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Все про:операция Объединенных сил (1727) Золотое (82) Кравченко Владимир (9)

 Золотое-4 не является участком разведения, на участках разведения обстрелов не было, - командующий ООС Кравченко

Командующий Операцией Объединенных сил Владимир Кравченко объяснил, почему в Золотом продолжается разведение, невзирая на сообщения об обстрелах в Золотом-4 от находящихся там добровольцев.

Об этом он заявил журналистам на брифинге в Краматорске, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

"Есть определенные участки отвода. Есть схема разведения в населенном пункте Золотое (показывает схему). Вот вы видите населенный пункт Золотое-4 - вот разведение сторон и вот населенный пункт Золотое-4. Оно никоим образом не входит в участки. Речь идет об обстрелах исключительно в пределах участка разведения", - сказал Кравченко.

На вопрос, почему наблюдать за процессом разведения сил не пригласили журналистов, Владимир Кравченко ответил, что это делает миссия ОБСЕ.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Не было ни одного дня тишины, преступно отводить войска сейчас, - добровольцы не планируют уходить из Золотого. ВИДЕО

"За процессом разведения следит специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Завершим процесс разведения, мы вас пригласим. Увидите, как люди отошли, куда отошли", - сказал Кравченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3156660
 
 
 Топ комментарии
 
А як це взагалі можна пояснити враховуючи існування Конституції України зокрема ст.102.Зараз Верховний Головнокомандувач дає наказ військовим залишити територію яка належить Україні??
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Вот вы видите населенный пункт Золотое-4 - вот разведение сторон и вот населенный пункт Золотое-4. Оно никоим образом не входит в участки. Речь идет об обстрелах исключительно в пределах участка разведения", - сказал Кравченко.

Сказал, что стрельба в золотом - это нормально.
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Щось таке замутив єнерал. Хрін поймеш. Єдина правда - посада і погони головне. А життя патріотів це для нього вторинне.
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Помітили тенденцію, як тільки Зєпут робить якусь подляну Україні - він тікає з Києва. Поближче до ватників.
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тянет природа туда на восток ближе к Ростову
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тянет природа туда на восток ближе к Ростову

Дениску Янтаря на шашлык, значит, сепарам.....

и это правильно ! Золотое-4 не является участком разведения, на участках разведения обстрелов не было, - командующий ООС Кравченко - Цензор.НЕТ 9998
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Кравченко втирает ложь. Сегодня началось отступление нашей армии из завоеванных позиций. При чем одностороннее. Слушаю митинг в Киеве сейчас и там говорят то же самое - власть позорно отступает.
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Мариупольцы, заметили, васьок довганенко вас ватниками называет
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так покажите схему где разводят и не стреляют. А то старик явно дезу пропихивает.
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Порохоботам брехати... Як *****.. Раз плюнути
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Головне - приберіть звідтіль різний непотріб, на зразок "ахтивістів" з "витиранами". І тоді дійсно з'явиться надія на припинення цієї безглуздої кровавої бійні.
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пипец зеля заодно с коцапскими пропагандонами
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А як це взагалі можна пояснити враховуючи існування Конституції України зокрема ст.102.Зараз Верховний Головнокомандувач дає наказ військовим залишити територію яка належить Україні??
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Я дуже сподіваюся, що прийде час коли моніка буде слізно скавчати на лаві підсудних за державну зраду.
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Да, но молодой ему 42,4ще успеет отсидеть и выйти... Крепкого ему здоровья, чтобы до тюрьмы, хватило, а там пусть дохнет, падло...
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Да уж... Такое ощущение что Золотой какой то мегаполис , но почти что "Пекин", который 16800 кв км... Деревню разделили на Золотое 1, Золотое 2, Золотое 3, Золотое 4, Золотое 5.... это что "номера" домов. Смеются барбосы над народом.. пад-ы Там стрелять можно, там нельзя, там считается за "отсутствие обстрелов", там нет.
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Золотое состоит из 5 микрорайонов (1 - Солнечный, 2 - Карбонит, 3 - Стахановец, 4 - Партизанское, 5 - Марьевка).

Ни каких особых секретов нет, но и не понятно ничего.
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Да понятно про микрорайоны, не секрет.. Да только в Золотом до войны 2014 года по прописке ( а не по факту) было всего 14376 человек, да хоть и столько. Не "маловато "ли для 5 микрорайонов. Один "микрорайон" три 9и этажки ( ну по населению), понятно что их там нет, но все же..
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У меня подозрение на то, что все делается чтобы пустить поезда, там проходит ж.д., для этого нужен коридор вдоль ж.д., карту же не показывают разведения.
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Все нормально. Есть схема развода. В схему развода включено выступление Верховного Нелоха, министра Иностранных дел и бесстрашных хенералов армии и полиции.
Ну и аналогичное мнение апологета развитого путинизма Суркова, но это чисто случайное и досадное совпадение.
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Здесь читать, здесь не читать, здесь селедку заворачивать... Кого вы предатели пытаетесь обмануть своими махинациями? Откуда у нас каждый день убитые и раненные если не стреляют? Линия фронта одна и без разницы на каком участке идут обстрелы. Враг специально может на одном участке не стрелять чтобы там произошло разведение и зайти в тыл нашим войскам стоящим на другом участке. Линия фронта несколько лет была стабилизирована и контролируемая, отчего враг очень визжал и истерил, а вы все пересрали.
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Что не война то очередной гениальный стратег. Один еврей придумал односторонее перемирие при открытой границе. Второй гениальный еврей решил выиграть войну отступая...
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А вообще отличная тактика у *****. Приказ ихтамнетам не стрелять, где разведение. Разводят( оводят ВСУ). Выбираем новые участки. Не стреляем там. Разводим.Выбираем новые участки. И ВСУ отводим куда нужно, и обстредлы не прекращаем.

Гениально развели #янелох-а.
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Золотое-4 не есть участком разведения, но войска там отводят. Где ошибка?
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Ошибка сегодня в Мариуполе трассу "открывала" и бухтела про нарывы чи прорывы.

Ошибка мамы Риммы.
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Война х...ня - главное манёвры. Хенераль! Ты не украинец. Ты зелёная мразь. Сними мундир - ты его не достоин. В трениках ты смотришься натуральней.
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Ну вот....очередная лапша на уши для лохов...Непонятно где митинги против сдачи национальных интересов Украины?
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Таке враження, що те Золоте поділене на квадрати 10х10 кв.метрів. Для складання казочок про розведення(читати відведення).
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Зедебил говнокомандующий занимается разведением ног у хохлов, хочет сделать чтобы они давали и спереди и сзади кацапам и жыдам. Нужно было быть такими дебилами и выбрать в президенты жыдка
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«О 12:00 годині розпочався процес розведення з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Це стало можливим через дотримання режиму тиші протягом останнього тижня. Представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ було підтверджено початок розведення сил та засобів», - заявили в ООС.

Від командуючого ООС приховують правду?
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тут играем...тут не играем...тут следку заворачивали... (с)
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Верховный гавнокомандующий - ху№ло и командующий у него такой же п№здло.

сегодня утром:
Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
3 ч. ·
Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що противник продовжує порушувати режим припинення вогню.
Так, НЗФ РФ заявляючи про готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2, вчора 5 разів здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС та стрілецької зброї в 5-ти кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4).
Не дивлячись на готовність Збройних Сил України провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2 окупанти демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей та взятих на себе зобов'язань.
Варто зазначити, що українською стороною вжито усіх необхідних заходів, і відведення сил і засобів не послабить оборонні можливості українських підрозділів на визначеній ділянці, а влада, ні в якому разі, не залишить місцеве населення поза увагою, оскільки всі заходи проводяться з однією метою - безпека на зазначених ділянках розведення.
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Кравченко - хенераль капитуляция. Муженко в девками воевал, так хоть не отступал, так был занят. А этот с фронта драпает. И далеко эта тварь бежать собрался?
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Буквально в воскресенье общался с атошником. контракт закончился 19 октября. Светлодарка.
Его слова (почти дословно)
(про пороха)

"он лучший из всех что были и есть, но я ему суке не прощу слова про волонтеров. если бы не он то сепарота была бы уже в Киеве. он много сделал для армии и командиры были нормальные, но гребаный минск нас остановил, хотя я всего не знаю"
(про вазелина)
"он играет с огнем. нас полмиллиона готовых и умеющих убивать. даже квакнуть не успеет"

Вообще он много чего рассказывал про 2014 и 2015 годы. на отдельную тему тянет.
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Хтось вішає "лапшу" на уші! Зрозуміло що добровольці "краще" знають що діється в генштабі і плани ОБСЕ....
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Бачу міски пудрять народу України... ну нічого, до ростова не встигнуть...
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Шо это за командующий,который с радостью отдаёт свою землю врагу?
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Чума на голову этого зеленого недомерка. Я как то написал, что если после отезда зЗели, в Японии что то станется, то сгоревший Нотр дам не будет выглядеть случайностью. Читаю ленту новостей. На Японию нашел тайфун, погибло 100 человек...
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Коллеги, командующий говорит все нормально, значит так оно и есть. Нужно дать новой команде показать какие они есть....
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