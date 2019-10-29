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 Правоохранители задержали сотрудника НБУ, который за взятку $50 тысяч обещал "решить вопрос" получения лицензии на обмен валюты. ФОТОрепортаж

29 октября 2019, при процессуальном руководстве прокуратуры города Киева следователями СУ ГУ НП в г.. Киеве совместно с ГУБКОП СБУ задержали главного специалиста Национального банка Украины при попытке завладеть средствами предпринимателя в сумме 50 тыс. долларов США.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В сообщении отмечается: "Досудебным расследованием установлено, что указанную сумму главный специалист НБУ потребовал от директора частного предприятия, осуществляющего деятельность по обмену валюты, за содействие в получении бессрочной Генеральной лицензии НБУ на осуществление таких услуг.

Во время передачи части обусловленных средств в сумме 40 тыс. долларов США служащего банка задержали у здания НБУ на Печерске.

Сейчас задержанному лицу готовится сообщение о подозрении в предварительной квалификацией ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (покушение на мошенническое завладение чужим имуществом, совершенное в особо крупных размерах) УК Украины. На месте происшествия проводятся следственные действия".

Правоохранители задержали сотрудника НБУ, который за взятку $50 тысяч обещал решить вопрос получения лицензии на обмен валюты 01
Правоохранители задержали сотрудника НБУ, который за взятку $50 тысяч обещал решить вопрос получения лицензии на обмен валюты 02

Правоохранители задержали сотрудника НБУ, который за взятку $50 тысяч обещал решить вопрос получения лицензии на обмен валюты 03

Правоохранители задержали сотрудника НБУ, который за взятку $50 тысяч обещал решить вопрос получения лицензии на обмен валюты 04


Правоохранители задержали сотрудника НБУ, который за взятку $50 тысяч обещал решить вопрос получения лицензии на обмен валюты 05
Правоохранители задержали сотрудника НБУ, который за взятку $50 тысяч обещал решить вопрос получения лицензии на обмен валюты 06
Правоохранители задержали сотрудника НБУ, который за взятку $50 тысяч обещал решить вопрос получения лицензии на обмен валюты 07
Правоохранители задержали сотрудника НБУ, который за взятку $50 тысяч обещал решить вопрос получения лицензии на обмен валюты 08

Источник: https://censor.net.ua/n3156661
 
 
 Топ комментарии
 
Тю. Дурак не тем понес взятку. Сейчас же Аваков все обменники крышует и получает 10 лямов долларов прибыли в месяц по расследованию самого Дубинского.
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Постановка - при таких операціях обличчя прикривають до рішення суду. Але - хавай(те). Правоохранители задержали сотрудника НБУ, который за взятку $50 тысяч обещал "решить вопрос" получения лицензии на обмен валюты - Цензор.НЕТ 2064
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когда уже СБУ свинтит предателя Зеленскавага?!
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Не знаю як в НБУ, але ваш "бандит" можливо ходить до сусідки.
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Зеленскому нужно срочно решать проблему с судами в Украине . Главные бандиты сидят в судах . Именно они решают судьбы людей и предприятий за деньги . Прокуроры имеют деньги от судей .
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Постановка - при таких операціях обличчя прикривають до рішення суду. Але - хавай(те). Правоохранители задержали сотрудника НБУ, который за взятку $50 тысяч обещал "решить вопрос" получения лицензии на обмен валюты - Цензор.НЕТ 2064
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Що дура.. Працюєш на свиню порошенка..) скоро і палюку гонтареву затримають
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Порошенко вкрав на рік уперед. Правоохоронці затримали співробітника НБУ, який за хабар $50 тисяч обіцяв "вирішити питання" отримання ліцензії на обмін валюти - Цензор.НЕТ 4563Нелох - зеленський, бо його могли обрати тільки лохи.
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Може він циган ром або кавказець чи "вор_в_законЄ". Цієї категорії це правило не стосується
А ще блаЗЄнський хоче "результат" до 1-го Листопада за будь-яку ціну Правоохоронці затримали співробітника НБУ, який за хабар $50 тисяч обіцяв "вирішити питання" отримання ліцензії на обмін валюти - Цензор.НЕТ 5823 то може й кіно створили. Як про "блок-пост-золоте" Правоохоронці затримали співробітника НБУ, який за хабар $50 тисяч обіцяв "вирішити питання" отримання ліцензії на обмін валюти - Цензор.НЕТ 5823
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Тю. Дурак не тем понес взятку. Сейчас же Аваков все обменники крышует и получает 10 лямов долларов прибыли в месяц по расследованию самого Дубинского.
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когда уже СБУ свинтит предателя Зеленскавага?!
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так зрадник та запроданець Зелена шмаркля не лох якийсь. І йому вже сорок два.
От і не в'яжуть.
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Независимый от закона НБУ режима мародёра.
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а чего морды не заретушировали???
непорядок...по судам затаскает, как под застваву выйдет ))))
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Такій бородатий як більшість патрульних в Києві)))) Така мода маєш бороду маєш гроші...до речи подонок Дубинський теж бородатий)))
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Твою дивизию, сколько лет нужно работать чтоб собрать 50к баксов. А это модное чмо с бородкой за РАЗ 50к.
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Вопрос посадят ли этого маланца, ведь до него ещё пока толком ни кто не отбывал за подобное
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А если он порохобот, а вы его мордой в пол....это можно расценить как издевательство над животными Правоохоронці затримали співробітника НБУ, який за хабар $50 тисяч обіцяв "вирішити питання" отримання ліцензії на обмін валюти - Цензор.НЕТ 3938
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О, це з бородою, модняве, зразу видно з зєбобиків.

Боротьба з корупцією така, що аж гай гуде. Шобла молодих, навіженних та нахабних дорвалася до корита.
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агентов набу набирали при порохе дурачек, в следующий раз думай, а затем пиши, а не наоборот.
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дурачок пишеться через О, идиот и дурачОк ты этакий.
КацапогАварящие ну ни одного языка нормально не знают, даже своего убогого рассеянского койне.)
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"пишеться" ну умник рассмешил. Два раза подряд лажануться такое только соевым дебилоидам доступно с интеллектом макаки, коими вы и являетесь Правоохоронці затримали співробітника НБУ, який за хабар $50 тисяч обіцяв "вирішити питання" отримання ліцензії на обмін валюти - Цензор.НЕТ 2463
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Конечная версия "Та он просто проходил мимо, смотрит 40 штук валяются..Стал у прохожих спрашивать : Хто обронил?...Ну ,а тут менти случаем проезжали.."
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