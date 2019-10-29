 Золотое-4 не является участком разведения, на участках разведения обстрелов не было, - командующий ООС Кравченко

Об этом он заявил журналистам на брифинге в Краматорске, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

"Есть определенные участки отвода. Есть схема разведения в населенном пункте Золотое (показывает схему). Вот вы видите населенный пункт Золотое-4 - вот разведение сторон и вот населенный пункт Золотое-4. Оно никоим образом не входит в участки. Речь идет об обстрелах исключительно в пределах участка разведения", - сказал Кравченко.

На вопрос, почему наблюдать за процессом разведения сил не пригласили журналистов, Владимир Кравченко ответил, что это делает миссия ОБСЕ.

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"За процессом разведения следит специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Завершим процесс разведения, мы вас пригласим. Увидите, как люди отошли, куда отошли", - сказал Кравченко.