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Все про:Билецкий (140) разведение сил (1)

 Билецкий призвал помочь ветеранам, которые блокируют разведение сил в Золотом. ВИДЕО

Лидер "Национального корпусу" Андрей Билецкий заявил о том. что нужно организовать помощь ветеранам в Золотом, которые блокируют разведение сил в Золотом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем видеоблоге. 

Билецкий отметил: "Сегодня власть все же решила отступать из Золотого. И по своей печальной традиции продолжает врать: всю неделю нам сообщали об обстреле боевиков, добровольцы фиксировали нарушение тишины, а уже сегодня штаб ООС по указанию сверху пишет, что на участке разведения тихо. Они быстро привыкли врать, но мы, украинцы, им уже не верим.

Сегодня власти решили отступать из Золотого. Но на своих местах остаются добровольцы, которые готовы защищать украинскую землю и местных жителей. Они нуждаются в вашей помощи. Призываем всех неравнодушных присоединяться к ветеранам в Золотом или помогать едой, транспортом, всем необходимым".

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

Источник: https://censor.net.ua/n3156659
 
   
 Топ комментарии
 
Билецкий призвал помочь ветеранам, которые блокируют разведение сил в Золотом - Цензор.НЕТ 4299срочно!!!дайте бойцам билецкого какую-нибудь машину пороха!!!им необходима помощь!!! Билецкий призвал помочь ветеранам, которые блокируют разведение сил в Золотом - Цензор.НЕТ 4299"полезные идиоты" авакяна...
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чужими руками?херой херов!!!псина авякана!!!
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******** в камментах.
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Там Доник с пулеметом на подходе. Маруся ФСБ-ца где-то рядом.
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Это "НАШИ" !

а Белая Вошь пусть нацженов в сексуальное рабство сдает,



Первым нацжена Дениску Янтаря в ТРАХ ! Билецкий призвал помочь ветеранам, которые блокируют разведение сил в Золотом - Цензор.НЕТ 9982
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Билецкий призвал помочь ветеранам, которые блокируют разведение сил в Золотом - Цензор.НЕТ 4299срочно!!!дайте бойцам билецкого какую-нибудь машину пороха!!!им необходима помощь!!! Билецкий призвал помочь ветеранам, которые блокируют разведение сил в Золотом - Цензор.НЕТ 4299"полезные идиоты" авакяна...
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зачем пороха, дорогой?

для этих пи..расов и машину Динамита не жалко
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чужими руками?херой херов!!!псина авякана!!!
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так введи туда нацжен и вопрос решен будет
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нац жены они нежные. а Билецкий - балабол Билецкий призвал помочь ветеранам, которые блокируют разведение сил в Золотом - Цензор.НЕТ 4077
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Был завербован кацапами давно
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билецкий не более чем проэкт соеворылого и просто уже не пойми что...)
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нацжон туда гони...я знаю Атошников, которые бы поехали, но не по призывам подполковника мусаров Билецкого
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вот кто его про язык тянул про 1000 и 10000 человек ? зачем так тупо пи..ть?
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ОК! Запускаем в пошив партию свиней! Осталось Билецкому цвет выбрать, зеленый подойдет?
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ему *свинi впору.
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Э, не... Хоть они и ветераны, но находятся вне закона. Такой напризывает, что потом ещё и дело пришьют за спонсирование. Свысни, Стецько, - ты дурнише.
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Вождь, хватит игры в демократию, давай зальем Родину той водичкой что течет в жилах у замиренцев и предателей! Время пришло, лишь тот кто действует соберет за собой толпу!
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Хапай сокиру - і на вулицю! Билецкий призвал помочь ветеранам, которые блокируют разведение сил в Золотом - Цензор.НЕТ 9686 Не гай часу, починай Билецкий призвал помочь ветеранам, которые блокируют разведение сил в Золотом - Цензор.НЕТ 9686
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Так помоги, или денег хватает только на куртки "нац.корус." для студентов.
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на квартирку в Киеве , тоже хватило
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...когда враг пришел за мной ,заступиться уже было некому !
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Хм... А Пепа що збанкрутів? Билецкий призвал помочь ветеранам, которые блокируют разведение сил в Золотом - Цензор.НЕТ 5320 Чи в Рюкзакяна гральні салони позакривалися? Билецкий призвал помочь ветеранам, которые блокируют разведение сил в Золотом - Цензор.НЕТ 2379 Я просто угораю - зараз тупорилі жебраки кинуться консерви передавати - це, *****, генетично - інфузорії НЕЗДАТНІ вчитися Билецкий призвал помочь ветеранам, которые блокируют разведение сил в Золотом - Цензор.НЕТ 8279
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Пепа тут с какого боку!!!??? Билецкий призвал помочь ветеранам, которые блокируют разведение сил в Золотом - Цензор.НЕТ 1663 Надо было выбирать Пепу, ибо Пепа умеет помогать только из бюджета!!!
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Представляю картину: Бирюков собирает консервы на помощь "блокираторам"... Могут побить...даже во Львове! Билецкий призвал помочь ветеранам, которые блокируют разведение сил в Золотом - Цензор.НЕТ 7697
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Конечно врут все, а правда в том, что это бессмысленно, Украина проиграла, отдав Крым и идет сейчас на уступки врагу, организовывая там еще одно Приднестровье, но и правда в том, что воевать нет смысла далее, когда одни умирают, другие пьют пиво в барах или еще хуже, наживаются на схемах и выводят капиталы за рубеж, крышуют контрабанду, игровой бизнес, добычу бурштину и тд
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ніяк не зрозумію - Білецький - позитивний герой? чи ні?
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ты же адвокат, продажный человек. кто дал денег тот тебя и танцует, тебе не понять за людское!
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Вылетаем!!!
Федына, Дроздов, Черновол, Геращенко... Некто Педро запрягает в бричку Карася Полтавского и Бирюка Моргающего!!!
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sobir! ты наверное чмошник и билет белый себе прикупил! как собака за кликухой прячешься. кто тебе псу права давал людей мерить? жену свою мерь (если есть), а Федына за себя сказала! утрись чушок зелёный, и не хами людям. извиняюсь перед достойными людьми за грубость.
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Посмотрите комментарии на ветке. Комментируют одни вонючие кацапы и путинские боты.. Мой ответ...что вы сдохли москальские комментаторы, а россия стерта с лица земли.
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ох как не хочется билецкому и ему подобным завершения войны. Что опять назад в школу учителем истории ? А если американцы признают азов террористами то и на нары. Какое есть решение у билецкого по затянувшейся войне ? Есть только два. Мир или война. Он хочет второго. Ну так пусть отдаст своим бойцам идти в атаку на сепаров. Просто сидение на фронте может тянуться бесконечно долго. Нужно решать.
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Согласен. Легко сопротивляться родным ВСУ и полиции, а слабо взять Донецк, раз такие крутые?
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Не есть - только два, во время войны, или победа или поражение, а т.к. Украине не победить паРашу (выгнать с территории это не победа, репарации, вот это - победа), то не надо было в Турции главнокомандующему отдыхать от победы над лохторатом, а надо было вникать в суть дела, как Порошенко призывал Зелемойского.
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Ну он вник и согласился с Вашим мнением. В чём претензии?
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Пусть твои десятки тысяч бандитов помогают
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швидко ж ти перефарбувався..
раніше Білецького захищав.
а тепер він вже бандит ?
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тіпа, всі добровольці бандити ?
ти ж це сказонув...
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Смерть російським окупантам і зрадникам!
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смерть петушкам петушкам и всем кто сдал крым и донбас
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янукович сдав
військовий корпус в криму розформував,харківськи угоди підписав армію розвалив,принцип екстериториальності привів до того що 70 відсотків військ в криму складалися з місцевих.
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Это он типо хочет , шоб грошей задонатили ? Как из Рады кышнули грошей поменьшало ? Не дам даже гривны , краще котяре бездомному рыбы куплю .
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Война ничего хорошего Украине не приносит.
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она билецкому и подобным приносит. А представьте если штаты признают азов террористической организацией. Денег больше никто не даст.
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Призыв к сопротивлению законно избранной власти. Арестовать.
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Ну это ж не страшные киллерши Федина и Зверобой.

Вы посмотрите на эту белую вошьдь - ну что там от него за угрозы?!

Вот те две террористки - то да!
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Типа того. Посмотрел в новостях. Фигня. Мне, как и реальной стране, ваши федины со зверобоями фиолетовы - инфошум, не более.
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фигня це ваші ніки якими ви тут тролінгом українців займаєтесь.
роками.
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Только и можете переводить стрелки на личности. Немощь порохоботская. Жаль мне вас несчастных.
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Зато слугам народа єтот инфошум не фиолетов, а до истерик и припадков. Сегодня застопорили из-за них работу ВР даже.

Или у вас реальная страна там где ***** президент?
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Истерика, припадки, кто чего сказал, кто куда плюнул, кто подрачил - как это всё остобрызгло годами. До тошноты.
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Золотому уже поздно помагать, Нужно в Киеве ******* за жабры брать пока он Киев не сдал.
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плач Ярославны. А король то голый. Ультиматумы по срокам закончились 10 тыс. бойцов почему-то помогать не хотят. Приходится по ютубам плакаться.
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С такими как ты , то только в холопи к Путину
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Билецкий просто обязан личным примером воодушевить патриотов, неужели он будет только призывать?
Насчет верить или не верить президенту Зеленскому, там на цензоре может тысяча комментаторов, а может 50 тысяч - это далеко не 10 или 20 миллионов избирателей которые отдали свои голоса честному, мужественному президенту! К тому Зеленскому уже 42 года и он не лох.
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Навез Билецкий бомжей в Золотое а кормить их нечем.. помогите!.
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Билецкий, где обещанные 10 тысяч китайских добровольцев ? Билецкий призвал помочь ветеранам, которые блокируют разведение сил в Золотом - Цензор.НЕТ 2476
Портянку на ус наматывают ?
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народ, а кто знает какие-то крайние новости о Яроше? он вообще где?
я без сарказма, хотя Билецкому до него срать-пердеть...
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Так он же на днях говорил на камеру, что ему 10 000 привезти раз плюнуть. И где они? Билецкий призвал помочь ветеранам, которые блокируют разведение сил в Золотом - Цензор.НЕТ 8224
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За свой счет точно не приедут.. а сам Билецкий за свой счет и не большую толпу этих нищебродов прокормить не может.. так они скоро мирных там грабить начнут..
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плацкарт от львова до мариуполя стоит чуть больше 200 гривен, от киева еще дешевле.
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последняя фраза пугает правдой. Видно местные совсем жрачкой освободителям помогать не хотят. А яблоки в садах уже все съели. Можно конечно еще орехов потрусить. Но хочется халявного мяска.
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мамонти вимерли а ******** прокацапські ні..
здохніть...
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
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А дати шанс новый владі привести мир варто? Шанс малоймовірний, але у разі провалу Зеленського і його варіанту замирення, Білецькому широка дорога у велику політику. А Зе - дорога на смітник історії. Може варто спробувати розвести війська і подивитись?
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Что ты несёшь? Ты думаешь что евреи Зеля и беня просто так тебе отдадут Украину ?
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У Билецкого и ему подобного шансов в демократический способ попасть нет. Подавляющее большинство Украинцев отказывают в доверии националистам и радикалам всех мастей. Крайние выборы это показали. Люди устали от оголтелого национализма. Надеюсь, наступит время и силовики укажут им на своё место.
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А тебе в стойле путина ? Быть биомассой путина это твоё достижения?
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10 тисяч сказали шо не поїдуть без снабжєнія
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Петя вам поможет,ах да у него же все майно и гроши за границей ну ничего он вам поможет советом куда бежать.
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Не на тех баранов напали, Билецькому конечно Оскара, но мы все видим, все понимаем!.
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