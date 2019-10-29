 Разведение войск нужно, чтобы обеспечить безопасность на КПВВ "Золотое", - руководитель украинской стороны СЦКК Борщевский

Об этом заявил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) Александр Борщевский, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Основная цель и суть - это создание зоны безопасности "километр на километр" именно в этой области с целью обеспечить безопасность людей в случае открытия КПВВ "Золотое". Я подчеркиваю, что с июня месяца с начала разведения подразделений в Станице Луганской там не произошло ни одного обстрела. Почему? Нам нужно, чтобы военнослужащие, которые находятся на позиции, физически не видели друг друга... Территории не сданы, но военнослужащие друг друга не видят", - заверил Борщевский.

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Он выразил надежду, что разведение войск в будущем обеспечит мирный переход КПВВ "Золотое" после начала его работы.

Также участники брифинга напомнили, что разведение войск аналогичным образом планируется осуществить по всей линии соприкосновения.

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.