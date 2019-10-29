Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
В сообщении отмечается: "Досудебным расследованием установлено, что указанную сумму главный специалист НБУ потребовал от директора частного предприятия, осуществляющего деятельность по обмену валюты, за содействие в получении бессрочной Генеральной лицензии НБУ на осуществление таких услуг.
Во время передачи части обусловленных средств в сумме 40 тыс. долларов США служащего банка задержали у здания НБУ на Печерске.
Сейчас задержанному лицу готовится сообщение о подозрении в предварительной квалификацией ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (покушение на мошенническое завладение чужим имуществом, совершенное в особо крупных размерах) УК Украины. На месте происшествия проводятся следственные действия".
Правоохранители задержали сотрудника НБУ, который за взятку $50 тысяч обещал "решить вопрос" получения лицензии на обмен валюты. ФОТОрепортаж
29 октября 2019, при процессуальном руководстве прокуратуры города Киева следователями СУ ГУ НП в г.. Киеве совместно с ГУБКОП СБУ задержали главного специалиста Национального банка Украины при попытке завладеть средствами предпринимателя в сумме 50 тыс. долларов США.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
циганром або кавказець чи "вор_в_законЄ". Цієї категорії це правило не стосується
А ще блаЗЄнський хоче "результат" до 1-го Листопада за будь-яку ціну то може й кіно створили. Як про "блок-пост-золоте"
От і не в'яжуть.
непорядок...по судам затаскает, как под застваву выйдет ))))
Боротьба з корупцією така, що аж гай гуде. Шобла молодих, навіженних та нахабних дорвалася до корита.
КацапогАварящие ну ни одного языка нормально не знают, даже своего убогого рассеянского койне.)