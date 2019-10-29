 Билецкий призвал помочь ветеранам, которые блокируют разведение сил в Золотом. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем видеоблоге.
Билецкий отметил: "Сегодня власть все же решила отступать из Золотого. И по своей печальной традиции продолжает врать: всю неделю нам сообщали об обстреле боевиков, добровольцы фиксировали нарушение тишины, а уже сегодня штаб ООС по указанию сверху пишет, что на участке разведения тихо. Они быстро привыкли врать, но мы, украинцы, им уже не верим.
Сегодня власти решили отступать из Золотого. Но на своих местах остаются добровольцы, которые готовы защищать украинскую землю и местных жителей. Они нуждаются в вашей помощи. Призываем всех неравнодушных присоединяться к ветеранам в Золотом или помогать едой, транспортом, всем необходимым".
Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.
а Белая Вошь пусть нацженов в сексуальное рабство сдает,
Первым нацжена Дениску Янтаря в ТРАХ !
для этих пи..расов и машину Динамита не жалко
Федына, Дроздов, Черновол, Геращенко... Некто Педро запрягает в бричку Карася Полтавского и Бирюка Моргающего!!!
раніше Білецького захищав.
а тепер він вже бандит ?
ти ж це сказонув...
військовий корпус в криму розформував,харківськи угоди підписав армію розвалив,принцип екстериториальності привів до того що 70 відсотків військ в криму складалися з місцевих.
Вы посмотрите на эту белую вошьдь - ну что там от него за угрозы?!
Вот те две террористки - то да!
роками.
Или у вас реальная страна там где ***** президент?
Насчет верить или не верить президенту Зеленскому, там на цензоре может тысяча комментаторов, а может 50 тысяч - это далеко не 10 или 20 миллионов избирателей которые отдали свои голоса честному, мужественному президенту! К тому Зеленскому уже 42 года и он не лох.
Портянку на ус наматывают ?
я без сарказма, хотя Билецкому до него срать-пердеть...
здохніть...
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!