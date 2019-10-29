 Золотое-4 не является участком разведения, на участках разведения обстрелов не было, - командующий ООС Кравченко

Об этом он заявил журналистам на брифинге в Краматорске, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".
"Есть определенные участки отвода. Есть схема разведения в населенном пункте Золотое (показывает схему). Вот вы видите населенный пункт Золотое-4 - вот разведение сторон и вот населенный пункт Золотое-4. Оно никоим образом не входит в участки. Речь идет об обстрелах исключительно в пределах участка разведения", - сказал Кравченко.
На вопрос, почему наблюдать за процессом разведения сил не пригласили журналистов, Владимир Кравченко ответил, что это делает миссия ОБСЕ.
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"За процессом разведения следит специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Завершим процесс разведения, мы вас пригласим. Увидите, как люди отошли, куда отошли", - сказал Кравченко.
Сказал, что стрельба в золотом - это нормально.
Дениску Янтаря на шашлык, значит, сепарам.....
и это правильно !
Ни каких особых секретов нет, но и не понятно ничего.
Ну и аналогичное мнение апологета развитого путинизма Суркова, но это чисто случайное и досадное совпадение.
Гениально развели #янелох-а.
ню-ню...
Ошибка мамы Риммы.
Від командуючого ООС приховують правду?
сегодня утром:
Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
3 ч. ·
Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що противник продовжує порушувати режим припинення вогню.
Так, НЗФ РФ заявляючи про готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2, вчора 5 разів здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС та стрілецької зброї в 5-ти кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4).
Не дивлячись на готовність Збройних Сил України провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2 окупанти демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей та взятих на себе зобов'язань.
Варто зазначити, що українською стороною вжито усіх необхідних заходів, і відведення сил і засобів не послабить оборонні можливості українських підрозділів на визначеній ділянці, а влада, ні в якому разі, не залишить місцеве населення поза увагою, оскільки всі заходи проводяться з однією метою - безпека на зазначених ділянках розведення.
Его слова (почти дословно)
(про пороха)
"он лучший из всех что были и есть, но я ему суке не прощу слова про волонтеров. если бы не он то сепарота была бы уже в Киеве. он много сделал для армии и командиры были нормальные, но гребаный минск нас остановил, хотя я всего не знаю"
(про вазелина)
"он играет с огнем. нас полмиллиона готовых и умеющих убивать. даже квакнуть не успеет"
Вообще он много чего рассказывал про 2014 и 2015 годы. на отдельную тему тянет.