствам Управления специальных расследований Генпрокуратуры.

Напомним, с 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура окончательно теряет функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации.

Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

Также читайте: Зеленский считал расследование дел Майдана односторонним, - Горбатюк

21 октября генпрокурор Руслан Рябошапка создал вместо Управления специальных расследований новый департамент, который будет осуществлять только процессуальное руководство по делам Майдана.

Источник: https://censor.net.ua/n3156663
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да давно уже закопали все эти дела. Правда никому не нужна. Ни красным, ни белым, ни зеленым...
 показать весь комментарий
 
И карнавальные маски по кругу, по кругу... (с)
 показать весь комментарий
 
якби мали розум вони б не обирали кучм-януковочів
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх