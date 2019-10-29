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 Политика Украины
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Все про:СЦКК (560) пункт пропуска (527) Золотое (82) КПВВ (65) Борщевский Александр (1)

 Разведение войск нужно, чтобы обеспечить безопасность на КПВВ "Золотое", - руководитель украинской стороны СЦКК Борщевский

Главная задача разведения войск - создание безопасного участка, когда военные физически не будут видеть друг друга.

Об этом заявил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) Александр Борщевский, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Основная цель и суть - это создание зоны безопасности "километр на километр" именно в этой области с целью обеспечить безопасность людей в случае открытия КПВВ "Золотое". Я подчеркиваю, что с июня месяца с начала разведения подразделений в Станице Луганской там не произошло ни одного обстрела. Почему? Нам нужно, чтобы военнослужащие, которые находятся на позиции, физически не видели друг друга... Территории не сданы, но военнослужащие друг друга не видят", - заверил Борщевский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ готовы защитить жителей Золотого в случае провокаций, - командующий ООС Кравченко

Он выразил надежду, что разведение войск в будущем обеспечит мирный переход КПВВ "Золотое" после начала его работы.

Также участники брифинга напомнили, что разведение войск аналогичным образом планируется осуществить по всей линии соприкосновения.

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

Источник: https://censor.net.ua/n3156658
 
 
 Топ комментарии
 
кого уговариваете-успокаиваете этими словами? себя? или сепаров?
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Тут не развод войск, тут развод страны.
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А що можуть зробити проти зради українці? Хіба що зібратися та покричати...
Вже потім будуть покришки, барикади, втечі лєгітімного.
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а шо по переходу за пенсиями были обстрелы? так их и щас там нет
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Зєпутя нелох. Зєпутя лошара. Зрада- його ремесло.
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Этот Борщевский предатель? Как это одностороннее отступление - это благо? Если он хочет безопасности, так выбейте врага , наступайте и будет безопаснее на том участке. Наступайте, а не отступайте. Люди стояли 6 лет на фронте за Украину, ждали когда будет наступление и освобождение нашей земли, а что получили? Одностороннее отступление и позор? Сдача территории? Путин не собирается отступать,и не думает, посылает гумконвои с оружием регулярно, танки и военную технику и ничего никому не обещает, а его обещания ничего не значат, он их легко нарушал и будет нарушать.Откуда Зеля взял, что он покинет нашу территорию?С какой больной головы он это выковырял?
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кого уговариваете-успокаиваете этими словами? себя? или сепаров?
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А що можуть зробити проти зради українці? Хіба що зібратися та покричати...
Вже потім будуть покришки, барикади, втечі лєгітімного.
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зачем нужно КПВВ"Золотое" если оно не работает и зачем ему безопасность?
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Не видят? С современными приборами и не видят??? Зенелох считает всех лохами?
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А надо еще и развести беспилотники и прочие квадрокоптеры. А то ужас, буряты увидят бойцов ВСУ на экране, и у них испортится аппетит, а этого ОБСЕ не любит.
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Как бы деревья, кустарники, овраги и постройки и ДРГ врага вдруг окажется за спиной в тылу или снайпера подползут. Да и на каждом метре по солдату не поставишь. Теперь серая зона расширена на десятки километров которую контролировать будет еще хуже. Потери вырастут в разы. Все убитые и раненные будут на совести предателя Зеленского и Хомчака. Хотя какая у них совесть, уже сотни жертв на каждом висят а они ходят лыбятся как нивчем не бывало.
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А я думал, чтобы Зе смог с плешфюрером встретиться. Кто-то явно врёт...
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Тут не развод войск, тут развод страны.
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Пашол нах. Сам и обеспечивай безопасность на КПП. Для снайперки или ПТУРа 1 км не расстояние. Вот пускай ******* и Богдан с Сивохой садятся на шлагбауме и контролируют.
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А че когда стреляют навесом с минометов военные друг друга видят?
Какой диб-л!
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Разведение - это капитуляция перед кацапами. Разведение на своей территории это сдача государственных интересов.
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